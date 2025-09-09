Filmare din cadrul judecătoriei Turda. O femeie a leșinat, după ce concubinul împotriva căruia avea ordin de restricție s-a apropiat de ea VIDEO

O vizită aparent obișnuită la judecătorie s-a transformat într-un incident șocant pentru o femeie din Turda. Astăzi, în timpul prezenței sale la Judecătoria Turda, aceasta a leșinat la vederea concubinului său, împotriva căruia fusese emis un ordin de restricție. Momentul a fost surprins într-o filmare realizată la fața locului și a atras atenția asupra modului rapid și profesionist în care jandarmii au intervenit.

Intervenția jandarmilor

Conform informațiilor oficiale, jandarmii au acționat imediat după incident. Aceștia l-au încătușat pe bărbat și au solicitat prompt o ambulanță pentru a acorda primul ajutor victimei. Femeia a primit îngrijiri medicale de urgență până la sosirea echipajului medical, iar starea ei a fost monitorizată constant.

După ce și-a revenit, femeia le-a explicat jandarmilor că se afla la sediul Judecătoriei Turda pentru a-și exercita drepturile legale și că bărbatul, concubinul său, avea emis un ordin de restricție împotriva sa.

Transportul la spital și investigațiile medicale

Pentru evaluarea completă a stării de sănătate, femeia a fost transportată la Spitalul Municipal Turda, unde a fost supusă investigațiilor medicale. Personalul medical a verificat starea fizică și psihică a victimei pentru a se asigura că nu există alte probleme cauzate de șocul emoțional suferit.

Pe numele bărbatului au fost întocmite documentele operative necesare pentru continuarea demersurilor legale. Acesta va fi cercetat conform legislației în vigoare, iar autoritățile vor analiza posibilitatea aplicării unor sancțiuni suplimentare pentru încălcarea ordinului de restricție.

Incidentul atrage atenția asupra importanței respectării ordinelor de protecție emise în cazurile de violență domestică. Ordinul de restricție are scopul de a proteja victimele și de a preveni contactul cu agresorul, iar nerespectarea acestuia constituie infracțiune și atrage răspundere penală.

Reacția autorităților și prevenirea situațiilor similare

Jandarmii prezenți la incident au subliniat că intervenția promptă a fost esențială pentru prevenirea unor eventuale consecințe grave. În plus, autoritățile reamintesc publicului că orice situație care implică nerespectarea ordinelor de protecție trebuie semnalată imediat organelor competente.

Evenimentul de la Judecătoria Turda este un semnal clar privind necesitatea respectării ordinelor de restricție și importanța reacției rapide a autorităților în astfel de situații. Protecția victimelor, monitorizarea agresorilor și intervenția promptă rămân elemente cheie pentru prevenirea escaladării violenței domestice.