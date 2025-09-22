O femeie de 41 de ani din Giurgiu, ucisă de soţ pentru că a vrut să divorţeze. Bărbatul a fugit de la locul crimei

Ultima ora
Într-o zi obișnuită de luni, liniștea orașului Mihăilești din județul Giurgiu a fost zguduită de o crimă șocantă. O femeie de 41 de ani și-a pierdut viața chiar în locuința ei, după ce a fost atacată de propriul soț. Cei doi erau în proces de divorț, iar conflictul care mocnea de ceva timp a avut un final tragic.

Conflictul care a dus la crimă

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, evenimentul s-a produs pe strada Dealului, în jurul prânzului. Soțul, un bărbat de 46 de ani din Mihăilești, se afla în casă împreună cu femeia, atunci când între ei a izbucnit o ceartă spontană. În timpul altercației, bărbatul ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător și și-a înjunghiat soția în zona pieptului.

Un martor a alertat autoritățile printr-un apel la 112, în jurul orei 12.00, semnalând gravitatea situației și solicitând intervenția de urgență.

Eforturile medicilor au fost zadarnice

La fața locului au ajuns de urgență echipaje de poliție și personal medical. Cadrele medicale au încercat să o resusciteze pe femeia rănită, însă, în ciuda manevrelor efectuate, aceasta nu a mai putut fi salvată.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat, de 46 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, în timp ce se afla la locuința sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul pieptului, pe soția sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate”, au transmis reprezentanții IPJ Giurgiu.

Suspectul, prins la scurt timp după crimă

După atac, bărbatul a fugit de la locul faptei, încercând să scape de consecințe. Totuși, polițiștii l-au depistat rapid și l-au reținut. În prezent, acesta se află în custodia autorităților, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Ancheta este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Detalii din viața de familie

Primele verificări efectuate de anchetatori arată că între cei doi soți nu existau antecedente de violență domestică semnalate anterior. Totuși, contextul divorțului pe care îl traversau a generat tensiuni ce s-au transformat într-un conflict fatal. Această situație scoate în evidență cât de vulnerabile pot fi familiile aflate în astfel de momente delicate și cum o ceartă poate escalada într-o tragedie.

Cazul a produs o puternică emoție în comunitatea locală, oamenii fiind marcați de cruzimea faptei și de faptul că o familie aparent obișnuită a ajuns în atenția publicului printr-un astfel de incident tragic.

