29 sept. 2025 | 18:21
Lege nouă în România: Cămătăria se pedepsește cu închisoare între 6 luni și 5 ani. Ce se întâmplă cu banii și dobânzile
Președintele Nicușor Dan a promulgat o lege menită să descurajeze practicile de cămătărie, pedepsele incluzând atât închisoarea, cât și confiscarea sumelor de bani obținute prin infracțiune. Modificarea adusă Codului Penal clarifică ambiguitățile care au permis cămătarilor să rămână cu ”principalul” chiar și după condamnare. Legea intră în vigoare imediat și vizează protecția persoanelor vulnerabile.

Intră în vigoare o lege nouă în România

Legea modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 și stabilește clar că infracțiunea de cămătărie se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. În plus, legea prevede confiscarea atât a sumei de bani dată cu titlu de împrumut, cât și a dobânzii obținute prin comiterea infracțiunii.

Această prevedere vine ca răspuns la practica anterioră, în care instanțele confiscau doar dobânda, permițând camătarilor să recupereze ”principalul” și să reducă efectul descurajator al pedepsei.

”Rămâne, așadar, oficial de azi: dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Faptul că a trebuit să precizăm însă asta în Codul Penal arată cât de strâmb a ajuns Înalta Curte să judece în România și cât de strâmbă a ajuns Justiția în general.

Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție încă de la primul împrumut. Cum s-au gândit oare judecătorii că banii aceștia, obiectul infracțiunii, nu le pot fi confiscați, ci doar banii ceruți în plus.”, a declarat Alexandru Dimitriu, deputat USR, potrivit news.ro.

”România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei”

Legea USR a fost adoptată ca urmare a unei decizii recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilea că în cazurile de camătă se poate confisca doar dobânda, nu și sumele împrumutate.

Această interpretare a creat o situație absurdă, favorabilă cămătarilor, care își puteau recupera ”principalul” chiar și după condamnare. Legea promulgată corectează această nedreptate și înăsprește cadrul legal pentru descurajarea acestei practici.

”Astăzi avem o veste bună: legea USR privind confiscarea banilor de la cămătari a fost promulgată rapid de președintele Nicușor Dan. Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate.

România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care să protejeze infractorii.”, a explicat Stelian Ion, deputat USR.

Ce consecințe are această lege pentru cămătari și victime

Prin această modificare, cămătarii vor fi obligați să restituie întreaga sumă primită și dobânda aferentă, iar încălcarea legii va fi sancționată sever prin închisoare.

Legea vine astfel să protejeze cetățenii vulnerabili și să restabilească eficiența sancțiunilor penale, asigurând că pedeapsa nu poate fi ocolită și că efectul descurajator asupra infracțiunilor de camătă este maxim.

