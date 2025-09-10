Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
10 sept. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Problema cămătarilor din România, mai aproape de a fi rezolvată. Rămân fără banii împrumutați, fără dobânzi și nu numai

Actualitate
Problema cămătarilor din România, mai aproape de a fi rezolvată. Rămân fără banii împrumutați, fără dobânzi și nu numai
Foto: EFE/Matthias Balk

Cămătarii din România ar putea fi loviți de cea mai dură lege de până acum. Un proiect adoptat de Camera Deputaților prevede că statul va confisca nu doar dobânzile percepute ilegal, ci și sumele împrumutate. Modificarea vine după o decizie controversată a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care stabilise că doar dobânda obținută constituie obiect al infracțiunii, nu și capitalul împrumutat.

Noua reglementare schimbă radical regulile jocului și ar putea descuraja practicile abuzive care, de-a lungul anilor, au alimentat sărăcia, exploatarea și chiar fenomenul traficului de persoane.

De ce a fost nevoie de schimbarea legii

În forma anterioară a Codului Penal, statul putea confisca doar dobânzile încasate prin camătă, lăsându-le cămătarilor posibilitatea de a-și recupera integral sumele împrumutate. Practic, în cazul unei condamnări, pierderea era minimă, ceea ce făcea ca riscul să fie mic în raport cu câștigul.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, inițiator al proiectului, a explicat că situația era absurdă: „Este ridicol să nu fie confiscată suma care este dată cu titlul de camătă în momentul condamnării. Acea sumă este obiectul infracțiunii și trebuie confiscată.”

Astfel, proiectul USR modifică articolul 351 din Codul Penal, prevăzând explicit că atât capitalul împrumutat, cât și dobânda obținută prin cămătărie intră sub incidența confiscării speciale.

Ce prevede noua lege și ce impact are

Legea adoptată introduce pedepse cu închisoarea între 6 luni și 5 ani pentru practicarea cametei, dar și confiscarea integrală a sumelor implicate. Textul actualizat prevede: „Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii.”

Deputatul Stelian Ion a subliniat că doar astfel poate fi descurajată această practică: „După intrarea în vigoare a legii, cei care se îmbogățesc din camătă nu vor mai putea păstra niciun leu. România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care protejează infractorii.”

În practică, asta înseamnă că persoanele condamnate pentru cămătărie nu doar că vor executa pedepse privative de libertate, dar vor rămâne și fără banii folosiți în activitatea infracțională.

Următorii pași

Legea a trecut de Camera Deputaților, dar pentru a intra în vigoare mai trebuie votată de Senat, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Odată aplicată, aceasta ar putea marca începutul sfârșitului pentru rețelele de cămătărie care au prosperat ani la rând, profitând de lipsa unor prevederi clare și stricte.

Rămâne de văzut dacă noile reguli vor fi suficient de ferme pentru a stopa fenomenul sau dacă, așa cum s-a întâmplat în trecut, cămătarii vor găsi noi portițe prin care să ocolească legea.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Arată ca un Land Rover Defender, dar vine de la chinezi și costă cât un Logan. Ce știm despre „copia” BAW 212
Arată ca un Land Rover Defender, dar vine de la chinezi și costă cât un Logan. Ce știm despre „copia” BAW 212
ANAF pune tunurile pe micii fermieri. De la lapte la zarzavat și borcane cu zacuscă, doar asta nu raportasei la Fisc
ANAF pune tunurile pe micii fermieri. De la lapte la zarzavat și borcane cu zacuscă, doar asta nu raportasei la Fisc
Lego adaugă satul Hogsmeade în seria sa de seturi Harry Potter Collector’s Edition
Lego adaugă satul Hogsmeade în seria sa de seturi Harry Potter Collector’s Edition
Scorpions cântă la București pe 11 septembrie 2025. Povestea piesei „Wind of Change” și legătura ei cu prăbușirea Zidului Berlinului
Scorpions cântă la București pe 11 septembrie 2025. Povestea piesei „Wind of Change” și legătura ei cu prăbușirea Zidului Berlinului
Miliardarul Wolfgang Porsche primește undă verde pentru un tunel privat în Salzburg. Care sunt criticile aduse proiectului
Miliardarul Wolfgang Porsche primește undă verde pentru un tunel privat în Salzburg. Care sunt criticile aduse proiectului
iMapp Bucharest 2025 marchează 10 ani cu proiecții spectaculoase, raliul Gumball 3000 și artiști internaționali
iMapp Bucharest 2025 marchează 10 ani cu proiecții spectaculoase, raliul Gumball 3000 și artiști internaționali
A antrenat inteligența artificială și apoi aceasta i-a furat locul de muncă. Povestea angajatei unei bănci care a rămas fără job din cauza AI-ului
A antrenat inteligența artificială și apoi aceasta i-a furat locul de muncă. Povestea angajatei unei bănci care a rămas fără job din cauza AI-ului
La 18 ani, era primarul unui orășel, iar acum a devenit premierul Franței. Cine este Sebastien Lecornu, desemnat de Emmanuele Macron să formeze un nou guvern
La 18 ani, era primarul unui orășel, iar acum a devenit premierul Franței. Cine este Sebastien Lecornu, desemnat de Emmanuele Macron să formeze un nou guvern
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut
Playtech Știri
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto
Playtech Știri
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...