Problema cămătarilor din România, mai aproape de a fi rezolvată. Rămân fără banii împrumutați, fără dobânzi și nu numai

Cămătarii din România ar putea fi loviți de cea mai dură lege de până acum. Un proiect adoptat de Camera Deputaților prevede că statul va confisca nu doar dobânzile percepute ilegal, ci și sumele împrumutate. Modificarea vine după o decizie controversată a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care stabilise că doar dobânda obținută constituie obiect al infracțiunii, nu și capitalul împrumutat.

Noua reglementare schimbă radical regulile jocului și ar putea descuraja practicile abuzive care, de-a lungul anilor, au alimentat sărăcia, exploatarea și chiar fenomenul traficului de persoane.

De ce a fost nevoie de schimbarea legii

În forma anterioară a Codului Penal, statul putea confisca doar dobânzile încasate prin camătă, lăsându-le cămătarilor posibilitatea de a-și recupera integral sumele împrumutate. Practic, în cazul unei condamnări, pierderea era minimă, ceea ce făcea ca riscul să fie mic în raport cu câștigul.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, inițiator al proiectului, a explicat că situația era absurdă: „Este ridicol să nu fie confiscată suma care este dată cu titlul de camătă în momentul condamnării. Acea sumă este obiectul infracțiunii și trebuie confiscată.”

Astfel, proiectul USR modifică articolul 351 din Codul Penal, prevăzând explicit că atât capitalul împrumutat, cât și dobânda obținută prin cămătărie intră sub incidența confiscării speciale.

Ce prevede noua lege și ce impact are

Legea adoptată introduce pedepse cu închisoarea între 6 luni și 5 ani pentru practicarea cametei, dar și confiscarea integrală a sumelor implicate. Textul actualizat prevede: „Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii.”

Deputatul Stelian Ion a subliniat că doar astfel poate fi descurajată această practică: „După intrarea în vigoare a legii, cei care se îmbogățesc din camătă nu vor mai putea păstra niciun leu. România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care protejează infractorii.”

În practică, asta înseamnă că persoanele condamnate pentru cămătărie nu doar că vor executa pedepse privative de libertate, dar vor rămâne și fără banii folosiți în activitatea infracțională.

Următorii pași

Legea a trecut de Camera Deputaților, dar pentru a intra în vigoare mai trebuie votată de Senat, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Odată aplicată, aceasta ar putea marca începutul sfârșitului pentru rețelele de cămătărie care au prosperat ani la rând, profitând de lipsa unor prevederi clare și stricte.

Rămâne de văzut dacă noile reguli vor fi suficient de ferme pentru a stopa fenomenul sau dacă, așa cum s-a întâmplat în trecut, cămătarii vor găsi noi portițe prin care să ocolească legea.