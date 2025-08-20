Legătura dintre cancerul colorectal și maratoane, conform oamenilor de știință. Ce au descoperit cercetătorii?

O cercetare recentă sugerează că alergătorii de maraton ar putea avea un risc neașteptat legat de sănătatea colonului.

Specialiștii de la Inova Schar Cancer Institute din Virginia au descoperit că persoanele care participă la curse lungi de alergare prezintă o incidență semnificativ mai mare de polipi adenomatoși cu potențial malign comparativ cu ceea ce s-ar aștepta la vârsta lor.

Polipii, deși în majoritatea cazurilor benigni, reprezintă leziuni precursoare pentru cancerul colorectal.

Rezultatele studiului și metodologia folosită de oamenii de știință, de bază

Conducătorul cercetării, Timothy Cannon, a fost motivat să studieze această legătură după ce a tratat trei pacienți tineri cu cancer colorectal, toți participanți la ultramaratoane (curse mai lungi de 42 km), scrie Gizmodo.

Ulterior, în 2022, el și echipa sa au recrutat 100 de alergători de performanță, cu vârste între 35 și 50 de ani, care nu aveau istoric familial de cancer colorectal și care participaseră la cel puțin două ultramaratoane sau cinci maratoane.

Toți voluntarii au fost supuși colonoscopiilor pentru identificarea adenoamelor avansate, polipi mari sau cu caracteristici atipice care cresc riscul de malignizare.

Rezultatele au fost surprinzătoare: în timp ce în populația generală aproximativ 1,2% dintre persoanele de vârsta respectivă prezintă adenoame avansate, în rândul alergătorilor analizați, procentul a fost de 15%.

Mai mult decât atât, aproape jumătate dintre participanți aveau polipi de orice tip, ceea ce sugerează un risc mult mai ridicat decât media.

Ipoteze și diverse implicații pentru sănătate

Deși studiul nu a fost încă supus evaluării complete de către comunitatea științifică, cercetătorii speculează că fenomenul ar putea fi legat de inflamația cronică a colonului, cauzată de restricția temporară a fluxului sanguin intestinal în timpul alergărilor lungi.

Acest efect, cunoscut de unii alergători sub denumirea populară de „diareea alergătorului”, ar putea deteriora celulele colonului și favoriza dezvoltarea polipilor cu risc crescut.

Autorii subliniază însă că aceste descoperiri nu demonstrează că alergatul de maraton cauzează cancer.

În plus, pentru persoanele obișnuite, beneficiile activității fizice regulate, inclusiv reducerea riscului pentru cel puțin opt tipuri de cancer, depășesc cu mult eventualele riscuri asociate alergărilor extreme.

Cercetările viitoare vor fi esențiale pentru a confirma aceste rezultate și pentru a înțelege mai bine factorii care ar putea explica această legătură.