Exercițiile fizice pot reduce riscul de recidivă a cancerului mai eficient decât medicamentele, conform oamenilor de știință

Un program structurat de activitate fizică reduce riscul de deces cu 37% și pe cel de recidivă sau cancer nou cu 28%, potrivit unei cercetări prezentate la congresul ASCO 2025

Un program de exerciții fizice supravegheate poate reduce semnificativ riscul de recidivă a cancerului și de deces după tratament, mai eficient chiar decât unele medicamente oncologice, potrivit concluziilor unui studiu internațional prezentat la cel mai important congres mondial de oncologie, ASCO 2025, și publicat în New England Journal of Medicine, scrie The Guardian.

Ce a implicat, de fapt, cercetarea

Cercetarea, derulată timp de 14 ani pe 889 de pacienți tratați pentru cancer de colon în stadiul III, este prima care demonstrează cu dovezi de „cel mai înalt nivel” eficiența unei intervenții non-farmacologice: activitatea fizică ghidată.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri: unul a urmat un regim de exerciții alături de un antrenor personal sau un coach de sănătate, celălalt a primit doar un pliant cu sfaturi despre stilul de viață sănătos.

După opt ani, pacienții din grupul activ prezentau un risc cu 37% mai mic de deces și un risc cu 28% mai mic de a dezvolta un cancer nou sau de recidivă a bolii. Regimul implica sesiuni lunare de antrenament, stabilirea de obiective și o activitate fizică echivalentă cu 3–4 plimbări săptămânale de 45–60 de minute.

Dr. Julie Gralow, director medical al ASCO, a declarat: „Am fi putut numi această sesiune ‘La fel de eficient ca un medicament’, dar ar fi fost mai corect ‘Mai eficient decât un medicament’. Nu implică efectele secundare toxice ale terapiilor oncologice, dar aduce beneficii similare sau mai mari”.

Coordonatorul studiului, Dr. Christopher Booth de la Queen’s University (Canada), a subliniat că rezultatele oferă un răspuns clar la întrebarea frecventă a pacienților: „Ce pot face în plus pentru a-mi îmbunătăți șansele?”. Răspunsul: mișcare, cu sprijin profesionist.

Momentan, nu toate tipurile de cancer sunt vizate, dar cercetarea continuă

Deși studiul s-a concentrat pe cancerul de colon, autorii și experții ASCO afirmă că datele preliminare indică efecte similare și în cancerele de sân și de prostată. Sunt planificate studii suplimentare pe alte tipuri de cancer.

Prof. Charles Swanton, director clinic la Cancer Research UK, care a finanțat partea britanică a cercetării, a declarat că „această descoperire va schimba practicile clinice la nivel global”. NHS Anglia a reacționat entuziast, prin vocea profesorului Sir Stephen Powis: „Este extraordinar că un demers atât de simplu poate schimba vieți”.

În ciuda rezultatelor impresionante, specialiștii avertizează că mișcarea nu este o soluție universală și recomandă consultarea medicului înaintea începerii oricărui program de exerciții.

Pe măsură ce medicina oncologică caută soluții personalizate și non-invazive, studiul reprezintă un punct de cotitură în înțelegerea rolului activ al pacientului în propria recuperare, nu doar ca beneficiar al tratamentului, ci ca participant activ în prevenirea recidivelor.