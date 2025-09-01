Lecțiile prețioase cu care Alina Pușcău s-a întors din Asia Express: „Oamenii amărâți îți dau tot ce au pe masă”. Ce planuri are acum. EXCLUSIV

Alina Pușcău a învățat o lecție profundă despre viață în timpul participării sale la Asia Express – Drumul Eroilor, alături de prietena sa, Cristina Postu. Supermodelul român, care a cucerit podiumurile internaționale, a trecut printr-o transformare interioară surprinzătoare în emisiunea cu premiera pe 7 septembrie 2025, la Antena 1.

Ce a convins-o pe Alina Pușcău să participe la Asia Express

În prezent, Alina Pușcău este un model de talie internațională, cu un succes răsunător. Joacă în filme de Hollywood, s-a iubit cu bărbați la care multe femei nici nu îndrăznesc să viseze – precum Vin Diesel – și a cunoscut-o chiar pe mama lui Leonardo DiCaprio, despre care spune că îi este bun prieten. Parcursul ei de viață pare desprins dintr-un scenariu de film.

Puțini știu însă că nu a fost mereu așa. Alina a avut o copilărie marcată de traume, fiind martoră la abuzurile fizice și verbale pe care mama sa le primea din partea tatălui. A plecat de acasă la numai 16 ani și a devenit model cunoscut în toată lumea, din dorința de a o ajuta pe cea care i-a dat viață. Și a reușit să transforme greutățile copilăriei în motivație pentru succesul său.

Acum, la 43 de ani, a acceptat provocarea Asia Express, unde a plecat împreună cu Cristina Postu. Experiența a venit ca o provocare fizică și emoțională, dar Alina a ales să spună „da”, văzând în competiție o adevărată „experiență de viață în care nu se plătește, doar se trăiește”.

Din Asia Express, Alina Pușcău s-a întors cu mai multe lecții de viață valoroase și recunoaște că a fost martora unor situații care au lăsat o amprentă profundă asupra ei. Nopțile nedormite și întâlnirile cu oameni care trăiesc în condiții extrem de dificile i-au oferit o perspectivă cu totul nouă asupra vieții.

„Lecțiile de parteneriat, lecțiile de comunicare, de deschidere, de protecție, de dezvoltare personală, de evoluție, de transformare. Ce am văzut acolo și m-a marcat? Cum trăiesc oamenii. Sunt foarte amărâți și îți dau tot ce au pe masă. M-a marcat foarte mult. Cei bogați nici nu îți deschid ușa”, a dezvăluit Alina Pușcău, în exclusivitate pentru Playtech.

„Mi-a schimbat viața”

Lipsa somnului și bariera de limbă au fost adevărate provocări pentru Alina Pușcău. S-a descurcat cu oamenii mai mult prin semne, încercând să înțeleagă și să fie înțeleasă în același timp, iar cea mai dificilă etapă a fost autostopul, o experiență care i-a testat răbdarea și curajul. Cu toate acestea, în ciuda tuturor obstacolelor, ea recunoaște că această aventură i-a schimbat perspectiva asupra vieții

„Mi-a schimbat viața. Echipele au fost super mișto, ne-am distrat, ne-am înțeles foarte bine. A fost un joc așa de frumos pentru că Asia Express este vorba despre… Noi credem că este totul așa de dificil, dar ei trăiesc acolo, ei trăiesc jocurile astea. Pentru noi sunt jocuri, dar pentru ei… trăiesc viața aia. Și cum ar veni, sunt experiențe din viața lor de zi cu zi, din tradiția lor”, a dezvălui Alina Pușcău.

Odată cu terminarea filmărilor, Alina Pușcău a făcut, la rândul său, schimbări în viață. Spune că s-a întors la copilărie și traversează o etapă în care este „mai liniștită, mai tăcută” și vede viața altfel.

„Asia Express m-a reîntors la copilărie. Pentru că am plecat de 27 de ani, am plecat la 16 ani, având succes în modelling și deschizând porțile modellingului. Și pe mine m-a ajutat să mă reîntorc la mine, la copilăria mea, la familia mea, la tot. Pentru că nu am fost foarte apropiată de familie. Întotdeauna am fost plecată și întotdeauna am fost pe drumuri. Și am avut familie în alte părți”, a subliniat vedeta.

Ce planuri de viitor are Alina Pușcău

În prezent, Alina se află într-un nou proiect televizat din România, despre care nu poate oferi detalii, dar care o face „super fericită”. De asemenea, plănuiește să stea o perioadă mai lungă în țară.