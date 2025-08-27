Când începe Asia Express 2025. Toamna 2025 începe cu o veste excelentă pentru iubitorii de reality show-uri: Asia Express revine pe micile ecrane cu un nou sezon spectaculos, intitulat Drumul Eroilor. Emisiunea de la Antena 1, deja consacrată pentru adrenalina și emoțiile pe care le oferă, promite și de această dată să captiveze publicul prin provocări extreme, culturi fascinante și povești de viață impresionante.

Când începe Asia Express 2025. Data și ora premierei

Așteptarea a luat sfârșit. Asia Express 2025 începe pe 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Telespectatorii vor putea urmări show-ul în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – păstrând tradiția programului care a cucerit deja milioane de fani din România.

În plus, emisiunea va putea fi urmărită nu doar la televizor, ci și online, pe Antena Play, ceea ce oferă mai multă flexibilitate celor care vor să rămână conectați la aventurile concurenților.

Ce aduce nou sezonul Asia Express 2025

Asia Express, una dintre cele mai dure competiții televizate din România, revine cu un format ce include provocări neprevăzute și surprize spectaculoase. Deși regulile de bază rămân aceleași – fără telefon, cazare sau transport și cu doar un dolar pe zi – producătorii au promis că această ediție va ridica ștacheta mai sus ca niciodată.

Pe lângă clasicele sarcini pline de suspans, concurenții vor avea parte de misiuni care vor scoate la iveală atât limitele lor fizice și psihice, cât și abilitățile de comunicare și adaptabilitate. Sezonul 2025 va aduce și elemente inovatoare care vor intensifica lupta pentru marele premiu.

Cine sunt concurenții Asia Express 2025

În competiția Drumul Eroilor intră nouă echipe formate din vedete și persoane apropiate lor, fiecare pregătită să facă față drumului extenuant prin Asia.

Lista completă a concurenților este următoarea:

Mara Bănică și Serghei Mizil – duo energic și controversat, așteptat să aducă momente savuroase.

Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin – o echipă cu o poveste personală inedită.

Anda Adam și soțul ei, Joseph – pregătiți să arate că dragostea și rezistența merg mână în mână.

Catinca Roman și fiica ei, Calina – prima dată împreună într-o competiție de asemenea anvergură.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion – o echipă masculină puternică, ce promite un parcurs intens.

Alina Pușcău și prietena ei, Cristina – frumusețea și determinarea vor fi testate în condiții dure.

Gabriel Tamaș și Dan Alexa – foști fotbaliști, cunoscuți pentru spiritul competitiv.

Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro – aduc emoție, creativitate și energie pe traseu.

Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari – o echipă feminină plină de ambiție.

Diversitatea echipelor garantează un sezon plin de dinamism și momente memorabile.

Unde s-a filmat Asia Express 2025 – Drumul Eroilor

Itinerariul acestei ediții este de-a dreptul spectaculos. Concurenții au pornit într-o aventură prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, trei destinații cu culturi fascinante și peisaje de vis.

În Filipine, concurenții au descoperit ospitalitatea localnicilor și frumusețea peisajelor exotice.

În Vietnam, au fost puși la încercare de agitația marilor orașe și tradițiile locale.

În Coreea de Sud, ultima etapă a show-ului, tensiunea competiției a atins cote maxime.

Marea finală se va desfășura în Seul, una dintre cele mai vibrante capitale asiatice, unde echipele rămase în cursă își vor disputa trofeul și premiul cel mare.

Premiul pus la bătaie în Asia Express 2025

Ca și în sezoanele precedente, câștigătorii vor pleca acasă cu trofeul Asia Express și premiul de 30.000 de euro. Dar, dincolo de partea materială, experiența Asia Express este un test al rezistenței, al spiritului de echipă și al curajului de a face față unor situații limită.

Participanții învață să supraviețuiască cu resurse minime, să își depășească temerile și să construiască legături mai puternice cu partenerii lor de echipă.

Irina Fodor, gazda emisiunii și sufletul show-ului

Și anul acesta, Irina Fodor revine la cârma emisiunii, fiind deja una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de reality show-uri din România.

Într-o declarație oferită recent, Irina a recunoscut că este extrem de curioasă să vadă imaginile finale, deoarece multe dintre momentele trăite de concurenți se desfășoară fără ca ea să fie prezentă:

„Am terminat Asia Express de filmat, show-ul se editează acum și intră în toamnă pe tv. Asia Express sezonul acesta va fi cu siguranță ceva wow! Și eu aștept tot cu sufletul la gură Asia Express, pentru că nu văd ce fac ei practic pe teren. Mi-au povestit o grămadă de pățanii de pe drum și vreau să le văd cu ochii mei.”

Cum a evoluat Asia Express în anii trecuți

De-a lungul timpului, Asia Express și varianta sa America Express au devenit emisiuni de referință în grila Antenei 1. Show-ul a reușit să îmbine aventura, divertismentul și emoția, aducând în fața publicului povești autentice.

În sezonul anterior, câștigătorii au fost Nicolai Tand și Sorin Brotnei, care au reușit să impresioneze prin determinarea lor. Ei au plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro, după o finală intensă alături de Ioana State și Mane Voicu.

Succesul anilor trecuți a crescut așteptările pentru ediția din 2025, iar telespectatorii speră la un sezon cel puțin la fel de spectaculos.

O emisiune îndrăgită de milioane de români

Noul sezon promite să ofere momente de adrenalină, umor și emoții puternice. Publicul va fi martorul unor provocări extreme, dar și al unor lecții de viață autentice despre solidaritate, curaj și adaptabilitate.

În același timp, telespectatorii vor descoperi culturi fascinante și peisaje spectaculoase, prin ochii concurenților puși în fața unor misiuni neașteptate.

Asia Express 2025 începe pe 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, și va fi difuzat în patru seri consecutive, oferind publicului o doză garantată de adrenalină și spectacol.

Cu un traseu de neuitat prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, concurenți celebri și provocări extreme, noul sezon Drumul Eroilor se anunță a fi unul dintre cele mai impresionante de până acum.

Indiferent dacă ești fan al competițiilor dure sau pur și simplu iubești să descoperi culturi noi, Asia Express 2025 este show-ul pe care nu trebuie să-l ratezi.