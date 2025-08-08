Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 15:36
de Ioana Bucur

Laguna sălbatică, un paradis la doar câteva ore de București. Plaja „secretă” din Bulgaria îi cucerește pe turiști

Actualitate
Laguna sălbatică, un paradis la doar câteva ore de București. Plaja „secretă” din Bulgaria îi cucerește pe turiști

La doar câteva ore de București, dincolo de granița cu Bulgaria, se ascunde un colț de natură neatinsă, care pare desprins dintr-o carte poștală. Shablenska Tuzla, cunoscută și ca „laguna sălbatică”, atrage tot mai mulți turiști datorită peisajului spectaculos, plajei izolate și apei sărate cu proprietăți terapeutice. Departe de aglomerația stațiunilor comerciale, acest loc a devenit un adevărat paradis pentru iubitorii de liniște, natură și experiențe autentice la malul mării.

Paradis pentru păsări rare și iubitorii de natură

La doar câteva ore de București, în nord-estul Bulgariei, se află Shablenska Tuzla, o lagună spectaculoasă, comparată adesea cu Tuzla din România. Întinsă pe aproximativ 4 kilometri, laguna este cunoscută pentru apele sărate și nămolul cu proprietăți terapeutice, folosit pentru tratamente naturiste de secole.

Shablenska Tuzla este un loc preferat de păsările migratoare și o destinație de top pentru pasionații de birdwatching. Natura sălbatică, nealterată, creează un peisaj spectaculos unde marea și laguna se împletesc într-un cadru de poveste.

Vezi și:
Orașul Hobbiților, descoperit la 400 km de București. Adevărul despre așezarea de 8.000 de ani
Pericolul care îi paşte pe românii care merg în vacanţă în Grecia cu maşina, chiar la graniţa cu Bulgaria. Turiştii trag un semnal de alarmă: ”Nu ştiu cum a deschis-o, dăm declaraţii la poliţie”

La câțiva pași de lagună, turiștii găsesc o plajă neamenajată, curată și liniștită, ideală pentru cei care fug de aglomerația stațiunilor comerciale. Apa este limpede, nisipul fin, iar atmosfera te face să simți că ai descoperit un loc doar al tău.

Plaja secretă din Bulgaria – liniște și nisip fin

Drumul spre acest colț de paradis trece prin stațiunea Shabla, aflată la doar 25 km de granița cu România. Poți ajunge cu mașina în câteva ore, ceea ce face ca Shablenska Tuzla să fie o destinație perfectă pentru un weekend.

Pe lângă lagună și plajă, merită să explorezi Capul Shabla, unde se află cel mai vechi far de pe coasta Mării Negre, dar și micile sate pescărești care păstrează farmecul autentic bulgăresc.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei