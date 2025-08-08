Laguna sălbatică, un paradis la doar câteva ore de București. Plaja „secretă” din Bulgaria îi cucerește pe turiști

La doar câteva ore de București, dincolo de granița cu Bulgaria, se ascunde un colț de natură neatinsă, care pare desprins dintr-o carte poștală. Shablenska Tuzla, cunoscută și ca „laguna sălbatică”, atrage tot mai mulți turiști datorită peisajului spectaculos, plajei izolate și apei sărate cu proprietăți terapeutice. Departe de aglomerația stațiunilor comerciale, acest loc a devenit un adevărat paradis pentru iubitorii de liniște, natură și experiențe autentice la malul mării.

Paradis pentru păsări rare și iubitorii de natură

La doar câteva ore de București, în nord-estul Bulgariei, se află Shablenska Tuzla, o lagună spectaculoasă, comparată adesea cu Tuzla din România. Întinsă pe aproximativ 4 kilometri, laguna este cunoscută pentru apele sărate și nămolul cu proprietăți terapeutice, folosit pentru tratamente naturiste de secole.

Shablenska Tuzla este un loc preferat de păsările migratoare și o destinație de top pentru pasionații de birdwatching. Natura sălbatică, nealterată, creează un peisaj spectaculos unde marea și laguna se împletesc într-un cadru de poveste.

La câțiva pași de lagună, turiștii găsesc o plajă neamenajată, curată și liniștită, ideală pentru cei care fug de aglomerația stațiunilor comerciale. Apa este limpede, nisipul fin, iar atmosfera te face să simți că ai descoperit un loc doar al tău.

Plaja secretă din Bulgaria – liniște și nisip fin

Drumul spre acest colț de paradis trece prin stațiunea Shabla, aflată la doar 25 km de granița cu România. Poți ajunge cu mașina în câteva ore, ceea ce face ca Shablenska Tuzla să fie o destinație perfectă pentru un weekend.

Pe lângă lagună și plajă, merită să explorezi Capul Shabla, unde se află cel mai vechi far de pe coasta Mării Negre, dar și micile sate pescărești care păstrează farmecul autentic bulgăresc.