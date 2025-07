Un român a pierdut într-o benzinărie din Bulgaria borseta cu toate actele și banii, pe 13 iulie 2025, în timp ce pleca spre Grecia. Cum s-a încheiat cazul, după ce a văzut pe camere că obiectul a fost luat de o femeie care s-a urcat într-o mașină cu numere de România

Un român a trecut prin clipe de panică, după ce și-a pierdut borseta cu toate actele și banii într-o benzinărie din Bulgaria, pe 13 iulie 2025, în timp ce se îndrepta spre Grecia. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au dezvăluit că obiectul a fost luat de o femeie care s-a urcat într-o mașină cu numere de România.

O vacanță umbrită de o clipă de neatenție. Un român a cerut ajutorul conaționalilor de pe un grup de Facebook dedicat călătoriilor în Grecia. Acesta a povestit că, pe data de 13 iulie 2025, a pierdut într-o benzinărie o borsetă în care avea documente și bani.

A dezvăluit că, după ce a apelat la Poliția din Bulgaria și ambasada României la Sofia, a reușit să obțină imaginile video surprinse de camerele de supraveghere de la stația de alimentare. Așa a văzut că borseta fusese ridicată de o femeie care ulterior s-a urcat într-un autoturism cu numere de România.

„Buna ziua. Am pierdut o borseta cu documente si bani, duminica 13 iulie, in jurul orei 19, in benzinaria OMV din Kardzhali, cu 50 km inainte de intrarea in Grecia (pe la Makaza). Cu ajutorul Politiei Bulgare si al Ambasadei Romaniei la Sofia, s-au obtinut imaginile pe camerele din benzinarie. Borseta a fost ridicata de o persoana de sex feminin, care ulterior s-a urcat intr-un autoturism cu numere de Romania, probabil in drum spre Grecia. Multumesc celor care pot ajuta cu informatii pertinente”, a fost mesajul postat pe grupul Forum Grecia.