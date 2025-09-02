La Nina ar putea apărea iar în septembrie. Ce este fenomenul meteo şi ce schimbarea aduce

Fenomenul climatic La Nina, binecunoscut pentru efectele sale asupra regimurilor de precipitații și temperaturilor la nivel global, ar putea să reapară în lunile de toamnă, potrivit estimărilor recente ale Organizației Meteorologice Mondiale (OMM). Deși prognozele indică o posibilă răcire a apelor Oceanului Pacific, experții avertizează că temperaturile globale vor continua să se mențină peste mediile multianuale.

Neutralitatea climatică s-ar putea încheia în curând

Din martie 2025, condițiile climatologice au rămas într-o stare neutră, fără manifestarea fenomenelor El Nino sau La Nina. Apele de suprafață ale Oceanului Pacific ecuatorial au înregistrat temperaturi apropiate de valorile normale, menținând un echilibru climatic temporar.

Totuși, acest echilibru ar putea fi înlocuit treptat în următoarele luni.

„Cu toate acestea, este probabil ca aceste condiţii să fie înlocuite treptat în următoarele luni de condiţiile specifice fenomenului La Nina, posibil începând din septembrie”, a transmis OMM în buletinul său Info-Nino/Nina.

Prognozele pentru toamnă: șanse de peste 50% pentru La Nina

Potrivit celor mai recente estimări venite din partea centrelor mondiale de prognoze sezoniere afiliate OMM, pentru intervalul septembrie-noiembrie există o probabilitate de 55% ca temperaturile de suprafață ale Oceanului Pacific ecuatorial să scadă suficient pentru a declanșa un episod La Nina.

În lunile următoare, șansele de apariție cresc. Pentru perioada octombrie-decembrie 2025, probabilitatea ca La Nina să fie prezentă ajunge la 60%, conform acelorași prognoze.

Chiar și în aceste condiții, OMM subliniază că efectul de răcire temporară nu va împiedica temperaturile globale să rămână ridicate.

„Cu toate acestea, în pofida răcirii temporare provocate de La Nina, temperaturile ar trebui să rămână peste medie în cea mai mare parte a lumii”, au precizat specialiștii.

Cum se resimt efectele La Nina

Consecințele fenomenului sunt adesea resimțite la nivel global. Regimurile de precipitații din septembrie-noiembrie vor reflecta tiparele obișnuite pentru un episod La Nina de intensitate moderată, ceea ce înseamnă variații semnificative în diferite regiuni ale lumii.

Un episod La Nina corespunde unei răciri periodice, de amploare, a apelor de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial. Această răcire este asociată cu schimbări în circulația atmosferică tropicală, influențând vânturile, presiunea și precipitațiile. În mod obișnuit, La Nina produce efecte climatice opuse fenomenului El Nino, în special în zonele tropicale.

Contextul global: schimbările climatice intensifică fenomenele naturale

Deși La Nina și El Nino sunt fenomene climatice naturale, OMM avertizează că acestea se desfășoară într-un cadru mai amplu marcat de schimbările climatice de origine antropică. Acestea determină creșterea temperaturilor globale, intensifică episoadele de vreme extremă și modifică regimurile sezoniere de precipitații și temperaturi.

Astfel, chiar dacă La Nina va contribui la o răcire temporară în Pacific, tendința generală rămâne aceea de încălzire, ceea ce înseamnă că populația se va confrunta în continuare cu veri toride, secete severe sau ploi extreme în diverse regiuni ale lumii.