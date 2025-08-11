Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 15:24
de Raluca Ogaru

La fel ca David Popovici, și Ștefania Uță a fost la un pas să se retragă de la Campionatele Europene de Atletism din Tampere, Finlanda. ”Cumva, a reușit să se adune!”

SPORT
La fel ca David Popovici, și Ștefania Uță a fost la un pas să se retragă de la Campionatele Europene de Atletism din Tampere, Finlanda. ”Cumva, a reușit să se adune!”
Ștefania Uță ar fi vrut să se retragă din concurs, înainte de campionatele europene de atletism

Antrenoarea Ștefaniei Uță, proaspăt medaliată cu aur la Campionatele Europene U20 de Atletism din Tampere, a recunoscut că atleta a fost la un pas să rateze cea mai mare performanță din cariera ei de până acum. La fel ca David Popovici, și Uță a avut o cădere psihică înainte de concurs, în urma căreia a vrut să se întoarcă direct la Râmnicu Vâlcea din baza de antrenament din Estonia.

Ștefania Uță, la un pas de retragere

Antrenoarea Alina Enescu a dezvăluit cum, după un an greu, cu multă presiune psihică și multe încercări, Ștefania ar fi cedat chiar în timpul pregătirii din Estonia.

”Dacă cineva a pus la îndoială faptul că David Popovici își căuta bilete de avion să se întoarcă in Romania înaintea Campionatelor Mondiale, să mă întrebe pe mine, care cu trei zile înaintea competiției sunasem conducerea Clubului si a Federației să aflu ce se poate întâmpla dacă din Estonia, unde eram in pregătire, ne-am fi întors direct acasă si nu am mai fi făcut deplasarea la Tampere!!! A fost un an greu pentru noi, iar nesiguranța, fricile, presiunea si așteptările pe care toată lumea le avea de la Ștefania, au fost la un pas să ne aducă in situația de a face cale întoarsă spre Râmnicu Vâlcea! Cumva…a reușit să se adune si să se autodepășească, reușind această performanță minunată!😊”, a scris Alina Enescu pe pagina sa de Facebook.

Ștefania Uță, aur european și record la 400 m garduri

Ștefania Uță, în vârstă de doar 17 ani, a reușit sâmbătă o victorie de excepție pentru atletismul românesc. În finala probei de 400 de metri garduri de la Campionatele Europene U20, desfășurate la Tampere, Finlanda, atleta a câștigat medalia de aur și a stabilit un nou record al competiției, cu timpul de 55,55 secunde.

Rezultatul obținut de sportiva pregătită de Alina Enescu a doborât un record vechi de 20 de ani, potrivit Eurosport. Ștefania a fost pe locul doi mare parte din cursă, în spatele franțuzoaicei Meta Tumba, însă a accelerat spectaculos în ultimele metri, trecând prima linia de sosire. Podiumul a fost completat de Tumba (55,56 secunde) și de letona Viola Hambridge (56,71 secunde).

Reacții după victoria memorabilă

Performanța Ștefaniei Uță a fost salutată de clubul la care este legitimată, CS Vâlcea 1924, printr-un mesaj publicat pe Facebook:

„Incredibil! Ștefania Alexandra Uță este noua campioană europeană la 400 m garduri, U20! Recordul competiției 55,55 sec! Ce performanță uriașă! Ștefania revine după un an de coșmar și depășește chiar și performanța Ionelei Târlea la această vârstă! Ce cursă! Ce fenomen!”.

Finala de la Tampere va rămâne una dintre cele mai spectaculoase curse din ultimii ani la nivel U20, nu doar prin rezultatul final, ci și prin diferența infimă dintre primele două clasate. Această reușită consolidează poziția României în atletismul european și oferă un exemplu de ambiție și determinare pentru tinerii sportivi români care se confruntă cu multe provocări în țară.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Codin Maticiuc a vorbit pentru prima dată despre cea mai dificilă perioadă din viața lui. „Când tata a făcut cancer am strâns o iconiță în mână timp de opt luni de zile”
Codin Maticiuc a vorbit pentru prima dată despre cea mai dificilă perioadă din viața lui. „Când tata a făcut cancer am strâns o iconiță în mână timp de opt luni de zile”
Cultura românească între susținere reală și concurență neloială din partea statului: Cultura ca pilon social și economic
Cultura românească între susținere reală și concurență neloială din partea statului: Cultura ca pilon social și economic
Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri”
Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri”
Îngrașă sau nu mâncatul după ora 18? Cătălina Preda, nutriționist: „Multă lume crede în acest mit” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Îngrașă sau nu mâncatul după ora 18? Cătălina Preda, nutriționist: „Multă lume crede în acest mit” EXCLUSIV
O parcare din România este sufocată de deșeuri. Lipsa camerelor de supraveghere face imposibilă prinderea vinovaților
O parcare din România este sufocată de deșeuri. Lipsa camerelor de supraveghere face imposibilă prinderea vinovaților
Remorca-baterie de 3 tone care poate încărca mașini electrice rapid, dar cu pierderi mari de eficiență
Remorca-baterie de 3 tone care poate încărca mașini electrice rapid, dar cu pierderi mari de eficiență
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Playtech Știri
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
Playtech Știri
Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William