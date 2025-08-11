La fel ca David Popovici, și Ștefania Uță a fost la un pas să se retragă de la Campionatele Europene de Atletism din Tampere, Finlanda. ”Cumva, a reușit să se adune!”

Antrenoarea Ștefaniei Uță, proaspăt medaliată cu aur la Campionatele Europene U20 de Atletism din Tampere, a recunoscut că atleta a fost la un pas să rateze cea mai mare performanță din cariera ei de până acum. La fel ca David Popovici, și Uță a avut o cădere psihică înainte de concurs, în urma căreia a vrut să se întoarcă direct la Râmnicu Vâlcea din baza de antrenament din Estonia.

Ștefania Uță, la un pas de retragere

Antrenoarea Alina Enescu a dezvăluit cum, după un an greu, cu multă presiune psihică și multe încercări, Ștefania ar fi cedat chiar în timpul pregătirii din Estonia.

”Dacă cineva a pus la îndoială faptul că David Popovici își căuta bilete de avion să se întoarcă in Romania înaintea Campionatelor Mondiale, să mă întrebe pe mine, care cu trei zile înaintea competiției sunasem conducerea Clubului si a Federației să aflu ce se poate întâmpla dacă din Estonia, unde eram in pregătire, ne-am fi întors direct acasă si nu am mai fi făcut deplasarea la Tampere!!! A fost un an greu pentru noi, iar nesiguranța, fricile, presiunea si așteptările pe care toată lumea le avea de la Ștefania, au fost la un pas să ne aducă in situația de a face cale întoarsă spre Râmnicu Vâlcea! Cumva…a reușit să se adune si să se autodepășească, reușind această performanță minunată! ”, a scris Alina Enescu pe pagina sa de Facebook.

Ștefania Uță, aur european și record la 400 m garduri

Ștefania Uță, în vârstă de doar 17 ani, a reușit sâmbătă o victorie de excepție pentru atletismul românesc. În finala probei de 400 de metri garduri de la Campionatele Europene U20, desfășurate la Tampere, Finlanda, atleta a câștigat medalia de aur și a stabilit un nou record al competiției, cu timpul de 55,55 secunde.

Rezultatul obținut de sportiva pregătită de Alina Enescu a doborât un record vechi de 20 de ani, potrivit Eurosport. Ștefania a fost pe locul doi mare parte din cursă, în spatele franțuzoaicei Meta Tumba, însă a accelerat spectaculos în ultimele metri, trecând prima linia de sosire. Podiumul a fost completat de Tumba (55,56 secunde) și de letona Viola Hambridge (56,71 secunde).

Reacții după victoria memorabilă

Performanța Ștefaniei Uță a fost salutată de clubul la care este legitimată, CS Vâlcea 1924, printr-un mesaj publicat pe Facebook:

„Incredibil! Ștefania Alexandra Uță este noua campioană europeană la 400 m garduri, U20! Recordul competiției 55,55 sec! Ce performanță uriașă! Ștefania revine după un an de coșmar și depășește chiar și performanța Ionelei Târlea la această vârstă! Ce cursă! Ce fenomen!”.

Finala de la Tampere va rămâne una dintre cele mai spectaculoase curse din ultimii ani la nivel U20, nu doar prin rezultatul final, ci și prin diferența infimă dintre primele două clasate. Această reușită consolidează poziția României în atletismul european și oferă un exemplu de ambiție și determinare pentru tinerii sportivi români care se confruntă cu multe provocări în țară.