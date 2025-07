David Popovici, la un pas să renunţe la Campionatul Mondial din Singapore. De ce nu a mai vrut să intre în concurs: „Mă uitam după bilete de întoarcere”

Campionul olimpic David Popovici a dezvăluit, marți, după ce a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatul Mondial de Natație de la Singapore, că a trecut printr-un moment de panică intensă cu doar trei zile înainte de începerea competiției.

David Popovici, cuprins de teamă înainte de Campionatul Mondial din Singapore

Sportivul a fost la un pas să se retragă, mărturisind că s-a simțit copleșit de frica de a-și atinge propriul potențial.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am păţit ceva ce nu am mai păţit niciodată. Şi anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunţe pe toţi că nu voi mai putea concura. Îmi părea rău de toţi. Şi-au luat bilet, familie etc. Simţeam că nu pot să mai continui. Nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aştepta lumea să-i ating, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potenţial”, a declarat Popovici, potrivit golazo.ro.

David a explicat că această stare a venit tocmai după o perioadă foarte bună de pregătire, în care a realizat progrese semnificative la antrenamente și a avut un concurs excelent în Slovacia.

„Tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine la antrenamente, să ating nişte timpi pe care nu i-am atins niciodată, să am un concurs excelent în Slovacia, acum o lună. Toate astea m-au făcut să înţeleg cât de mult pot să mă apropii de ceea ce credeam eu a fi limitele înotului şi limitele mele. În momentul în care am văzut că pot să ating cumva acel potenţial şi să-l văd de atât de aproape, m-a cuprins o frică incredibilă”, a mărturisit el.

Sportivul, mândru că a reuşit să se mobilizeze

Totuși, Popovici a reușit să depășească blocajul mental și spune că este mai mândru de forța interioară de a merge mai departe decât de rezultatul obținut în bazin.

„Mult mai mândru decât de medalia asta şi de timpul obţinut sunt de faptul că am reuşit să mă mobilizez, să merg pur şi simplu la calificările astea de ieri dimineaţă. Să trec şi prin semifinale, să ajung şi prin finală.”

Sportivul a subliniat cât de important a fost sprijinul celor apropiați în momentele de cumpănă.

„Uite că n-a fost atât de rău (râde). Până la urmă, am câştigat şi nu aş fi putut să trec singur prin bariera asta. Au fost esenţiali oamenii din jurul meu, mai ales iubita mea, ai mei. Ai nevoie de un support group, cum se zice în engleză. Ai nevoie de un grup solid în jurul tău care să-ţi amintească că meriţi, că eşti suficient de bun.”

Popovici a cucerit titlul mondial la 200 de metri liber

David a recunoscut că, deși se simțea copleșit, și-a amintit de firea sa competitivă și de faptul că nu putea pleca fără să încerce.

„Deşi simţeam că nu mai pot, că vreau să mă întorc acasă şi pur şi simplu nu-mi va ieşi, îmi era frică de a-mi atinge propriul potenţial. Unul dintre declicuri a fost că mi-am spus că pur şi simplu nu-mi stă în fire. Încă de mic am fost luptător, războinic, mai ales competitiv, şi nu aş fi putut să trăiesc cu mine ştiind că măcar nu i-am dat o încercare.” „Mi-am zis că le iau pas cu pas, trec prin calificări şi odată ce am trecut de ele – probă pe care o consider a fi cea mai grea – chiar dacă-s doar nişte calificări, e prima probă din concurs, totuşi. După ce am trecut de acea barieră, am reuşit să mă mobilizez.”

Marți, David Popovici a reușit să transforme frica în forță și a cucerit titlul mondial la 200 de metri liber, confirmându-și încă o dată statutul de sportiv de top la nivel mondial.