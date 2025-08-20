La Divina Commedia devine joc video: Tot ceea ce știm despre RPG-ul sofisticat inspirat de Dante

Studioul italian Jyamma Games a dezvăluit în cadrul Gamescom Opening Night Live 2025 cel mai recent proiect al său: La Divina Commedia, un RPG de acțiune souls-like inspirat de celebra operă literară a lui Dante Alighieri, Divina Comedie.

Deși trailerul inițial ar putea sugera o legătură cu jocul Dante’s Inferno lansat de EA în 2010, dezvoltatorii subliniază că nu este vorba despre o continuare sau un remake, ci despre o reinterpretare complet nouă a universului dantesc, cu propria sa poveste și mecanici de joc unice.

Gameplay, dar și mecanici absolut inovatoare

Trailerul de prezentare arată un războinic confruntându-se cu creaturi scheletice într-un combat intens, folosind sărituri, esquive și parări pentru a evita atacurile rapide și violente ale adversarilor.

După ce înfrânge o creatură ghoul, personajul se apropie de un lac imens, unde un portal spectral sugerează intrarea într-o lume plină de provocări și mister.

Printre caracteristicile anunțate de Jyamma Games se numără posibilitatea de a crea armuri și arme personalizate, clase diferite de arme și dungeon-uri procedurale care oferă o rejucabilitate ridicată, scrie GameSpot.

Un element inovator este sistemul de „aliniere păcatelor”, prin care deciziile jucătorului afectează legătura personajului cu cele șapte păcate capitale. Acest mecanism influențează abilitățile, evenimentele narative și mediul înconjurător, adăugând profunzime strategică și morală experienței.

Tot ceea ce știm despre planurile de lansare pentru jocul La Divina Commedia

La Divina Commedia reprezintă al doilea titlu souls-like produs de Jyamma Games, după succesul din 2024 cu Enotria: The Last Song.

Primul joc a fost tot inspirat de cultura italiană, cu lumi și personaje influențate de teatrul clasic commedia dell’arte. Acest background cultural se regăsește și în La Divina Commedia, oferind o atmosferă autentic italiană, combinată cu lupte intense și elemente de RPG.

Jocul este confirmat pentru lansare pe PC, fără o dată exactă sau detalii despre alte platforme, dar site-ul oficial indică faptul că informații suplimentare vor fi dezvăluite în viitor.

Fanii RPG-urilor de acțiune și ai universului dantesc se pot aștepta la o experiență complexă, cu lupte strategice, explorare și alegeri morale care influențează povestea și evoluția personajului.

Prin La Divina Commedia, Jyamma Games promite să ofere o combinație captivantă între mitologia clasică și provocările specifice jocurilor souls-like, aducând jucătorilor o lume bogată în simbolism, emoție și acțiune.

Această nouă aventură se anunță a fi un titlu de referință pentru pasionații de RPG-uri cu o abordare matură și, evident, sofisticată.