La câte grade e bine să ții centrala termică toamna potrivit medicilor. Care trebuie să fie diferența dintre zi și noapte

Odată cu răcirea vremii, tot mai mulți români pornesc centrala termică, însă specialiștii atrag atenția că temperatura din locuință nu trebuie setată la întâmplare. Valorile prea mari sau prea mici pot afecta sănătatea, confortul și chiar factura la energie. Medicii recomandă o temperatură echilibrată, adaptată momentului zilei și vârstei celor care locuiesc în casă.

Care este temperatura ideală în locuință toamna

Toamna, când diferențele de temperatură dintre zi și noapte devin mai accentuate, medicii recomandă ca în locuințe temperatura să se mențină între 21 și 23 de grade Celsius.

Acest interval este considerat optim pentru funcționarea normală a organismului, pentru un somn de calitate și pentru reducerea riscului de afecțiuni respiratorii. O temperatură mai ridicată, de peste 24 de grade, poate usca aerul și mucoasele, favorizând răcelile și senzația de disconfort termic.

Pe de altă parte, sub 20 de grade corpul consumă mai multă energie pentru a se menține cald, iar persoanele vârstnice sau copiii pot resimți mai rapid frigul.

În spațiile unde se petrece mai mult timp în activități statice – cum ar fi livingul sau biroul – temperatura ideală rămâne la 22 de grade. În bucătărie, unde sursele de căldură suplimentare sunt frecvente, se recomandă valori ușor mai mici, în jur de 20 de grade.

La câte grade ar trebui setată centrala pe timpul nopții

Noaptea, temperatura poate fi redusă ușor, fără a crea disconfort. Medicii consideră că o scădere de 2 până la 3 grade Celsius față de temperatura din timpul zilei este suficientă.

Astfel, în dormitoare se pot menține 18–20 de grade, o valoare ideală pentru un somn odihnitor și pentru menținerea umidității optime în aer.

Diferențele mai mari de temperatură între zi și noapte pot duce la treziri dese, tuse seacă sau senzația de frig dimineața. De asemenea, scăderea bruscă a temperaturii din casă obligă centrala să lucreze mai intens la repornire, ceea ce înseamnă un consum mai mare de gaz.

Cum păstrezi confortul termic fără costuri ridicate

Pe lângă reglarea atentă a centralei, confortul termic depinde și de izolația locuinței. Geamurile etanșe, caloriferele aerisite și ușile închise între camere pot reduce considerabil pierderile de căldură.

În plus, termostatele programabile ajută la reglarea automată a temperaturii între intervalele de zi și de noapte, menținând confortul și economisind energie. Așadar, o temperatură de 22°C ziua și 19°C noaptea reprezintă echilibrul ideal între sănătate, confort și eficiență energetică.

Setările corecte ale centralei termice nu doar că reduc costurile, ci și contribuie la menținerea unei atmosfere sănătoase în locuință, mai ales în sezonul rece care se apropie.