Sean ‘Diddy’ Combs, condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. Rapperul va plăti și o amendă de 500.000 de dolari”
04 oct. 2025 | 15:38
de Vieriu Ionut

Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră

Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Care este temperatura ideală în casă iarna

Pe măsură ce zilele devin tot mai scurte, iar frigul pătrunde încet în locuințe, mulți români se întreabă cât de cald ar trebui să fie în fiecare cameră pentru a menține confortul și sănătatea familiei. O temperatură prea scăzută poate favoriza apariția unor afecțiuni respiratorii, în timp ce una prea ridicată poate afecta calitatea somnului și chiar consumul de energie.

Cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră

Potrivit specialiștilor și recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), temperatura minimă acceptabilă într-o locuință în sezonul rece ar trebui să fie de cel puțin 18°C. Sub acest prag, riscul de hipotermie și de boli respiratorii crește considerabil, mai ales în cazul vârstnicilor și copiilor.

Pentru confortul zilnic, camera de zi ar trebui să aibă între 20 și 22°C, o valoare considerată ideală pentru relaxare, activități casnice și socializare. Dormitorul, în schimb, este recomandat să fie puțin mai răcoros, cu o temperatură situată între 16 și 18°C, ceea ce favorizează un somn odihnitor și o calitate mai bună a aerului.

În baie, temperatura optimă poate fi ușor mai ridicată, între 22 și 24°C, pentru a evita senzația de frig după duș, în timp ce bucătăria ar trebui să fie menținută între 18 și 20°C, având în vedere că sursele de căldură suplimentară (cuptorul sau aragazul) contribuie natural la încălzirea spațiului.

Pentru holuri și spațiile de trecere, se poate păstra o temperatură mai scăzută, între 15 și 18°C, fără ca acest lucru să afecteze confortul general al locuinței.

Temperatura ideală pentru copii și bebeluși

În cazul celor mici, menținerea unei temperaturi constante este esențială. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra faptului că sistemul de termoreglare al copiilor nu este complet dezvoltat, ceea ce îi face mai vulnerabili la frig.

Astfel, în camerele bebelușilor, temperatura ideală ar trebui să fie între 22 și 23°C, iar pentru copiii mici, între 21 și 22°C. De asemenea, fluctuațiile bruște de temperatură trebuie evitate, pentru a preveni răcelile, tusea sau alte afecțiuni respiratorii. OMS recomandă ca spațiile locuite de copii să nu coboare niciodată sub 20°C, în special pe timpul nopții.

Cum să menții confortul termic și să economisești energie

Pentru a asigura un mediu sănătos și eficient din punct de vedere energetic, specialiștii recomandă izolarea corectă a locuinței, pentru a evita pierderile de căldură prin ferestre sau pereți. Totodată, utilizarea unui termostat programabil poate ajuta la menținerea temperaturii potrivite în funcție de momentul zilei, fără un consum excesiv de energie.

La fel de importantă este și ventilația locuinței, pentru a preveni formarea mucegaiului și acumularea excesivă de umiditate. Nivelul ideal al umidității trebuie să se situeze între 30 și 50%, pentru a proteja mucoasele și a evita uscarea aerului din interior.

Prin aplicarea acestor măsuri simple, locuința poate deveni un spațiu confortabil, sigur și eficient energetic, chiar și în cele mai reci zile de iarnă. În plus, respectarea acestor recomandări este în acord cu ghidurile OMS privind un trai sănătos pe timpul sezonului rece.

