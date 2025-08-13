Koenigsegg Regera stabilește un nou record mondial 0-400-0 km/h, depășind Rimac Nevera

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 16:59
de Iulia Kelt

Hypercarul suedez Koenigsegg Regera a reușit să bată recordul mondial de accelerație și frânare 0-400-0 km/h, înregistrând un timp mai bun decât Rimac Nevera.

Koenigsegg Regera, un hypercar hibrid suedez, a înregistrat un nou record mondial în proba de accelerație și frânare 0-400-0 km/h, surclasând performanța stabilită anterior de modelul electric Rimac Nevera.

Testul, desfășurat pe pista de la Örebro, Suedia, a confirmat încă o dată reputația Koenigsegg pentru inovație și performanțe extreme în segmentul mașinilor de super-viteză.

Rezultatul obținut de Regera, 27,83 secunde, este cu aproape o secundă mai bun decât recordul anterior al lui Rimac Nevera, stabilit în 2023.

În acest interval, mașina a accelerat de la 0 la 400 km/h și a revenit complet la oprire, demonstrând nu doar putere, ci și eficiență de frânare remarcabilă.

Cum a fost posibil acest rezultat

Koenigsegg Regera este echipat cu un motor V8 twin-turbo de 5,0 litri, cuplat la trei motoare electrice, dezvoltând împreună 1.500 CP, scrie Top Gear.

Sistemul unic Koenigsegg Direct Drive (KDD) elimină cutia de viteze tradițională, permițând transmisia directă a puterii către roți și reducând pierderile mecanice.

Pentru acest test, condițiile meteorologice au fost favorabile, iar pista a oferit aderență optimă. Inginerii Koenigsegg au subliniat că performanța nu a fost obținută în condiții speciale sau cu modificări de competiție, ci cu un Regera de serie.

Christian von Koenigsegg, fondatorul companiei, a declarat că acest record reflectă filosofia mărcii de a combina viteza absolută cu controlul perfect.

„Nu este vorba doar despre cât de repede poți accelera, ci și despre cum poți gestiona oprirea în siguranță la asemenea viteze”, a spus acesta.

Rivalitatea cu Rimac și viitorul hypercarurilor

În 2023, Rimac Nevera a impresionat industria auto cu un timp de 28,96 secunde pentru același test, beneficiind de tracțiune integrală electrică și cuplu instant.

Koenigsegg Regera, deși are tracțiune spate și un sistem hibrid, a reușit să depășească acest rezultat, alimentând discuțiile despre viitorul propulsiei în segmentul hypercarurilor.

Specialiștii consideră că această reușită arată că tehnologiile hibride de înaltă performanță pot concura direct cu modelele electrice de ultimă generație, mai ales când sunt combinate cu o arhitectură mecanică inovatoare.

Koenigsegg nu se oprește aici. Constructorul suedez lucrează deja la modele noi, precum Jesko și Gemera, care promit să împingă și mai departe limitele vitezei și eficienței. Recordul Regera ar putea fi doar începutul unei noi serii de performanțe care vor redefini standardele industriei.

