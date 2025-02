Jurassic World Rebirth aduce un suflu nou francizei cu dinozauri: Cum arată noul trailer, când se lansează filmul

Jurassic World Rebirth promite să readucă fanii la rădăcinile originale ale seriei, oferind o combinație de acțiune intensă, efecte speciale impresionante și o poveste mai compactă decât predecesorul său. Cu un nou trailer lansat recent, filmul regizat de Gareth Edwards pare să ofere o experiență care aduce un omagiu primului Jurassic Park, dar cu o abordare modernizată și o distribuție de excepție, din 2 iulie.

Jurassic World Rebirth va fi cel de-al șaptelea film al francizei și marchează o schimbare majoră față de ultimele producții. Acțiunea se va desfășura pe o insulă secretă care a servit drept bază de cercetare pentru Jurassic Park, unde au fost izolați dinozaurii considerați prea periculoși pentru parcul principal. Protagonista filmului, Zora Bennett, interpretată de Scarlett Johansson, conduce o echipă specializată într-o misiune de recuperare a ADN-ului dinozaurilor, ADN ce ar putea avea implicații medicale revoluționare.

Filmul explorează și impactul ecologic al evenimentelor din Jurassic World Dominion, arătând că dinozaurii nu au reușit să se adapteze pe tot globul, ci doar în medii izolate cu un climat favorabil. Pe lângă pericolele reprezentate de creaturile preistorice, Zora și echipa sa vor descoperi un secret terifiant ascuns timp de decenii, ceea ce va complica și mai mult misiunea lor.

Jurassic World Rebirth introduce o distribuție nouă, formată din actori de renume, precum Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend și Manuel Garcia-Rulfo. Ali îl interpretează pe Duncan Kincaid, cel mai de încredere membru al echipei Zorei, în timp ce Bailey joacă rolul paleontologului Dr. Henry Loomis. Rupert Friend apare ca Martin Krebs, un reprezentant al unei mari companii farmaceutice, iar Garcia-Rulfo este Reuben Delgado, tatăl unei familii civile naufragiate pe insula interzisă.

