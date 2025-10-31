Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 13:37
de Iulia Kelt

Jumătate dintre triburile indigene ar putea dispărea până în 2036, avertizează Survival International

ȘTIINȚĂ
Jumătate dintre triburile indigene ar putea dispărea până în 2036, avertizează Survival International
Dispar triburile indigene din lume / Foto: NBC News

Un nou raport al organizației Survival International arată că aproximativ jumătate dintre triburile indigene care trăiesc izolat riscă să dispară până în 2036, dacă nu vor fi luate măsuri urgente de protejare a teritoriilor și a drepturilor lor fundamentale.

Analiza, bazată pe ani de cercetare pe teren și interviuri, subliniază că pericolele cu care se confruntă aceste comunități provin aproape exclusiv din exterior, scrie Popular Science.

Comunități izolate care aleg autonomia

Potrivit raportului, în prezent există cel puțin 196 de grupuri indigene complet izolate, majoritatea (circa 95%) aflate în Bazinul Amazonului, în special pe teritoriul Braziliei.

Alte comunități trăiesc în Asia, Pacific și în alte nouă țări sud-americane. Când sunt lăsate în pace, aceste triburi pot duce o viață sănătoasă, autarhică și pot acționa ca gardieni ai biodiversității, păstrând „insule verzi” în zonele grav afectate de defrișări.

Decizia de a evita contactul cu lumea modernă este adesea rezultatul traumelor istorice provocate de primele întâlniri cu străinii.

Boli precum gripa sau rujeola, banale pentru populațiile industrializate, s-au dovedit devastatoare pentru triburile fără imunitate.

În unele cazuri, până la jumătate dintre membrii unui grup au murit în decurs de un an de la primul contact. Alegerea izolării este, așadar, un act de autodeterminare și supraviețuire.

Amenințările externe există, dar și lipsa protecției guvernamentale reprezintă o problemă

Principalele pericole pentru aceste comunități provin din activități economice ilegale sau agresive.

Tăierile de păduri afectează aproximativ 65% dintre triburile izolate, urmate de exploatările miniere (peste 40%) și de extinderea agriculturii industriale, în special creșterea vitelor. În plus, traficul de droguri și mineritul ilegal pun în pericol aproape o treime din aceste populații.

La acestea se adaugă încercările de evanghelizare ale unor grupuri misionare, precum și incursiunile neautorizate ale influencerilor care caută „conținut exclusiv” din zonele interzise.

Deși drepturile populațiilor indigene sunt recunoscute internațional, aplicarea lor depinde de legislațiile naționale, adesea incomplete sau ignorate. Activiștii avertizează că indiferența statelor echivalează cu o formă de genocid administrativ.

Reziliența triburilor: se face un apel la acțiune

În ciuda presiunilor, aceste comunități continuă să dovedească o remarcabilă reziliență. Ele își apără teritoriile prin semne de avertizare și capcane, evitând deliberat contactul.

Membrii unor triburi care au părăsit pădurea regretă decizia, avertizându-i pe semenii lor să nu-și abandoneze viața tradițională.

„Trebuie să respectăm alegerea acestor popoare de a rămâne libere și independente”, a declarat Caroline Pearce, directoarea Survival International. „Există o catastrofă iminentă, dar și o soluție clară: să le lăsăm în pace.”

