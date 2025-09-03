Judeţele în care chiriile au explodat înainte de începerea noului an universitar. Preţul mediu a depăşit 700 de euro pe lună

Toamna aduce cu ea emoția unui nou început pentru mii de studenți din întreaga țară. Odată cu pregătirile pentru anul universitar, încep și căutările intense pentru o locuință temporară, un proces care devine tot mai complicat și mai costisitor de la an la an. Creșterea constantă a prețurilor la chirii face ca găsirea unui apartament sau a unei garsoniere să fie o adevărată provocare, mai ales în marile centre universitare.

Creșterea cererii, principalul motor al scumpirilor

Potrivit datelor recente, încă din luna august s-a observat o creștere cu 13% a interacțiunilor dintre chiriași și proprietari. Acest lucru confirmă faptul că studenții și familiile lor au început să caute din timp locuințe, ceea ce a pus o presiune suplimentară pe piața imobiliară. În paralel, valul general de scumpiri nu a ocolit nici acest sector, chiriile crescând cu aproximativ 4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Capitala, lider detașat la chirii mari

Dacă privim mai atent topul zonelor unde chiriile au explodat, Sectorul 1 al Bucureștiului se află pe primul loc. Aici, prețul mediu al unei chirii a ajuns la 750 de euro pe lună, ceea ce îl plasează pe studenți și tinerii profesioniști într-o situație delicată. Nici Sectorul 2 nu se lasă mai prejos, cu valori care se apropie de nivelurile din Cluj-Napoca, unde chiria medie pentru o locuință este de aproximativ 630 de euro.

Aceste sume confirmă faptul că atât Bucureștiul, cât și Clujul rămân cele mai scumpe orașe pentru studenți, dar și cele mai căutate, datorită ofertelor educaționale și oportunităților de carieră.

Orașele cu cele mai mici chirii

În contrast puternic cu Capitala și Clujul, Aradul se menține pe poziția de oraș cu cele mai mici chirii din țară. Aici, prețul mediu pentru o locuință este de doar 360 de euro pe lună. Situația este asemănătoare și în Craiova și Oradea, unde chiria medie este de 430 de euro.

Totuși, chiar și aceste orașe nu au scăpat de creșteri, Oradea fiind exemplul cel mai relevant: chiria pentru o garsonieră a crescut cu 20% față de anul trecut, un salt considerabil care arată că nici regiunile considerate mai accesibile nu mai sunt o soluție simplă pentru chiriași.

Evoluții semnificative în alte centre universitare

Pe lângă București și Cluj, și alte orașe universitare au înregistrat creșteri vizibile. În Timișoara, chiria pentru apartamentele cu două camere a crescut cu 13%, în timp ce în Constanța, apartamentele cu trei camere au devenit la fel de costisitoare, cu un avans procentual similar.

Cât despre garsoniere, cele mai căutate unități în această perioadă, situația arată astfel: în Cluj, chiria medie este de 440 de euro pe lună, în Brașov de 380 de euro, iar în Iași de 370 de euro. La Timișoara, cei interesați pot închiria o garsonieră cu 300 de euro, însă prețurile sunt în creștere și aici, semnalând o tendință generală pe piața imobiliară.

Presiunea pe bugetele studenților

Pentru mulți studenți și familiile acestora, costurile ridicate ale chiriilor devin un factor decisiv în alegerea orașului în care vor studia. Dacă în anii trecuți diferențele dintre centrele universitare erau mai mici, acum distanța dintre București sau Cluj și orașele cu chirii mai accesibile s-a adâncit vizibil.

Cazurile precum cel al Oradei, unde prețurile au crescut brusc, arată că fenomenul nu este izolat, ci se resimte la nivel național. Iar odată cu venirea lunii septembrie, presiunea asupra pieței imobiliare se accentuează, ceea ce înseamnă că cei care întârzie în găsirea unei locuințe riscă să plătească și mai mult.