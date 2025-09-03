Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025 | 15:55
de Vieriu Ionut

Judeţele în care chiriile au explodat înainte de începerea noului an universitar. Preţul mediu a depăşit 700 de euro pe lună

Actualitate
Judeţele în care chiriile au explodat înainte de începerea noului an universitar. Preţul mediu a depăşit 700 de euro pe lună
Chiriile explodează înainte de anul universitar

Toamna aduce cu ea emoția unui nou început pentru mii de studenți din întreaga țară. Odată cu pregătirile pentru anul universitar, încep și căutările intense pentru o locuință temporară, un proces care devine tot mai complicat și mai costisitor de la an la an. Creșterea constantă a prețurilor la chirii face ca găsirea unui apartament sau a unei garsoniere să fie o adevărată provocare, mai ales în marile centre universitare.

Creșterea cererii, principalul motor al scumpirilor

Potrivit datelor recente, încă din luna august s-a observat o creștere cu 13% a interacțiunilor dintre chiriași și proprietari. Acest lucru confirmă faptul că studenții și familiile lor au început să caute din timp locuințe, ceea ce a pus o presiune suplimentară pe piața imobiliară. În paralel, valul general de scumpiri nu a ocolit nici acest sector, chiriile crescând cu aproximativ 4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Capitala, lider detașat la chirii mari

Dacă privim mai atent topul zonelor unde chiriile au explodat, Sectorul 1 al Bucureștiului se află pe primul loc. Aici, prețul mediu al unei chirii a ajuns la 750 de euro pe lună, ceea ce îl plasează pe studenți și tinerii profesioniști într-o situație delicată. Nici Sectorul 2 nu se lasă mai prejos, cu valori care se apropie de nivelurile din Cluj-Napoca, unde chiria medie pentru o locuință este de aproximativ 630 de euro.

Aceste sume confirmă faptul că atât Bucureștiul, cât și Clujul rămân cele mai scumpe orașe pentru studenți, dar și cele mai căutate, datorită ofertelor educaționale și oportunităților de carieră.

Orașele cu cele mai mici chirii

În contrast puternic cu Capitala și Clujul, Aradul se menține pe poziția de oraș cu cele mai mici chirii din țară. Aici, prețul mediu pentru o locuință este de doar 360 de euro pe lună. Situația este asemănătoare și în Craiova și Oradea, unde chiria medie este de 430 de euro.

Totuși, chiar și aceste orașe nu au scăpat de creșteri, Oradea fiind exemplul cel mai relevant: chiria pentru o garsonieră a crescut cu 20% față de anul trecut, un salt considerabil care arată că nici regiunile considerate mai accesibile nu mai sunt o soluție simplă pentru chiriași.

Evoluții semnificative în alte centre universitare

Pe lângă București și Cluj, și alte orașe universitare au înregistrat creșteri vizibile. În Timișoara, chiria pentru apartamentele cu două camere a crescut cu 13%, în timp ce în Constanța, apartamentele cu trei camere au devenit la fel de costisitoare, cu un avans procentual similar.

Cât despre garsoniere, cele mai căutate unități în această perioadă, situația arată astfel: în Cluj, chiria medie este de 440 de euro pe lună, în Brașov de 380 de euro, iar în Iași de 370 de euro. La Timișoara, cei interesați pot închiria o garsonieră cu 300 de euro, însă prețurile sunt în creștere și aici, semnalând o tendință generală pe piața imobiliară.

Presiunea pe bugetele studenților

Pentru mulți studenți și familiile acestora, costurile ridicate ale chiriilor devin un factor decisiv în alegerea orașului în care vor studia. Dacă în anii trecuți diferențele dintre centrele universitare erau mai mici, acum distanța dintre București sau Cluj și orașele cu chirii mai accesibile s-a adâncit vizibil.

Cazurile precum cel al Oradei, unde prețurile au crescut brusc, arată că fenomenul nu este izolat, ci se resimte la nivel național. Iar odată cu venirea lunii septembrie, presiunea asupra pieței imobiliare se accentuează, ceea ce înseamnă că cei care întârzie în găsirea unei locuințe riscă să plătească și mai mult.

Ce este Talveg, fenomenul meteo extrem care ajunge în România? Urmează zile cu vreme ciudată, anunţă ANM
Recomandări
Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult
Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult
Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România a sărit de 400.000 de euro. De ce a fost afectată casa?
Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România a sărit de 400.000 de euro. De ce a fost afectată casa?
Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”
Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”
Ce trebuie să faci la roșii în septembrie. Trucul grădinarilor la fiecare început de toamnă
Ce trebuie să faci la roșii în septembrie. Trucul grădinarilor la fiecare început de toamnă
ADN bacterian vechi de 1,1 milioane de ani a fost recuperat dintr-un mamut preistoric
ADN bacterian vechi de 1,1 milioane de ani a fost recuperat dintr-un mamut preistoric
Șase alimente care nu trebuie consumate niciodată în același timp, potrivit nutriționiștilor
Șase alimente care nu trebuie consumate niciodată în același timp, potrivit nutriționiștilor
Funcții ascunse pe telefoanele Samsung Galaxy pe care puțini utilizatori le folosesc. Iată ce trebuie să știi despre smartphone-ul tău
Funcții ascunse pe telefoanele Samsung Galaxy pe care puțini utilizatori le folosesc. Iată ce trebuie să știi despre smartphone-ul tău
Adrian Năstase, prima reacție despre prezența la parada din Beijing: „Am fost ca persoană privată. MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”
Adrian Năstase, prima reacție despre prezența la parada din Beijing: „Am fost ca persoană privată. MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”
Revista presei
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
Playtech Știri
Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”
Playtech Știri
Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...