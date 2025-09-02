Cum am ajuns să avem cele mai ieftine apartamente și case din Europa, deși pare imposibil. Cât plătești pe metru pătrat util în România

România continuă să fie una dintre cele mai accesibile piețe imobiliare din Europa, deși paradoxul dintre prețurile moderate și veniturile reale ale populației ridică multe semne de întrebare. Conform celui mai recent studiu Deloitte Property Index 2025 , țara noastră se află pe locul al patrulea în clasamentul celor mai ieftine locuințe din Europa, cu un preț mediu de 1.676 de euro pe metru pătrat util . Suntem devansați doar de Turcia, Bosnia și Herțegovina și Albania.

Aceste cifre contrastează puternic cu realitatea multor familii din România, unde puterea de cumpărare rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Chiar dacă statistic vorbim despre o piață „ieftină”, pentru mulți români accesul la o locuință decentă este dificil, în special în marile orașe unde cererea depășește oferta și unde costurile de construcție au crescut semnificativ.

Diferențe majore între orașe: Cluj, Brașov și București

Un detaliu interesant al studiului este faptul că Bucureștiul nu este cel mai scump oraș din țară, așa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene. În România, podiumul este condus de Cluj-Napoca , unde prețul mediu a ajuns la 2.770 euro/mp , urmat de Brașov cu 1.897 euro/mp , iar abia apoi capitala , unde media este de 1.757 euro/mp .

Această situație, deși neobișnuită, nu este unică în Europa. Exemple similare apar și în Germania, unde München depășește Berlinul, în Italia (Milano mai scump decât Roma) sau în Spania (Barcelona peste Madrid). Totuși, pentru piața locală, diferențele reflectă atât atractivitatea unor centre universitare și turistice, cât și blocajele de urbanism și lipsa de proiecte noi în București.

Comparativ cu Europa: unde sunt cele mai mari prețuri

Privind la nivel continental, decalajele sunt uriașe. Luxemburg domină clasamentul, cu un preț mediu de 8.760 euro/mp , urmat de Austria (5.053 euro/mp), Portugalia (5.049 euro/mp), Finlanda (4.889 euro/mp) și Germania (4.800 euro/mp). Chiar și țări percepute ca fiind mai accesibile, precum Polonia sau Cehia, au înregistrat creșteri puternice în ultimul an, depășindu-ne semnificativ ca nivel de preț.

În același timp, piețele cu scăderi spectaculoase sunt Turcia (-12%) și Olanda (-2,3%), unde instabilitatea economică sau modificările legislative au influențat cererea și oferta. România a rămas într-o zonă de creștere moderată , dar constantă, alimentată de cererea ridicată și de oferta tot mai limitată.

Chiriile, tot mai apropiate între Cluj și București

Dacă pe partea de vânzări diferențele sunt evidente, pe piața chiriilor Bucureștiul și Cluj-Napoca au ajuns la egalitate. În ambele orașe, chiria medie este de 10,3 euro/mp/lună , un nivel în creștere față de 2023. Brașovul completează topul cu 9,2 euro/mp , confirmând interesul crescut pentru orașele cu potențial turistic și economic.

În schimb, în alte țări din regiune se găsesc chirii considerabil mai mici. În Bulgaria, orașele Plovdiv, Varna și Sofia se situează între 5,7 și 8 euro/mp , iar în Grecia, la Patra, chiria medie este de doar 7 euro/mp . La polul opus, Luxemburg conduce din nou, cu 43,4 euro/mp/lună , urmat de Paris (32 euro/mp) și Dublin (31,7 euro/mp).

De ce rămâne România „ieftină” și care sunt riscurile

Chiar dacă cifrele ne plasează în zona piețelor accesibile, experții Deloitte avertizează că situația nu este neapărat una favorabilă pentru români. Deficitul de locuințe noi , costurile ridicate de construcție și condițiile mai stricte de finanțare sunt principalele cauze care alimentează presiunea asupra pieței. În 2024, volumul lucrărilor rezidențiale a scăzut cu peste 20% , ceea ce indică o stagnare periculoasă pentru următorii ani.

Un alt factor este intrarea în vigoare a noii cote de TVA de 21% pentru locuințele noi , măsură care a scumpit suplimentar apartamentele din dezvoltările recente. În plus, blocajele de urbanism, în special în București, frânează proiectele rezidențiale mari, ceea ce reduce și mai mult oferta disponibilă.

Concluzie: un paradox românesc

România se află într-un paradox imobiliar. Statistic, avem unele dintre cele mai ieftine apartamente și case din Europa, dar în practică, pentru o mare parte a populației, prețurile rămân inaccesibile. Diferențele mari între orașe, creșterea chiriilor și stagnarea construcțiilor noi arată că problema locuirii este departe de a fi rezolvată.

Pe termen scurt, analiștii se așteaptă ca prețurile să continue să crească, cel puțin în marile centre urbane, în lipsa unor politici publice care să stimuleze construcția de locuințe noi și să ofere soluții reale pentru accesul tinerilor la locuințe.