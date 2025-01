Concurenții Asia Express 2025: Mara Bănică, Anda Adam, Raluca Bădulescu și Dan Alexa intră în competiție

Cel mai dur reality show al momentului, Asia Express, revine în forță cu sezonul 8, promițând o competiție plină de provocări și momente neașteptate. Nouă perechi de vedete pornesc pe Drumul Eroilor, care va străbate trei țări exotice: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Printre concurenți se numără vedete precum Mara Bănică, Anda Adam, Raluca Bădulescu și Dan Alexa, care au acceptat să-și testeze limitele într-o aventură unică.

Încep filmările pentru Asia Express sezonul 8

Antena 1 a anunțat oficial echipele care ponesc în aventura Asia Express. La fel ca în sezoanele anterioare, concurenții vor trebui să supraviețuiască fără telefoane mobile, să facă rost singuri de cazare, transport și mâncare cu doar un dolar pe zi.

Ei vor descoperi culturi diferite, vor învăța lecții despre eroi ai trecutului și prezentului și vor lupta pentru a ajunge la destinația finală: capitala Coreei de Sud, Seoul. Organizatorii promit surprize majore în formatul competiției, adăugând o doză suplimentară de imprevizibil.

Printre cele nouă perechi care s-au aventurat pe acest traseu se numără: Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul soț Florin, Anda Adam și soțul ei Joseph, Catinca Roman și fiica sa Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Alina Pușcău și prietena ei Cristina, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, Emil Rengle și iubitul său Alejandro, și Karmen cu prietena sa Olga Barcari.

Mara Bănică, fană înfocată a emisiunii

Pentru mulți dintre concurenți, participarea la Asia Express este o provocare pe care o văd ca pe o oportunitate de autodescoperire.

Mara Bănică, entuziasmată de șansa de a participa, a mărturisit: „Știu pe de rost fiecare episod din cele șapte sezoane de până acum și, în sfârșit, voi scrie măcar unul în cel de-al optulea! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasă și eu!”

Partenerul său, Serghei Mizil, a adăugat cu umor: „Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă cu Mara. Nu eram prea hotărât la început, dar acum, la 70 și ceva de ani, vreau să-mi încerc puterile și să văd cât de departe pot ajunge.”

Pentru Anda Adam și soțul ei, Joseph, competiția este și o ocazie romantică. Artista a dezvăluit: „Pe mine m-a convins soțul, menționând că asta va fi luna noastră de miere! Având în vedere destinațiile exotice, sigur ne vom întoarce cu amintiri de neuitat.”

Pe de altă parte, Raluca Bădulescu, cunoscută pentru stilul ei extravagant, consideră aventura o mare provocare: „Eu nu am pantofi fără toc, ca să înțelegeți! Raluca și aventura nu au loc în aceeași propoziție. Dar dacă există o persoană cu care aș putea face asta, acela este Florin, fostul meu soț.”

O experiență unică pentru toți participanții

Competiția se anunță a fi una acerbă, fiecare echipă aducând un mix unic de energie și personalitate. Catinca Roman, care participă alături de fiica ei, Calina, vede în acest show o experiență de viață: „Pentru mine această călătorie este una inițiatică, o oportunitate incredibilă de a-mi pune la încercare creativitatea, reziliența și spiritul de echipă.”

Supermodelul Alina Pușcău, împreună cu prietena ei Cristina, consideră Asia Express un salt în necunoscut: „Simt frică, adrenalină și iubire pentru această experiență. Știu că va fi o călătorie care mă va transforma.”

Fostul fotbalist Dan Alexa, care participă alături de Gabriel Tamaș, are un spirit competitiv ridicat, iar dansatorul Emil Rengle, în echipă cu iubitul său Alejandro, promite să aducă un plus de spectacol.

Cu o combinație de tensiune, emoție și aventură, sezonul 8 al Asia Express promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase de până acum. Fanii emisiunii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum se vor descurca aceste perechi pe Drumul Eroilor, care nu doar că le va testa limitele fizice, ci și pe cele emoționale. Cine va reuși să câștige marele premiu? Rămâne de văzut!