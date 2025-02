Jon Bernthal revine în rolul lui „Punisher” pe Disney+

Jon Bernthal se întoarce în universul Marvel cu un nou special dedicat personajului The Punisher, care va fi difuzat pe Disney+. Actorul nu doar că va interpreta din nou rolul lui Frank Castle, dar va contribui și la scenariul acestui proiect special, lucrând alături de regizorul Reinaldo Marcus Green. Acest anunț marchează revenirea personajului într-o manieră puternică, anticipând un val de entuziasm printre fani.

După succesul serialului „Daredevil” de pe Netflix, unde Bernthal a debutat în rolul lui Frank Castle, și cele două sezoane ale spin-off-ului „The Punisher”, personajul se pregătește să revină pe ecrane în cadrul MCU. Potrivit The Hollywood Reporter, noul special este programat să fie lansat în 2026, în paralel cu sezonul al doilea al serialului „Daredevil: Born Again”.

Brad Winderbaum, șeful Marvel Television, a comparat acest special cu alte producții de succes, precum „Werewolf by Night” sau „The Guardians of the Galaxy Holiday Special”. El a descris proiectul ca fiind „precum o rafală de pușcă în materie de poveste, dar cu toate emoțiile și dramatismul specifice unui material centrat pe Frank Castle”.

Colaborarea dintre Jon Bernthal și Reinaldo Marcus Green nu este o premieră. Cei doi au lucrat anterior la seria limitată „We Own This City”, iar implicarea lor în acest proiect arată cât de multă grijă se acordă readucerii lui Punisher în atenția publicului.

Relația lui Bernthal cu personajul Frank Castle

Jon Bernthal nu este doar un actor care interpretează un rol – el are o legătură profundă cu personajul lui Frank Castle. Încă de la prima sa apariție în „Daredevil”, Bernthal a declarat că se simte „protector” față de acest rol. Într-un interviu acordat în 2017 pentru The A.V. Club, actorul a vorbit despre complexitatea lui Frank Castle și despre modul în care tragedia acestuia îi alimentează caracterul.

„Îmi place Frank Castle și povestea sa. Este, de fapt, o poveste despre un om care încearcă să se vindece, dar care este consumat de furie și nebunie”, a explicat Bernthal.

Pierderea familiei lui Castle este catalizatorul unei spirale de violență, iar actorul a mărturisit că acest proces l-a dus în locuri emoționale foarte intense.

„Întotdeauna am crezut că dacă ceva mă sperie, trebuie să alerg direct către acel lucru. Asta a însemnat Frank Castle pentru mine”.

Această abordare pasionată face ca interpretarea lui Bernthal să fie una dintre cele mai apreciate din universul Marvel, mai ales în zona personajelor mai întunecate și mai realiste.

Ce înseamnă întoarcerea lui Punisher pentru MCU?

Fanii Marvel au așteptat mult timp ca personajele din universul Netflix – precum Daredevil și Punisher – să fie reintegrate în Marvel Cinematic Universe. Acum, cu „Daredevil: Born Again” și acest nou special dedicat lui Frank Castle, se pare că acea tranziție este în plină desfășurare.

Brad Winderbaum a subliniat că Bernthal nu este doar un actor excepțional, ci și un scenarist talentat, care înțelege perfect esența lui Punisher.

„Îmi place Punisher, dar în special versiunea lui Jon Bernthal. Faptul că acum face parte din MCU și poate aduce acest personaj în universul mai extins este o oportunitate incredibilă”, a spus el.

Cu toate acestea, rămâne de văzut în ce măsură Disney+ va păstra tonul dur și realist al poveștii lui Frank Castle. Serialele originale de pe Netflix erau cunoscute pentru violența lor brută și pentru profunzimea psihologică a personajelor. Dacă noul special va reuși să păstreze această autenticitate, atunci reîntoarcerea lui Jon Bernthal în rolul lui Punisher ar putea fi una dintre cele mai mari victorii ale Marvel Television.