Jocurile PS Plus pentru martie: Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate și TMNT: The Cowabunga Collection

O nouă lună aduce un nou set de jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus, iar martie 2025 vine cu titluri impresionante. Între 4 martie și 31 martie, utilizatorii PS Plus vor putea adăuga în colecția lor Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate și Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Aceasta este o oportunitate excelentă pentru fanii RPG-urilor, platformerelor și jocurilor retro, mai ales că aceste titluri rămân disponibile atât timp cât abonamentul PS Plus este activ. Hai să vedem ce aduce fiecare dintre ele!

Dragon Age: The Veilguard – un RPG așteptat, dar cu vânzări sub așteptări

Cel mai mare nume din lineup-ul lunii martie este, fără îndoială, Dragon Age: The Veilguard. Lansat în noiembrie 2024, acest RPG de acțiune este continuarea directă a lui Dragon Age: Inquisition, un joc apreciat de fani și critici. Deși Veilguard a primit recenzii pozitive, iar atenția la detalii și grafica au fost lăudate, titlul nu a reușit să atingă așteptările de vânzări ale EA.

În primele două luni, doar 1,5 milioane de jucători au încercat jocul, ceea ce reprezintă jumătate din obiectivul stabilit de EA. Această performanță slabă ar putea explica decizia de a adăuga rapid jocul în PS Plus, la doar patru luni de la lansare.

Dacă ești fan al seriei Dragon Age, acum ai ocazia să descoperi gratuit acest nou capitol, fără riscul de a investi bani într-un titlu care poate sau nu să fie pe gustul tău.

Sonic Colors: Ultimate – un platformer clasic, acum remasterizat

Pentru fanii jocurilor de platformă, Sonic Colors: Ultimate aduce o doză serioasă de nostalgie. Acest titlu este un remaster al jocului original lansat pe Wii în 2010, care a fost apreciat pentru viteza și dinamica gameplay-ului.

Versiunea Ultimate vine cu grafică îmbunătățită, un framerate mai stabil și unele ajustări care fac experiența mai accesibilă pentru noii jucători. Dacă nu ai apucat să-l încerci pe Wii sau ești un fan al lui Sonic, aceasta este ocazia perfectă să îl adaugi în colecția ta de jocuri PS4.

TMNT: The Cowabunga Collection – o colecție de jocuri clasice cu țestoasele ninja

Ultimul titlu din lineup-ul lunii martie este un cadou pentru fanii retro-gaming-ului. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection include 13 jocuri clasice lansate între 1989 și 1994 de Konami, printre care și legendarul Turtles in Time.

Pe lângă jocurile clasice, această colecție adaugă opțiuni moderne precum multiplayer online și local, salvare rapidă, rewind și remaparea butoanelor. De asemenea, fanii TMNT vor găsi și conținut media istoric și artă conceptuală, transformând această colecție într-o adevărată capsulă a timpului pentru iubitorii seriei.

Dacă ai copilărit cu țestoasele ninja și vrei să retrăiești acele momente, Cowabunga Collection este alegerea perfectă pentru luna martie.

Ce jocuri poți descărca până pe 4 martie?

Dacă nu ai apucat încă să descarci jocurile PS Plus din februarie, ai timp până pe 4 martie să revendici titluri precum Payday 3, High on Life și Pac-Man World Re-Pac. Odată ce lineup-ul nou devine activ, aceste jocuri vor dispărea din oferta lunară.

Martie vine cu un lineup variat pentru PS Plus, oferind o combinație între RPG-uri moderne, platformere nostalgice și jocuri clasice. Indiferent dacă ești fan Dragon Age, Sonic sau țestoasele ninja, există ceva interesant pentru toată lumea!