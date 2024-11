GTA V gratuit în noiembrie pentru toți posesorii de PlayStation abonați la PS Plus împreună cu Dying Light 2

Sony își extinde selecția de jocuri pentru abonamentele PlayStation Plus Extra și Premium în luna noiembrie, adăugând câteva titluri extrem de populare și așteptate de fani. Cel mai notabil nume este „Grand Theft Auto V” (GTA V), care revine în catalog după ce a fost retras în iunie. Cu vânzări de peste 205 milioane de copii la nivel mondial, acest joc iconic este disponibil din nou pentru cei care încă nu au explorat lumea sa imensă și diversificată sau popularul mod online. Iar pentru cei care așteaptă noutăți în serie, „GTA VI” se preconizează să apară în toamna anului viitor.

Pe lângă GTA V, PlayStation Plus aduce alte titluri remarcabile pentru membrii Extra și Premium, printre care și „Dying Light 2: Stay Human”, un joc de acțiune-survival cu tematică de zombie, care îmbină perfect adrenalina și aventura. De asemenea, „Like A Dragon: Ishin” și „Chivalry 2” se alătură colecției, oferind experiențe unice și captivante pentru toți iubitorii de RPG-uri și lupte medievale.

Jocuri de cooperare și experiențe nostalgice pentru toată familia

În noiembrie, PlayStation Plus aduce și un plus de distracție pentru cei care preferă jocurile de cooperare. „Overcooked! All You Can Eat” este o adăugire excelentă pentru Game Catalog, cu o colecție ce include ambele jocuri Overcooked și toate pachetele de expansiune. Fiind cunoscut drept „testul suprem” pentru relații, jocul își provoacă jucătorii să colaboreze sub presiune, în timp ce pregătesc rețete complicate într-un ritm alert. Atenție însă: poate deveni tensionat în caz de neînțelegeri în echipă!

Pentru nostalgici, abonamentul Premium adaugă titluri clasice precum „Resistance: Fall of Man” și „Resistance 2”, disponibile doar prin streaming. Aceste jocuri din epoca PlayStation 3 reînvie momentele de glorie ale studioului Insomniac Games, care a continuat să impresioneze în ultimii ani. Fanii seriei „Legacy of Kain” se pot bucura, de asemenea, de jocurile originale „Blood Omen: Legacy of Kain” și „Blood Omen 2”, pregătindu-se astfel pentru lansarea remasterizată a „Legacy of Kain: Soul Reaver” din luna decembrie.

Mai multe noutăți și extinderi disponibile din 19 noiembrie

Pe lângă titlurile de bază, lista din noiembrie aduce și alte adăugiri atractive. Expansiunea „Island Living” pentru „The Sims 4” este inclusă în catalog, însă necesită jocul de bază, care este gratuit. Alte titluri interesante sunt „Moto GP 24”, „Digimon Survive”, „Stick Fight: The Game”, „Clash: Artifacts of Chaos”, „Killer Frequency” și „Hungry Shark World”. Aceste jocuri diversificate oferă o gamă largă de opțiuni, de la simulatoare de curse și supraviețuire, la aventuri pline de acțiune și strategie.

Pentru utilizatorii de PlayStation VR2, luna noiembrie aduce și un nou titlu în catalogul Premium: shooter-ul de acțiune „Synapse”, care le va oferi jucătorilor o experiență imersivă și intensă. Toate aceste jocuri vor fi disponibile pentru abonații PS Plus Premium și Extra începând cu data de 19 noiembrie, fără costuri suplimentare.