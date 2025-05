Jessica Jones revine în forță: Krysten Ritter se alătură lui Daredevil în sezonul 2 din „Born Again”

Fanii serialelor Marvel au toate motivele să se entuziasmeze: Krysten Ritter își reia rolul de Jessica Jones, eroina dură și ironică care a cucerit publicul prin realismul ei crud și forța interioară aparte. Personajul revine în sezonul 2 din Daredevil: Born Again, alături de Charlie Cox, iar anunțul oficial a fost făcut chiar în cadrul prezentării Disney Upfronts, unde cei doi actori au urcat împreună pe scenă.

„Este minunat să mă întorc la Jessica după cele trei sezoane și apariția din The Defenders. Acum, fiind parte din MCU, totul capătă o nouă dimensiune. Abia aștept ca fanii să vadă ce urmează pentru Jessica!”, a declarat Krysten Ritter, în aplauzele publicului. Confirmarea participării ei marchează nu doar o revenire mult așteptată, ci și un moment definitoriu pentru interconectarea fostului univers Marvel de pe Netflix cu actualul MCU al Disney.

Jessica Jones, eroina care nu se încadrează în tipare

Apariția inițială a Jessicăi Jones în serialul omonim lansat pe Netflix în 2015 a fost o revelație. Spre deosebire de eroii clasici, Jessica era imperfectă, sarcastică, cu un trecut traumatic și o atitudine refractară la ideea de „a salva lumea”. Timp de trei sezoane, serialul a explorat teme mature precum abuzul, trauma psihologică și autoizolarea, toate filtrate printr-un stil noir și o atmosferă sumbră ce o diferenția de orice alt titlu Marvel din acel moment.

În 2017, Ritter a revenit în rol pentru mini-seria The Defenders, alături de Daredevil, Luke Cage și Iron Fist, dar în 2019 toate aceste seriale Netflix au fost anulate, lăsând fanii cu întrebări și speranțe neîncheiate. Acum, odată cu integrarea lui Daredevil și a lui Kingpin (Vincent D’Onofrio) în MCU, pare că și Jessica Jones își găsește în sfârșit locul în noua paradigmă a Marvel-ului.

Revenirea ei deschide ușa pentru alte personaje din universul Netflix-Marvel, precum The Punisher sau Luke Cage, să fie (re)integrați în universul cinematic extins. Este un semnal clar că MCU-ul își rescrie regulile și recuperează personajele care au captivat publicul în era pre-Disney+.

Daredevil: Born Again sezonul 2 – ce știm până acum

Daredevil: Born Again a fost gândit ca o continuare spirituală și narativă a serialului original Daredevil de pe Netflix, difuzat între 2015 și 2018. Charlie Cox revine în rolul avocatului orb Matt Murdock, un justițiar care continuă să lupte pentru dreptate într-un New York tot mai corupt. Primul sezon din Born Again a fost lansat pe Disney+ și a marcat reintrarea oficială a lui Daredevil în MCU, alături de alte personaje cheie precum Kingpin, Karen Page (Deborah Ann Woll) și Foggy Nelson (Elden Henson).

Sezonul al doilea este așteptat în martie 2026, iar includerea Jessicăi Jones în poveste adaugă o dimensiune complet nouă. Relația tensionată, dar complementară dintre Jessica și Matt a fost doar ușor atinsă în The Defenders, iar acum pare că va primi spațiul necesar pentru a se dezvolta. De asemenea, implicarea lui Jon Bernthal în rolul lui Punisher deschide calea pentru o serie de conflicte morale care vor testa limitele fiecărui personaj.

Fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă sezonul 2 din Born Again va menține tonul întunecat și realist al predecesorului său sau dacă va adopta o estetică mai adaptată liniei Disney+. Cert este că reuniunea acestor personaje emblematice poate fi începutul unei noi ere pentru Marvel, una în care trecutul și prezentul se contopesc într-un mod coerent și satisfăcător pentru fanii de cursă lungă.

Ce urmează pentru Jessica Jones și MCU?

Cu Jessica Jones din nou în joc, se conturează mai clar și o posibilă nouă direcție pentru MCU. Krysten Ritter a sugerat în declarațiile sale că „urmează lucruri mari” pentru personajul ei. În contextul în care Marvel Studios încearcă să diversifice și să umanizeze tot mai mult linia sa narativă, Jessica poate deveni un pilon esențial în explorarea unor povești mai intime și psihologice.

Nu este exclus ca după apariția din Born Again, Jessica să primească propria serie nouă pe Disney+, sau chiar să joace un rol important în viitoarele evenimente crossover. Într-o eră dominată de amenințări cosmice și eroi super-tehnologizați, o voce cinică, realistă și cu picioarele pe pământ ca a Jessicăi ar putea oferi exact echilibrul de care universul Marvel are nevoie.

Revenirea ei nu este doar un cadou pentru fani, ci și o reconfirmare a faptului că unele povești merită spuse din nou – cu aceeași forță, dar dintr-o perspectivă proaspătă.