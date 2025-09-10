Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 15:59
de Iulia Kelt

Cultura toxică de la Amazon sub Jeff Bezos: obsesia pentru clienți și presiunea extremă asupra angajaților

TEHNOLOGIE
Cultura toxică de la Amazon sub Jeff Bezos: obsesia pentru clienți și presiunea extremă asupra angajaților
Jeff Bezos / Foto: Your Story

În 1999, când Amazon era încă o librărie online aflată la început de drum în comerțul electronic, Jeff Bezos, fondatorul și CEO-ul companiei, a oferit un interviu pentru CNET în care și-a expus filosofia managerială care urma să modeleze compania pentru deceniile următoare.

La întrebarea cum își motivează angajații, Jeff Bezos a răspuns cu o expresie care a devenit rapid celebră: „Vreau ca angajații mei să se trezească înspăimântați în fiecare dimineață, cu cearșafurile ude de transpirație”, potrivit La Guardia.

Această declarație reflecta principiul pe care Bezos l-a numit „obsesia pentru client”, plasând consumatorul în centrul tuturor deciziilor strategice.

Vezi și:
Donald Trump amenință cu noi tarife țările care taxează giganții americani din tehnologie
Livrările cu drona, tot mai aproape de realitate: cum se pregătesc Amazon și Starbucks pentru schimbarea cea mare

„Concurenții sunt temporari, clienții sunt cei care ne aduc veniturile”, spunea el în același interviu. Această idee a devenit fundamentul cultural al Amazon și piatra de temelie a operațiunilor sale pentru următorii douăzeci de ani.

Un mediu de lucru provocator pentru angajații Amazon

Practic, aplicarea acestei filosofii a fost descrisă de publicații precum The Guardian ca un mediu de lucru „confruntativ”, unde angajații trebuiau să fie pregătiți temeinic și deschiși la interogări constante.

Conform mărturiilor din acea perioadă, Jeff Bezos putea respinge propuneri prin întrebări directe, precum: „Ești leneș sau incompetent?”, o metodă de presiune pe care mulți foști angajați o percepeau ca un filtru menit să mențină standarde înalte.

Această cultură a creat un mediu competitiv intens, în care zilele lungi de muncă și epuizarea emoțională erau frecvente.

Multe relatări din presă și mărturii ale foștilor angajați descriau experiența la Amazon drept un „test brutal”, unde doar cei capabili să facă față presiunii constante reușeau să prospere.

Rezultate și controversele din spatele deciziilor lui Jeff Bezos

Impactul acestei filosofii asupra performanței companiei este incontestabil. Sub conducerea lui Jeff Bezos, Amazon a evoluat de la simpla vânzare de cărți online la un conglomerat global care include servicii de abonament precum Prime, un sistem logistic internațional și Amazon Web Services (AWS), lider în cloud computing.

Până în 2025, compania depășește o capitalizare de piață de 2,2 trilioane de dolari, situându-se pe locul patru în topul celor mai valoroase companii din lume.

Cu toate acestea, modelul Bezos a atras critici constante. Raportări precum cea din The New York Times (2015) au evidențiat experiențele angajaților confruntați cu zile lungi de muncă, competiție internă și epuizare psihică continuă.

În ciuda controversei, rezultatele financiare și inovațiile constante ale Amazon arată că filosofia sa a avut un efect puternic, chiar dacă metoda sa de conducere rămâne subiect de dezbatere în lumea afacerilor.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
Recomandări
Agricultura regenerativă câștigă teren în Europa: soluție pentru criza climatică și viitorul fermelor
Agricultura regenerativă câștigă teren în Europa: soluție pentru criza climatică și viitorul fermelor
Amendă de până la 20.000 lei pentru antreprenorii care nu se înregistrează în noul Reges-Online
Amendă de până la 20.000 lei pentru antreprenorii care nu se înregistrează în noul Reges-Online
Cască romană excepțională, descoperită pe fundul mării în largul Siciliei. Ce mistere ascunde
Cască romană excepțională, descoperită pe fundul mării în largul Siciliei. Ce mistere ascunde
Browserele cu inteligență artificială, expuse la atacuri de tip „prompt injection”. Cum te protejezi
Browserele cu inteligență artificială, expuse la atacuri de tip „prompt injection”. Cum te protejezi
Cum dezactivezi reclamele personalizate și urmăririle aplicațiilor pe iPad
Cum dezactivezi reclamele personalizate și urmăririle aplicațiilor pe iPad
Ce prevede articolul 5 din NATO: clauza care ar putea declanșa un război în Europa după atacul Rusiei asupra Poloniei
Ce prevede articolul 5 din NATO: clauza care ar putea declanșa un război în Europa după atacul Rusiei asupra Poloniei
Berlin, de la ruine și rușine la oraș care încearcă din răsputeri să se dea drept exemplu pentru ca istoria să nu se mai repete. Ce poți vedea în capitala Germaniei dacă nu ai prea mult timp la dispoziție
EXCLUSIV
Berlin, de la ruine și rușine la oraș care încearcă din răsputeri să se dea drept exemplu pentru ca istoria să nu se mai repete. Ce poți vedea în capitala Germaniei dacă nu ai prea mult timp la dispoziție
Schelet uman găsit într-o zonă izolată din Ceahlău. Polițiștii cred că ar fi vorba de un bărbat dispărut acum 20 de ani. Ce au găsit lângă el
Schelet uman găsit într-o zonă izolată din Ceahlău. Polițiștii cred că ar fi vorba de un bărbat dispărut acum 20 de ani. Ce au găsit lângă el
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum menții varza murată crocantă și gustoasă dacă stai la apartament. Ce trebuie să pui în butoi dacă îl depozitezi pe balcon
Playtech Știri
Ramona Olaru, confesiuni despre relațiile eşuate. De ce îi intimidează pe bărbaţii din viaţa ei: „Intră într-o competiţie”
Playtech Știri
Lidia Buble, moment emoţionant alături de Andreea Esca. Artista şi-a îndeplinit o mare dorinţă. „Te priveam de la vecini, noi am crescut fără televizor”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...