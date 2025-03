James Cameron renunță la SUA: Nici el nu-l mai suportă pe Trump. Ce a declarat creatorul „Avatar” și „Terminator”

Regizorul James Cameron, cunoscut pentru filme legendare precum Titanic și Avatar, a anunțat că va părăsi definitiv Statele Unite pentru a deveni cetățean al Noii Zeelande. Dezvăluirea a fost făcută într-un interviu recent, unde cineastul a criticat dur direcția politică a Americii și a declarat că nu se mai simte în siguranță acolo.

În vârstă de 70 de ani, Cameron a menționat că procesul de obținere a cetățeniei neozeelandeze este „iminent” și că această schimbare reprezintă o decizie majoră pentru el și familia sa. Deși și-a construit cariera la Hollywood, regizorul și-a împărțit viața în ultimii ani între SUA și Noua Zeelandă, unde a filmat și mare parte din universul Avatar.

În cadrul interviului acordat podcastului The F#$%ing News, Cameron și-a exprimat dezamăgirea față de situația politică din Statele Unite. Întrebat despre o posibilă realegere a lui Donald Trump, regizorul nu s-a ferit să își exprime părerea:

„Cred că este oribil, cred că este înfricoșător. Văd o îndepărtare de la tot ce este decent. America nu reprezintă nimic dacă nu susține ceea ce a reprezentat istoric”.

Regizorul consideră că valorile fundamentale ale Americii sunt subminate și că „se golesc de conținut cât mai repede posibil”. Nu este prima oară când Cameron critică politica americană: în 2004, și-a retras cererea de cetățenie americană după ce George W. Bush a fost reales președinte.

Cu toate că și-a menținut legăturile profesionale cu Hollywood-ul, Cameron a luat decizia să își stabilească reședința permanentă în Noua Zeelandă încă din 2020. De atunci, a încercat să vândă proprietățile pe care le avea în SUA și a anunțat că își va realiza toate viitoarele proiecte cinematografice în țara insulară.

De ce a ales Noua Zeelandă

Cameron a declarat că Noua Zeelandă l-a atras nu doar pentru peisajele sale spectaculoase, ci și pentru cultura sa bazată pe respect și echitate. Regizorul a subliniat că a muncit mult pentru a-și câștiga locul în societatea neozeelandeză și că procesul nu a fost unul simplu:

„Dacă îți dezrădăcinezi familia și te muți undeva, trebuie să investești, trebuie să faci parte din acel loc, trebuie să îți câștigi statutul”.

El a adăugat că a vrut ca și copiii săi să crească într-un mediu în care „toată lumea are un fel de statut egal în ceea ce privește condiția umană”. Această filozofie l-a determinat să facă tranziția de la SUA la Noua Zeelandă și să adopte un stil de viață mai apropiat de valorile sale.

În ciuda dorinței de a părăsi definitiv SUA, Cameron a continuat să lucreze la proiecte cinematografice filmate parțial pe teritoriul american. Atât Avatar: The Way of Water (2022), cât și viitorul Avatar: Fire and Ash, programat pentru lansare pe 19 decembrie 2025, au fost realizate în colaborare cu studiouri din SUA. Cu toate acestea, regizorul rămâne hotărât să își mute definitiv activitatea în Noua Zeelandă.

Viitorul lui James Cameron în cinematografie

În prezent, Cameron este în etapa de post-producție pentru Fire and Ash, al treilea film din seria Avatar. Acesta face parte dintr-un plan mai amplu al regizorului, care intenționează să realizeze în total cinci filme în acest univers.

Mutarea sa în Noua Zeelandă ar putea influența viitoarele producții cinematografice, mai ales în ceea ce privește locațiile de filmare și echipele implicate. Regizorul a lăudat în repetate rânduri condițiile de producție din Noua Zeelandă și și-a exprimat dorința de a sprijini industria locală de film.

În timp ce fanii săi așteaptă cu nerăbdare următoarele filme din seria Avatar, rămâne de văzut dacă această schimbare de reședință va afecta colaborările lui Cameron cu marile studiouri de la Hollywood. Cert este că regizorul pare hotărât să își urmeze viziunea artistică într-un mediu pe care îl consideră mai potrivit pentru el și familia sa.