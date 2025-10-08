Îți poți retrage copilul de la orele remediale? Tot ce trebuie să știe părinții despre programul de sprijin

Programul de învățare remedială, introdus prin Legea Bolojan, a devenit o componentă obligatorie în activitatea profesorilor din învățământul primar. Deși scopul este recuperarea decalajelor școlare, noile reguli au generat întrebări din partea părinților: este participarea elevilor obligatorie și cum se poate face retragerea din program?

Cât de obligatorii sunt orele remediale pentru elevi

Conform noii metodologii, fiecare profesor pentru învățământul primar este obligat să organizeze două ore de învățare remedială pe săptămână.

Activitățile pot avea rol de remediere, consolidare, aprofundare sau extindere, în funcție de nevoile elevilor. La clasele mici, accentul cade pe dezvoltarea comunicării orale, deprinderilor de literație și competențelor matematice de bază.

Orele se desfășoară înainte sau după programul obligatoriu, în două zile diferite ale săptămânii. Durata unei sesiuni este de 45 de minute, iar pentru clasele pregătitoare și clasa I – de 30 până la 35 de minute, restul timpului fiind dedicat activităților ludice.

Grupele de elevi sunt formate din 6 până la 12 copii, dar numărul poate varia în funcție de situație. În unele cazuri, pot fi grupați elevi din clase diferite. Activitățile se organizează doar în spații autorizate, aprobate de conducerea școlii.

Cum se înscriu elevii și în ce condiții pot fi retrași

Participarea elevilor se poate face pe baza unei solicitări scrise a părintelui sau în baza recomandării cadrului didactic, pentru cazurile în care părintele nu a făcut o cerere. În forma finală a ordinului, cuvântul ”benevol” a fost eliminat, ceea ce face ca participarea să devină, practic, obligatorie.

Totuși, un elev poate fi retras din Programul de Învățare Remedială (ÎR), la fel ca în cazul orelor de religie. Art. 6 alin. (1): ”Retragerea din Programul ÎR se poate face la cererea părintelui/reprezentantului legal, prin înștiințare scrisă a cadrului didactic.”

Art. 6 alin. (2): ”Cererile de înștiințare/retragere în/din Programul ÎR se pot transmite și online, la o adresă electronică/prin intermediul unei platforme indicate/gestionate de către unitatea de învățământ.”

Participarea este gratuită, iar elevii nu primesc calificative pentru aceste activități. Profesorul nu poate refuza înscrierea unui elev și este obligat să desfășoare orele conform programului stabilit, relatează edupedu.ro.

Ce obligații au profesorii și cum este monitorizat programul

Cadrele didactice trebuie să țină un catalog special pentru orele remediale, unde consemnează absențele elevilor și progresele observate.

Art. 7 alin. (2) precizează: ”Prezența elevilor la Programul ÎR este urmărită de către cadrele didactice implicate în desfășurarea Programului ÎR. Absențele elevilor se consemnează într-un catalog special, aferent Programului ÎR.”

Totodată, profesorii sunt obligați să noteze aceste ore și în condica de prezență. Activitățile sunt monitorizate de directorul școlii, care aprobă grupele, verifică orarul și observă direct modul de desfășurare.

Așadar, orele remediale devin o parte integrantă a procesului educațional, iar participarea elevilor este reglementată mai strict. Părinții au însă libertatea de a retrage copilul din program, cu o simplă cerere scrisă, transmisă direct la școală sau online.