IT-iștii au pierdut locul întâi: Cine are cele mai mari salarii din România în 2025

Pentru prima dată în ultimul deceniu, domeniul IT nu mai ocupă prima poziție în topul celor mai bine plătite sectoare din România. Potrivit datelor publicate de Observator News și analizelor economice aferente anului 2025, transporturile aeriene au urcat pe primul loc în clasamentul veniturilor, cu un salariu mediu net de aproape 12.500 de lei pe lună, în creștere cu peste 27% față de anul precedent.

Această schimbare marchează un moment istoric pe piața muncii, unde industria tehnologică a dominat constant din 2013 încoace. Creșterea spectaculoasă din aviație este pusă pe seama redresării accelerate a traficului aerian post-pandemie, a cererii tot mai mari pentru zboruri interne și internaționale, dar și a lipsei acute de personal calificat — în special piloți și mecanici de aviație.

Deși România are o piață aviatică relativ mică, cu doar câteva mii de angajați, veniturile acestora au depășit toate celelalte domenii. În continuare, piloții români câștigă semnificativ mai puțin decât colegii lor din țări vestice — de exemplu, un pilot din Elveția poate primi de trei ori mai mult — însă, raportat la economia locală, diferența față de alte profesii este semnificativă.

Topul celor mai bine plătite domenii din 2025 arată astfel:

Transporturi aeriene – 12.500 lei net/lună Fabricarea produselor din țiței – 11.600 lei net/lună IT și servicii informatice – aproximativ 11.500 lei net/lună Extracția petrolului și gazelor – 11.000 lei net/lună Activități de editare – peste 10.000 lei net/lună

Schimbarea liderului în acest top reflectă o evoluție interesantă: domeniile care necesită prezență fizică, calificări tehnice și responsabilități directe revin în prim-plan, după un deceniu dominat de sectorul digital.

IT-ul pierde teren, dar rămâne un pilon esențial

Faptul că domeniul IT a coborât pe locul al treilea nu înseamnă o scădere a importanței sale economice, ci mai degrabă o stagnare a creșterii salariale. După ani de expansiune rapidă, piața tehnologică din România a atins un punct de maturitate. Mulți angajatori din IT au trecut prin restructurări sau perioade de consolidare, iar salariile, deși ridicate, nu au mai crescut în ritmul spectaculos al anilor anteriori.

Un alt factor îl reprezintă extinderea forței de muncă din sector — numărul specialiștilor IT a crescut considerabil, ceea ce a dus la o uniformizare a veniturilor. Dacă în trecut un programator senior putea câștiga chiar de cinci ori salariul mediu, astăzi diferența s-a redus, mai ales în marile orașe unde competiția este tot mai mare.

În paralel, creșterea salariilor din alte industrii, în special cele legate de energie, transporturi și petrol, a schimbat raportul de forțe. Domenii considerate până acum „tradiționale” au început să recupereze decalajul față de sectorul tehnologic, beneficiind de investiții și cerere externă.

Cu toate acestea, IT-ul rămâne un sector strategic. Salariul mediu de peste 11.500 de lei net/lună îl menține în topul celor mai atractive domenii din România, iar specialiștii din această industrie continuă să fie printre cei mai căutați. Diferența față de transporturile aeriene este, de fapt, una simbolică — un semn că economia se diversifică și că alte domenii încep să concureze cu tehnologia în ceea ce privește recompensele financiare.

O economie cu ritmuri diferite: decalajul crește între elite și restul angajaților

Pe fondul acestor schimbări, restul economiei românești avansează mult mai lent. Salariul mediu pe economie a ajuns în 2025 la 5.500 de lei net, o creștere modestă de 4% față de anul trecut. Însă, în contextul unei inflații care s-a apropiat de 10%, puterea reală de cumpărare a scăzut pentru majoritatea angajaților.

Această discrepanță între domeniile de vârf și sectoarele obișnuite devine tot mai vizibilă. În timp ce piloții, inginerii sau programatorii câștigă de două-trei ori mai mult decât media, lucrătorii din comerț, agricultură sau servicii abia țin pasul cu scumpirile.

Economiștii avertizează că această polarizare salarială riscă să afecteze stabilitatea pieței muncii. „Avem o economie cu două viteze — una modernă, competitivă internațional, și alta care se luptă să supraviețuiască. Lipsa de echilibru între aceste segmente poate crea presiuni sociale pe termen mediu”, afirmă analiștii contactați de publicațiile economice.

Un alt efect al acestei tendințe este mobilitatea crescută a forței de muncă. Tot mai mulți tineri aspiranți caută locuri de muncă în aviație, logistică sau energie, domenii unde pot câștiga salarii comparabile cu IT-ul. De asemenea, universitățile încep să observe o creștere a interesului pentru specializări tehnice și pentru cariere care implică certificări specifice, nu neapărat studii universitare lungi.

Pe termen lung, transformarea pieței muncii românești indică o adaptare la noile realități globale: cererea pentru mobilitate, tehnologie și energie determină creșterea salariilor acolo unde competențele sunt rare și riscurile mari.

Astfel, anul 2025 marchează o schimbare de paradigmă. IT-ul rămâne un domeniu de elită, dar transporturile aeriene devin noul simbol al profesiilor de top, unde calificarea, precizia și responsabilitatea sunt răsplătite pe măsură. Iar pentru restul economiei, provocarea rămâne aceeași: cum să transforme creșterea nominală în prosperitate reală.