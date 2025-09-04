Istoria funicularului Gloria, simbolul galben al Lisabonei. Portugalia declară doliu național după accident

Printre cele mai emblematice mijloace de transport din Lisabona se numără funicularul Glória (Elevador da Glória), o adevărată atracție turistică și, totodată, un element esențial al mobilității urbane din capitala Portugaliei. Situat în inima orașului, acesta leagă Praça dos Restauradores de cartierul boem Bairro Alto, urcând de-a lungul unei pante abrupte de pe strada Calçada da Glória. Linia transportă aproximativ 3 milioane de persoane anual, potrivit primăriei.

Inaugurarea și începuturile funicularului Gloria

Funicularul Glória a fost inaugurat la 24 octombrie 1885, fiind al doilea funicular al Lisabonei, după Lavra. Proiectul a fost realizat de inginerul Raoul Mesnier du Ponsard, un nume de referință în istoria transportului public portughez, responsabil și pentru alte instalații similare din oraș.

La început, funicularul funcționa pe bază de contragreutate cu apă: un rezervor amplasat sub vagon era umplut cu apă pentru a-l face mai greu și a facilita coborârea, în timp ce vagonul opus urca.

La începutul secolului XX, funicularul Glória a trecut printr-o etapă de modernizare, renunțând la sistemul cu apă și adoptând tracțiunea mecanică pe cablu, acționată de un motor cu aburi. În 1915, sistemul a fost electrificat, ceea ce a permis o exploatare mai eficientă și mai sigură.

Funicularul galben, un reper urban și turistic

De-a lungul timpului, funicularul Glória a devenit nu doar un mijloc de transport util pentru localnici, ci și o atracție majoră pentru turiști. El oferă una dintre cele mai pitorești urcări către Bairro Alto, un cartier cunoscut pentru viața de noapte, restaurante, fado și panoramele spectaculoase asupra Lisabonei.

De la bordul vagoanelor galben-albe, călătorii pot admira ziduri acoperite de graffiti, clădiri istorice și atmosfera autentică a străzilor vechi ale capitalei portugheze.

Patrimoniu și protecție

În anul 2002, funicularul Glória a fost clasificat ca monument național, alături de celelalte funiculare istorice ale Lisabonei (Lavra și Bica). Această recunoaștere subliniază valoarea sa culturală și istorică, precum și rolul pe care l-a jucat în dezvoltarea transportului urban al orașului.

Astăzi, Elevador da Glória este operat de compania publică Carris și continuă să transporte zilnic atât localnici, cât și vizitatori. Deși are un traseu scurt – aproximativ 275 de metri –, acesta reprezintă o veritabilă călătorie în timp, păstrând vie tradiția și farmecul Lisabonei de altădată.

Portugalia declară doliu național după accidentul soldat cu 15 morți

Autoritățile portugheze au instituit o zi de doliu național după tragedia produsă miercuri, când funicularul Glória din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, provocând moartea a cel puțin 15 persoane.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență a precizat că printre victime se numără și cetățeni străini, fără a dezvălui identitatea sau naționalitatea acestora. Potrivit The Guardian, cel puțin 18 persoane au fost rănite, inclusiv un copil, cinci dintre ele aflându-se în stare gravă.

Parchetul a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele accidentului.

Imaginile surprinse la locul tragediei arată epava vagonului galben și alb, cunoscut sub numele de Elevador da Glória, prăbușit pe o parte pe strada îngustă pe care circula. Acesta, care în mod normal funcționează în tandem cu un al doilea vagon pe panta abruptă din centrul Lisabonei, s-ar fi izbit violent de o clădire, părți din structura metalică fiind complet distruse.

Martorii au relatat presei locale că tramvaiul cobora dealul cu viteză, aparent scăpat de sub control.

„A lovit clădirea cu o forţă brută şi s-a destrămat ca o cutie de carton…”, a declarat Teresa d’Avó pentru postul portughez SIC.

Un alt martor a afirmat că vehiculul s-a răsturnat peste un bărbat aflat pe trotuar. Accidentul ar fi avut loc în jurul orei 18:00. Reprezentanții serviciilor de urgență au transmis că toate victimele au fost extrase din epavă în aproximativ două ore.

Sindicatul SITRA a confirmat, printr-un mesaj pe rețelele sociale, că unul dintre membrii săi și-a pierdut viața în accident.

„Este o zi tragică pentru orașul nostru… Lisabona este în doliu, este un accident tragic, tragic”, a declarat primarul capitalei, Carlos Moedas.

Guvernul a confirmat că joi va fi zi de doliu național. Într-un comunicat emis de cabinetul premierului Luis Montenegro se arată că tragedia „a adus durere familiilor şi consternare întregii ţări”.

Echipele de anchetatori ai poliției examinează zona accidentului, iar procuratura generală a anunțat declanșarea unei anchete oficiale, conform procedurilor pentru accidentele de transport public.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a transmis condoleanțe și și-a exprimat speranța că autoritățile vor reuși cât mai curând să stabilească exact cauza dezastrului.