Invenția care îți transformă ferestrele în panouri solare. Cum te ajută să economisești bani la factura de energie

O echipă de cercetători de la Universitatea Nanjing din China a dezvoltat o peliculă transparentă revoluționară ce poate fi aplicată pe geamurile obișnuite pentru a le transforma în panouri solare, fără a le afecta funcționalitatea sau aspectul.

Prototipul deja realizat ar putea deschide calea către producerea a terawați de energie verde dacă tehnologia ar fi aplicată pe scară largă, scrie PhotoniX.

Cum funcționează noua tehnologie

Stratul inovator este denumit tehnic concentrator solar de tip difractiv, incolor și unidirecțional (CUSC). Acesta ghidează o parte din fotonii luminii solare către marginile panoului de sticlă, unde celulele fotovoltaice îi transformă în energie electrică, în timp ce restul luminii trece prin fereastră și păstrează transparența.

Materialul este alcătuit din cristale lichide colesterice (CLC), capabile să interacționeze selectiv cu lumina. Prin suprapunerea mai multor straturi de CLC, cercetătorii au reușit să acopere întreg spectrul vizibil.

Practic, doar o anumită polarizare a luminii este deviată și direcționată către celulele solare, în timp ce fereastra rămâne funcțională și clară.

În testele de laborator, noul strat a reușit să lase să treacă 64,2% din lumina vizibilă și să mențină 91,3% acuratețe a culorilor, depășind astfel performanțele altor soluții similare.

„Această abordare reprezintă un pas major în integrarea energiei solare în mediul construit fără a compromite estetica”, a declarat inginerul optic Wei Hu.

Cum performează și ce perspective de aplicare există, de fapt

Rezultatele inițiale sunt promițătoare. Folosind lumină laser verde, stratul a reușit să convertească 38,1% din energia disponibilă, ceea ce reprezintă un potențial maxim ridicat.

În condiții mai apropiate de cele reale, care implică întreg spectrul de lumină solară, eficiența a fost de 18,1%.

Deocamdată, nivelul total de conversie a energiei solare în electricitate utilizabilă este de 3,7%, dar cercetătorii cred că această cifră poate fi îmbunătățită.

Prototipul de un inch dezvoltat de echipă a reușit să genereze suficientă energie pentru a alimenta un mic ventilator. Extins la dimensiunea unei ferestre obișnuite, dispozitivul ar putea produce cantități considerabile de electricitate.

Cercetătorii recunosc că sunt necesare optimizări suplimentare pentru a face tehnologia viabilă comercial: îmbunătățirea stabilității materialelor, perfecționarea procesului de fabricație și creșterea randamentului.

Totuși, avantajul major este că stratul poate fi aplicat direct pe ferestre deja existente, reducând costurile de implementare.

Dacă va fi dezvoltată la scară industrială, această inovație ar putea schimba modul în care clădirile contribuie la producerea de energie, transformând fiecare fereastră într-o sursă discretă, dar eficientă, de electricitate regenerabilă.