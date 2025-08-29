Întoarcerea în U – unde este interzisă manevra. Șoferii se pot alege cu pesmisul suspendat, pe lângă amendă

Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 08:49
de Badea Violeta

Codul Rutier 2025 vine cu precizări clare privind manevra de întoarcere în ”U”. Deși aparent banală, această schimbare de direcție poate fi extrem de periculoasă atunci când este efectuată în locuri nepermise. Legea prevede sancțiuni aspre pentru șoferii care nu respectă regulile, de la amenzi consistente până la suspendarea permisului de conducere.

Unde nu ai voie să întorci în ”U”

Întoarcerea, adică virajul de 180 de grade dintr-o singură manevră, nu este permisă în orice situație. Codul Rutier 2025 interzice această manevră în următoarele locuri:

  • acolo unde există indicatorul ”Întoarcerea interzisă”;
  • în intersecțiile în care este interzis virajul la stânga sau unde întoarcerea presupune manevre înainte-înapoi;
  • pe drumurile cu sens unic;
  • pe marcajul pietonal și la mai puțin de 25 de metri de trecerile de pietoni;
  • în zona de acțiune a indicatorului ”Oprirea interzisă”;
  • pe trecerile la nivel cu calea ferată sau la mai puțin de 50 m înainte și după acestea;
  • pe poduri, pasaje denivelate, viaducte sau sub acestea;
  • în curbe ori în locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;
  • pe sectoarele de drum cu indicatoarele ”Drum îngustat” sau ”Prioritate față de circulația din sens invers”;
  • pe pistele pentru pietoni și bicicliști ori pe benzi rezervate transportului public;
  • pe calea ferată industrială sau de tramvai ori la mai puțin de 50 m de aceasta, dacă circulația pe șine ar fi stânjenită;
  • pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale europene (E);
  • în toate zonele unde oprirea voluntară este interzisă.

Cum se execută corect manevra

Atunci când indicatoarele și marcajele permit, întoarcerea poate fi făcută doar cu respectarea regulilor de prioritate și a semnalizării corespunzătoare. Codul Rutier 2025 prevede că:

  • dacă există benzi speciale pentru întoarcere, șoferul trebuie să urmeze marcajele de ghidare;
  • schimbarea direcției spre stânga, atunci când două vehicule vin din sensuri opuse, se face prin stânga centrului intersecției, fără ca traiectoriile să se intersecteze;
  • eventualele obstacole sau amenajări rutiere din zona mediană se ocolesc prin partea dreaptă.

Indicatorul de presemnalizare a întoarcerii în ”U” anunță că urmează o zonă unde manevra este permisă, însă șoferul este obligat să acorde prioritate vehiculelor care vin din sens opus. Dacă semnul este tăiat cu o bandă roșie, întoarcerea este interzisă.

Ce amenzi și sancțiuni riscă șoferii

Încălcarea regulilor privind întoarcerea în ”U” poate atrage amenzi usturătoare.

  • întoarcere în zone marcate cu linie continuă: 6-8 puncte amendă;
  • întoarcere pe autostradă sau drum expres: până la 20 de puncte amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

În 2025, un punct de amendă valorează 202,5 lei (5% din salariul minim brut pe țară). Așadar, o simplă întoarcere efectuată în locul nepotrivit poate costa un șofer peste 4.000 de lei și dreptul de a conduce pentru trei luni.

