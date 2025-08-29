Ultima ora
Cum funcționează punctele de amendă pentru șoferii români. Când expiră, când rămâi fără permis de conducere
29 aug. 2025
de Alexandru Puiu

Cum funcționează punctele de amendă pentru șoferii români. Când expiră, când rămâi fără permis de conducere
Permisul de conducere și punctele de penalizare / foto: Playtech

Codul Rutier din 2025 a adus o serie de clarificări cu privire la sistemul punctelor de penalizare, una dintre cele mai importante sancțiuni complementare aplicate șoferilor din România. Punctele de amendă nu doar că se adună în timp, dar pot duce rapid la suspendarea permisului de conducere dacă atingi limita maximă permisă. Mulți șoferi nu știu exact cum funcționează mecanismul, când expiră aceste puncte și ce soluții există pentru a evita o suspendare.

Cum se acordă punctele de penalizare

Orice abatere de la regulile de circulație este sancționată atât cu amendă, cât și cu puncte de penalizare. Gravitatea faptei determină numărul de puncte, care poate varia între 2 și 6 pentru fiecare încălcare. Spre exemplu, nepurtarea centurii de siguranță atrage 2 puncte și o amendă mai mică, în timp ce depășirea vitezei cu peste 25 km/h aduce 3 puncte și o sancțiune financiară mai mare.

Aceste puncte se cumulează. Dacă un șofer este prins fără centură și, în același timp, depășește limita de viteză, sancțiunile nu se anulează reciproc, ci se adaugă. Astfel, suma totală de puncte poate crește rapid chiar și pentru abateri considerate minore, ducând șoferul mai aproape de limita maximă.

Când îți pierzi dreptul de a conduce

Conform legislației în vigoare, un șofer nu poate acumula mai mult de 15 puncte de penalizare. Odată depășit acest prag, permisul este suspendat automat, iar conducerea devine ilegală. Practic, chiar dacă punctele provin din abateri diferite sau dintr-o singură sancțiune gravă, atingerea sau depășirea limitei de 15 puncte duce direct la reținerea documentului de conducere.

Există și situații în care o singură oprire în trafic îți poate aduce suspendarea. Dacă ai depășit viteza cu mult peste limita legală, ai trecut peste marcajul continuu și ai și o plăcuță lipsă, toate aceste abateri însumează mai mult de 15 puncte. Într-un astfel de caz, permisul îți va fi suspendat pe loc.

Când expiră punctele și cum se anulează

Un aspect important de știut este faptul că punctele de penalizare nu rămân pe termen nelimitat. Ele expiră după 6 luni de la data aplicării sancțiunii. Astfel, dacă ai primit 5 puncte în februarie, acestea vor fi șterse automat în august.

Totuși, dacă între timp acumulezi alte sancțiuni care duc totalul la 15 puncte, permisul se suspendă, chiar dacă unele puncte sunt aproape de termenul de expirare. În momentul în care o parte dintre ele se anulează, totalul scade, dar suspendarea rămâne valabilă dacă a fost deja dispusă.

Cum poți verifica câte puncte ai

Dacă vrei să știi exact câte puncte de penalizare ai acumulat, există mai multe metode. Poți merge direct la sediul Poliției și depune o cerere, dar răspunsul nu este întotdeauna rapid. În prezent, cea mai comodă soluție este verificarea online.

Platforma ghișeul.ro îți oferă acces la istoricul tău rutier, inclusiv amenzile și punctele de penalizare, fără a mai fi nevoie să faci drumuri la autorități. De asemenea, portalul hub.mai.gov.ro permite verificarea, dar necesită date de logare pe care le obții inițial de la Poliție.

Digitalizarea procesului face ca șoferii să fie mult mai bine informați și să își poată gestiona mai ușor situația înainte să ajungă la limita critică de 15 puncte.

