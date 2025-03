INTERVIU Festivalul gastronomic de la Salina Praid, o premieră în România. De ce trebuie să ajungi la Taste of Transylvania Underground, în viziunea lui Trucza Adorján

Praidul nu mai înseamnă doar tratament și turism subteran, ci se pregătește să găzduiască una dintre cele mai îndrăznețe inițiative culinare din România: Taste of Transylvania Underground. Pornit din dorința de a crea un spațiu în care bucătari locali și internaționali să-și unească forțele, festivalul promite o experiență gastronomică unică, în inima Salinei Praid. Conceptul are la bază ideea de „fun dining”, îmbinând bucătăria rafinată cu momente artistice, spectacole și demonstrații de meșteșuguri tradiționale. Mai mult decât atât, participarea unor chefi premiați cu stele Michelin din Ungaria confirmă standardul înalt pe care organizatorii îl urmăresc.

Inițiatorul și sufletul acestui proiect este Trucza Adorján, director al Academiei Gastronomice din Odorheiu Secuiesc și co-fondator al restaurantului Páva. Implicat în diverse proiecte culinare, Adorján a organizat deja cine exclusiviste la Salina Praid, dar și festivalul anual Taste of Transylvania – un eveniment care a crescut accelerat și a atras atenția iubitorilor de gastronomie din toată țara. În interviul de mai jos, el explică de unde a apărut ideea unui festival subteran, cât de complicat este să aduci bucătari cu stele Michelin în România, precum și ce provocări apar atunci când încerci să gătești la zeci de metri adâncime. Ne oferă totodată o viziune mai amplă asupra potențialului gastronomic din Transilvania și asupra modului în care cultura culinară locală se poate îmbina armonios cu tendințele internaționale.

De unde v-a venit ideea pentru Taste of Transylvania, dar pentru Taste of Transylvania Underground?

Relația mea cu gastronomia nu este una nouă; încă din copilărie îmi imaginam că, la un moment dat, la bătrânețe, voi avea propriul meu restaurant. Însă acest lucru s-a întâmplat mult mai devreme decât mă așteptam, deoarece, la sfârșitul anului 2017, datorită unei situații favorabile, împreună cu soția mea, am preluat administrarea restaurantului Páva din Odorheiu Secuiesc. Acest pas ne-a oferit oportunitatea de a învăța și de a evolua enorm în acest domeniu, ceea ce ne-a condus la organizarea, în februarie 2022, a primei cine Michelin din România, organizată chiar la Salina Praid.

Locația a fost una spectaculoasă, iar atunci am realizat că nu există un cadru în care profesioniștii din domeniul gastronomiei, atât din România, cât și din străinătate, să se întâlnească și să facă schimb de idei. De aici a venit ideea de a crea această oportunitate, sub forma unui eveniment care să fie interesant și pentru publicul pasionat de gastronomie. Așa a luat naștere primul festival gastronomic Taste of Transylvania, care, între timp, s-a transformat într-o mișcare de amploare. Brandul este prezent la numeroase alte evenimente, iar pe lângă festivalul anual, organizăm și evenimente mai mici, de altă natură, precum Taste of Transylvania Underground de la Praid.

Cât de complicat este să aduci în România să gătească bucătari cu stele Michelin?

Evenimentul din salină aduce în prim-plan un alt concept inovator: fun dining – un trend modern care câștigă popularitate la nivel global și care combină gastronomia de înaltă clasă cu distracția. Exact acest lucru ne dorim să oferim aici: un eveniment unde vizitatorii nu doar că pot savura preparate excepționale, dar se și pot bucura de muzică live, expoziții, întâlniri cu producători locali și degustarea produselor acestora, într-o atmosferă de neuitat.

Ca în multe alte domenii, și aici este nevoie de timp, perseverență și multă dedicare. O stea Michelin nu este doar o distincție, ci și o recunoaștere a faptului că un restaurant și bucătarul său respectă atât ingredientele, cât și oaspeții. Iar misiunea noastră este să demonstrăm că și la noi aceste valori sunt prezente.

România și Transilvania sunt bogate în ingrediente excepționale, adevărate comori gastronomice, pe care trebuie să le valorificăm și să le arătăm lumii. Avem o moștenire culinară unică, care poate fi captivantă și atractivă la nivel internațional. Atunci când bucătarii străini, inclusiv cei cu stele Michelin, vor vedea că tratăm ingredientele cu respect și că folosim în bucătărie tehnici și metode transmise din generație în generație, care acum câștigă popularitate la nivel global, vor înțelege că Transilvania și România sunt regiuni fascinante, extrem de diverse, cu un potențial uriaș în domeniul gastronomiei – locuri care merită descoperite.

Care este cea mai mare provocare în organizarea unui eveniment de asemenea amploare în Salina Turda, o premieră națională de altfel?

Pe de o parte, locația în sine, oricât de frumoasă și specială ar fi, vine cu numeroase provocări. Fiind situată în adâncul pământului, într-o salină, impune multe restricții. De exemplu, nu se poate folosi foc deschis, aerul este diferit, accesul este limitat și există multe alte particularități specifice unei mine, pe care trebuie să le gestionăm atunci când organizăm un eveniment aici.

Pe de altă parte, intervine dorința de inovare: într-o lume și o regiune în care este mai ușor să găsești hamburgeri și pizza decât preparate tradiționale locale, devine o adevărată provocare să convingem publicul că ingredientele, rețetele și cultura noastră gastronomică sunt la fel de valoroase ca oricare altele și merită să investim timp și energie pentru a le descoperi în profunzime.

Cum vedeți piața restaurantelor de fine dining din România, atât din prisma unui proprietar de restaurant, cât și a unui client pasionat de gastronomie? Ce merge bine, ce ar trebui schimbat, ce urmează în acest domeniu de la noi?

Deși într-o măsură mult mai mică, și restaurantele fine dining preferă adesea ingredientele exotice și străine. Din fericire, vedem din ce în ce mai multe inițiative care pun accent pe utilizarea ingredientelor locale și de sezon, menținând totodată un nivel excepțional al experienței culinare. România are un potențial gastronomic imens, încă insuficient valorificat, și sunt convins că mai multe regiuni ale țării se pot ridica, la nivel internațional, la standardele celor mai renumite destinații culinare.

În continuare, fine dining-ul este perceput ca o curiozitate sau o noutate la noi. De aceea, una dintre cele mai importante misiuni este conștientizarea faptului că restaurantul, producătorul și clientul trebuie să existe într-o relație interdependentă. Nu putem avea ingrediente de calitate fără bucătari care să știe să le pună în valoare, la fel cum un preparat excepțional nu va avea succes dacă nu există un public educat care să-l aprecieze sau să-l poată plăti. Acești trei actori trebuie să se înțeleagă și să crească împreună, pentru că unul nu poate exista fără celălalt.

În același timp, în România există o valoare uriașă în metodele și tehnicile tradiționale, dar legislația modernă nu le integrează întotdeauna corespunzător. Astfel, ajungem în situații în care tehnici utilizate și validate timp de secole nu mai pot fi aplicate, deoarece o legislație confuză nu le permite. Cred cu tărie că educația și conștientizarea sunt esențiale, iar România mai are un drum lung de parcurs în această direcție, dacă vrem ca gastronomia să devină un pilon autentic al turismului și să obțină recunoaștere internațională.

Pentru mai multe detalii despre Taste Of Transylvania Underground, poți citi acest articol: Taste of Transylvania Underground – cei mai buni bucătari din România și Ungaria gătesc în Salina Praid și ești invitat. Festivalul unic de ”fun dining”, între 28 și 30 martie.

Biletele le găsești în spatele acestui link.