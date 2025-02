Taste of Transylvania Underground – cei mai buni bucătari din România și Ungaria gătesc în Salina Praid și ești invitat. Festivalul unic de ”fun dining”, între 28 și 30 martie

Evenimentul Taste of Transylvania Underground propune o experiență culinară total diferită de ce ai întâlnit până acum. Timp de trei zile, vei avea ocazia să deguști preparate rafinate pregătite de chefi de top, inclusiv cei distinși cu stele Michelin din Ungaria. Totul se desfășoară într-un decor spectaculos, în inima Salinei Praid, loc care se va transforma într-un spațiu animat de muzică jazz, concerte corale și demonstrații de meșteșuguri tradiționale, însoțite de degustări de vinuri și petreceri nocturne. Această abordare de fun dining aduce împreună arta culinară și divertismentul, astfel încât să te convingi că o masă bună poate deveni cu adevărat memorabilă.

Pe parcursul festivalului, vei întâlni restaurante prestigioase atât din România, cât și din străinătate, precum Babel Budapest și SALT Budapest (ambele premiate cu stea Michelin), alături de alte nume recunoscute în domeniu. În ultimele ore din weekend, poți participa la cel mai mare brunch din România, organizat duminică. Aceasta este oportunitatea perfectă să închei săptămâna cu arome inedite și să descoperi gusturi locale autentice, într-un sistem all you can eat. În plus, dacă mergi cu familia, copiii vor avea propriul lor spațiu de distracție, pregătit să-i țină ocupați în timp ce tu guști deliciile oferite de cei mai talentați bucătari.

O aventură culinară sub pământ

În Salina Praid, ai șansa să te bucuri de o atmosferă subterană rar întâlnită. Organizatorii doresc să creeze un cadru în care gastronomia, arta și buna-dispoziție să se îmbine armonios. Astfel, vei putea să urmărești concerte jazz, să asculți coruri tradiționale și să interacționezi cu producători locali, totul într-un spațiu unic care, de obicei, este asociat doar cu turismul medical sau cu simple vizite în mină.

Nu uita să explorezi zona VIP, unde ai parte de vedere panoramă asupra spațiului subteran. Chelnerii îți aduc direct la masă delicatesele care te-au atras mai mult, iar această perspectivă specială poate face diferența atunci când cauți un loc de relaxare îmbinat cu rafinament culinar. În plus, programul evenimentului este gândit să îți ofere suficient timp să încerci diverse preparate și să te bucuri de momentele artistice fără grabă.

Pentru bilete pentru oricare dintre cele 3 zile de festival Taste of Transylvania Undeground, poți accesa acest link.

Orarul evenimentului Taste of Transylvania Underground

– Vineri, 28 martie: 15:00 – 02:00

– Sâmbătă, 29 martie: 12:00 – 02:00

– Duminică, 30 martie: Cel mai mare brunch din România, 11:00 – 16:00

Restaurantele participante

– Babel Budapest*

– SALT Budapest*

– Costes Downtown

– Taste of Transylvania & Friends

– Páva

– NOUA + NOUA Bar

– Soro Lume

– Bistro de l’Arte

– Voilá Bistro

– Mosafir

– Cimbru

– Bucătăria Local Food

* – Restaurant premiat cu stea Michelin

Atmosfera va fi asigurată de

– Gyárfás István Trió

– DJ Dark

– DJ BRNY

– Jazzappella

– Freak Fusion Cabaret

– Corul Bărbătesc Secuiesc de 100 de membri

Perspective pentru Taste of Transylvania în 2025

Conform planurilor pe termen mediu și lung ale organizatorilor, aceștia își doresc să extindă conceptul Taste of Transylvania în mai multe regiuni și să aducă tot mai mulți bucătari talentați în edițiile viitoare. Această viziune implică atât consolidarea relațiilor cu restaurantele actuale, cât și atragerea unor noi nume de renume din străinătate. Scopul este să creeze mai multe evenimente surprinzătoare în locuri inedite și să ofere publicului oportunitatea de a descoperi bucătăria transilvăneană într-o lumină modernă.

Pe lângă extinderea geografiei festivalului, planul vizează dezvoltarea unor concepte culinare inovatoare și a unor parteneriate cu producători locali. Astfel, vei putea să te bucuri de gusturi tradiționale reinterpretate într-o manieră actuală, fie că este vorba de brunch-uri tematice, ateliere de gătit sau degustări de vinuri și băuturi artizanale. Prin aceste inițiative, organizatorii doresc să transforme Taste of Transylvania într-un reper gastronomic pentru orice pasionat al bucătăriei de calitate.

Pentru mai multe detalii despre evenimentele Taste of Transylvania, le poți vizita pagina de Facebook.