„Lost”, 20 de ani mai târziu: Unde se află acum distribuția?

Deși finalul din 2010 al serialului Lost a lăsat mulți spectatori nedumeriți cu privire la soarta supraviețuitorilor, situația reală a actorilor din distribuție nu este la fel de misterioasă.

Odată cu aniversarea a 20 de ani de la lansarea dramei SF a celor de la ABC, creată de Jeffrey Lieber, J.J. Abrams și Damon Lindelof — care a rulat timp de șase sezoane, din 2004 până în 2010 — vedetele serialului au continuat să joace în filme din MCU, Star Wars și alte producții majore de film și televiziune, iar unul dintre ei și-a format chiar și un duo pop muzical.

Află în continuare ce au făcut Matthew Fox, Evangeline Lilly și ceilalți actori din Lost după încheierea serialului.

Matthew Fox — Jack Shephard

Matthew Fox a jucat rolul Dr. Jack Shephard, un medic talentat care devine liderul de facto al supraviețuitorilor zborului Oceanic 815. După rolul său de succes în Party of Five, interpretarea sa din Lost i-a adus primele nominalizări la Emmy și Globul de Aur.

De la încheierea Lost, Fox a apărut în filme precum Alex Cross (2012), Emperor (2012) și World War Z (2013), dar și în serialele Last Light (2022) și CAUGHT* (2023). Următorul său proiect este serialul The Assassin de la Max și un nou spin-off Yellowstone, numit The Madison, regizat de Taylor Sheridan.

Evangeline Lilly — Kate Austen

În Lost, Lilly a jucat rolul fugitivei Kate Austen, care era transportată de poliție când avionul s-a prăbușit. Acesta a fost primul său rol major, după câteva apariții minore, iar interpretarea sa i-a adus o nominalizare la Globul de Aur.

De atunci, Lilly a apărut în filme precum The Hurt Locker (2008), Real Steel (2011) și Little Evil (2017). Cel mai remarcabil, a interpretat-o pe Tauriel în filmele The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) și The Battle of the Five Armies (2014), precum și pe Hope van Dyne (alias Wasp) în cele trei filme Ant-Man și în Avengers: Endgame (2019).

În iunie, Lilly a anunțat că va „lua o pauză” de la actorie pentru a se concentra pe activități umanitare și pe întemeierea unei familii.

Naveen Andrews — Sayid Jarrah

Andrews a jucat în Lost rolul lui Sayid Jarrah, un fost soldat irakian, capturat de armata SUA și transformat într-un agent al CIA. Actorul a fost nominalizat la Globul de Aur și Emmy în timpul serialului.

După Lost, Andrews a interpretat roluri în seriale precum Once Upon a Time in Wonderland, Sense8, Instinct și The Cleaning Lady. De asemenea, l-a jucat pe Ramesh „Sunny” Balwani, alături de Amanda Seyfried, în The Dropout, produs de Hulu. Andrews va apărea în filmul lui Justin Lin, Last Days, și în sezonul 2 din Last King of the Cross, produs de Paramount+.

Josh Holloway — James ‘Sawyer’ Ford

Holloway a jucat rolul anti-eroului James ‘Sawyer’ Ford, care concurează cu Jack pentru atenția lui Kate, devenind un lider spre sfârșitul serialului. Performanța sa i-a adus un premiu Saturn în 2009.

Actorul s-a reunit cu Abrams pentru serialul polițist Duster, care va debuta în 2025. De asemenea, a apărut în sezonul 3 al serialului Yellowstone și a avut roluri principale în serialele Intelligence de la CBS și Colony de la USA Network.

Distribuția din Lost a continuat să aibă un impact semnificativ în industria filmului și televiziunii, iar carierele lor au evoluat constant de-a lungul anilor.

Jorge Garcia — Hugo ‘Hurley’ Reyes

În rolul lui Hugo ‘Hurley’ Reyes, Garcia a adus o binevenită notă de umor serialului, interpretând un câștigător la loterie care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, devenind în cele din urmă un protector al grupului.

Garcia a continuat să apară în seriale precum Fringe, Hawaii Five-0 și Bookie. În 2022, a concurat ca Cyclops în sezonul 7 al emisiunii The Masked Singer de pe Fox. De asemenea, a jucat în filmele Cooties (2014), The Wedding Ringer (2015), The Ridiculous 6 (2015), Get a Job (2016), Nobody Knows I’m Here (2020) și în rebootul filmului The Munsters, regizat de Rob Zombie, din 2022.

Daniel Dae Kim — Jin-Soo Kwon

Daniel Dae Kim l-a interpretat pe Jin-Soo Kwon, un sud-coreean cu un trecut dubios, aflat sub influența tatălui său vitreg. Actorul a avut roluri recurente în seriale precum Beverly Hills, 90210, Angel, Star Trek: Enterprise, ER și 24.

După Lost, Kim a avut roluri importante în Hawaii Five-0, The Good Doctor, Flack și Avatar: The Last Airbender, dar și în dublajul unor seriale de animație precum The Legend of Korra și She-Ra and the Princesses of Power. De asemenea, a apărut în francize precum Divergent, Hellboy, Always Be My Maybe, Raya and the Last Dragon, Stowaway și Joy Ride.

Kim poate fi văzut în prezent în piesa de teatru Yellow Face de pe Broadway.

Yunjin Kim — Sun-Hwa Kwon

Yunjin a interpretat-o pe Sun-Hwa Kwon, soția bogată a lui Jin, care ia în considerare să-l părăsească după ce are o relație extraconjugală. Kim a devenit celebră inițial în Coreea de Sud, cu filmul Shiri din 1999, primul blockbuster cu influențe hollywoodiene din țară, care a făcut istorie ca cel mai mare succes de box-office la acea vreme.

De la Lost, ea s-a întors în televiziunea coreeană, apărând în producții precum Ms. Ma, Nemesis și Money Heist: Korea – Joint Economic Area. Cele mai recente apariții ale sale includ serialele Station 19 de la ABC și XO, Kitty de pe Netflix.

Terry O’Quinn — John Locke

Interpretarea lui Terry O’Quinn în rolul lui John Locke, un om spiritual care trăiește un miracol pe insulă și este atras de protejarea acesteia, i-a adus un premiu Emmy în 2007. O’Quinn s-a remarcat la Hollywood cu filmul de groază The Stepfather din 1987.

Dincolo de Lost, O’Quinn a avut numeroase roluri în televiziune pe parcursul unei cariere de zeci de ani, de la seriale mai vechi precum The Twilight Zone și Moonlighting până la o reîntâlnire cu fostul său coleg de distribuție Daniel Dae Kim în Hawaii Five-0. Cele mai recente proiecte ale sale includ Resident Alien, The Walking Dead: The Ones Who Live și Pieces of Her.

Dominic Monaghan — Charlie Pace

Charlie Pace era un rezident al insulei sortit pieirii, care, înainte de accident, era un basist dependent de droguri și compozitor pentru o trupă rock. Deși era destinat să moară, timpul său pe insulă a fost marcat de sobrietate și de o relație romantică cu Claire (vezi mai jos). Înainte de Lost, Monaghan l-a interpretat pe Merry în trilogia The Lord of the Rings.

După plecarea din Lost, Monaghan a apărut în The Rise of Skywalker din 2019 și în propriul său documentar despre viața sălbatică, Wild Things With Dominic Monaghan, pentru care a fost nominalizat la un premiu Emmy în 2014.

În curând, Monaghan va apărea în Long Shadows, un western, alături de Dermot Mulroney și Jacqueline Bisset, și dă voce unui personaj din serialul animat pentru copii Angry Birds: Mystery Island de pe Prime Video.

Emilie de Ravin — Claire Littleton

De Ravin a fost o apariție recurentă în rolul lui Claire Littleton, o tânără care călătorește cu avionul fiind însărcinată în ultimele luni. La începutul anului acesta, ea a anunțat pe Instagram că așteaptă al treilea copil cu soțul său, Eric Bilitch.

După Lost, de Ravin a apărut în filme precum The Submarine Kid și A Lover Scorned, iar timp de mai multe sezoane a avut un rol important în serialul Once Upon a Time al ABC.

Michael Emerson — Benjamin Linus

La finalul seriei, Benjamin Linus s-a transformat într-un personaj tragic, unul dintre cei mai puternici și interesanți antagoniști din televiziune. Interpretul său, Michael Emerson, câștigase deja un Emmy în 2001 pentru rolul său din The Practice.

De la Lost, Emerson a avut roluri importante în seriale precum Person of Interest, Arrow și Evil, un thriller paranormal ajuns la sezonul 4, pentru care a fost nominalizat la Critics’ Choice Television Award.