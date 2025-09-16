INTERVIU cu Mark Williams, Arthur Weasley din Harry Potter, la Comic Con – momente din culisele serialului, dar și despre viitorul francizei cu vrăjitori

Ediția din acest an a Comic Con a transformat Arena Națională într-un adevărat univers al benzilor desenate, filmelor și jocurilor video. Între 12 și 14 septembrie, mii de fani au venit să trăiască experiența unică a celui mai mare eveniment de pop culture din România, iar atmosfera a fost una care a depășit așteptările. La Comic Con 2025, au fost trei zile de magie pop culture pe Arena Națională.

Vedete de la Hollywood și momente pentru fani

Încă de la primele ore ale dimineții, cozile pentru autografe și fotografii i-au anunțat pe toți că vedetele internaționale sunt atracția principală. Kat Graham și Michael Malarkey, îndrăgiții Bonnie și Enzo din „The Vampire Diaries”, au fost întâmpinați cu aplauze și emoții de sute de admiratori. Mark Williams, simpaticul Arthur Weasley din „Harry Potter”, a cucerit publicul cu umorul său britanic și a povestit întâmplări savuroase din culisele filmărilor. Fanii „Game of Thrones” nu au fost nici ei dezamăgiți: Toby Sebastian a vorbit despre provocările rolului Tristane Martell și despre felul în care seria i-a schimbat cariera.

Royce Pierreson, Sandra Yi Sencindiver, Moe Bar-El și George Webster au completat lista invitaților care au semnat autografe și au participat la paneluri interactive. Discuțiile cu fanii au dezvăluit detalii despre producții celebre precum „The Witcher”, „The Sandman” sau „Alien: Earth”, iar sesiunile foto au surprins emoția întâlnirii cu actorii preferați. Chiar dacă Freddy Carter și-a anulat vizita, organizatorii au promis că îl vor aduce în 2026, spre bucuria fanilor „Shadow and Bone”.

Artă, gaming și parfum de Japonia

Dincolo de vedetele de pe afiș, evenimentul a fost o adevărată sărbătoare pentru toate gusturile. Aleea Artiștilor a reunit ilustratori români și internaționali care au expus postere, pin-uri, tote bags și obiecte de colecție. Vizitatorii au putut sta de vorbă cu creatori talentați, au cumpărat lucrări originale și au descoperit noi stiluri grafice.

Zona de gaming a fost permanent aglomerată: cele mai noi titluri, echipamente de ultimă generație și competiții ad-hoc au atras pasionați de toate vârstele. Nostalgicii au găsit colțuri dedicate jocurilor retro și boardgame-urilor, iar pentru iubitorii de cultură niponă, zona Hanami a fost o adevărată revelație. Ceremonii de ceai, ateliere de origami, demonstrații de furoshiki și recitalurile muzicienilor Tatsuya și Chie Miura au adus la București o fărâmă de Japonia autentică.

Cosplay spectaculos și atmosferă de festival

Parada de cosplay, momentul așteptat al fiecărei ediții, a depășit și de această dată orice așteptări. Costume elaborate, machiaje spectaculoase și personaje aduse la viață de fani pasionați au transformat Arena Națională într-un adevărat platou de filmare. Publicul a aplaudat fiecare apariție, iar juriul a avut misiunea dificilă de a alege câștigătorii.

Organizarea a fost impecabilă, de la punctele de prim ajutor și zonele de relaxare, până la regulile stricte de securitate și programul bine stabilit. Accesul facil, atmosfera prietenoasă și varietatea activităților au făcut ca fiecare vizitator să își găsească locul preferat, fie că a venit pentru autografe, pentru artă, jocuri, sau pur și simplu pentru a se bucura de energia comunității.

Comic Con 2025 a dovedit din nou că este mai mult decât un eveniment: este o celebrare a creativității și a pasiunii pentru pop culture. Trei zile pline de întâlniri memorabile, descoperiri artistice și momente de pură bucurie au confirmat că Bucureștiul poate găzdui un festival la standarde internaționale, iar fanii deja așteaptă cu nerăbdare ediția viitoare.

Interviu cu Mark Williams la Comic Con

Evident, ca un Potterhead ce sunt, o să aprofundez momentul cu unul dintre actorii mei preferați care au fost prezenți la eveniment. Playtech a fost invitat la evenimentul Comic Con, unde a avut ocazia să îi adreseze o întrebare actorului Mark Williams, cunoscut pentru rolul lui Arthur Weasley din seria „Harry Potter”. Menționez că am adunat în acest articol mai multe întrebări adresate actorului de către alte persoane, iar cea adresată de Playtech este marcată.

Întrebare: Îți place viața ta?

Mark Williams: Îmi place, dar doar eu trebuie să o plac. Nimeni altcineva nu trebuie să o facă. Trebuie să fii prieten cu viața ta. Viața este prietenul tău, nu dușmanul tău.

Întrebare: Ai o persoană preferată?

Mark Williams: Persoanele mele preferate sunt soția și fiica mea cu care m-am uitat la „Madagascar” de 176 de ori (n.r. râde).

Întrebare: Ți-a plăcut să fii tatăl lui Ron în Harry Potter?

Mark Williams: Sigur, mi-am iubit copiii în filme cum îmi iubesc propriul copil, dar Ron, la fel ca oricare alt copil care nu-și ascultă părinții, și-a intrat foarte bine în… rol (n.r. râde).

Întrebare: Ce scenă ți-ar fi plăcut să vezi în filmele Harry Potter, dar nu a fost inclusă?

Mark Williams: Mi-ar fi plăcut să văd prima scenă cu Arthur Weasley, când se întoarce acasă după tura de noapte și scapă de spiridușii din grădină. La audiție m-au întrebat ce scenă mi-ar plăcea și eu am spus exact asta. Chris Columbus, regizorul, a râs când a auzit.

Întrebare: A existat un moment când ai vrut să renunți?

Mark Williams: Da, la filmările de noapte la „vizuina” familiei Weasley, iarna. Nopțile de iarnă sunt lungi, iar la patru dimineața îți vine doar să pleci acasă. E frig, ești obosit și aștepți mult pentru a filma scene cu morți imaginari (n.r. râde).

Playtech: Crezi că vor exista alte filme sau seriale din universul Harry Potter, poate sequel-uri, prequels sau povești despre alte personaje?

Mark Williams: Poate. Depinde de ce vrea să facă J.K. Rowling. În prezent scrie romane polițiste și vrea ca acestea să fie ecranizate. În privința unui remake sau a unor continuări, nu sunt sigur. E dificil, pentru că trebuie să fie suficient de diferite de filmele originale, iar asta poate crea multe constrângeri. (n.r. mulți participanți la Comic Con, care erau prezenți la această discuție, au strigat în cor că vor mai multe producții Harry Potter, în momentul în care Mark a întrebat dacă mai există interes pentru așa ceva).

Întrebare: Cum a fost să filmezi scena în care moare Sirius Black, în Ministerul Magiei?

Mark Williams: De fapt, eu nu eram în acea bătălie, nu am filmat acea scenă. Dar pierderea fiului meu în poveste, moartea lui Fred Weasley (James Phelps), a fost foarte dificilă. Eram extrem de apropiat de băieții care i-au interpretat pe gemeni.

Acest dialog a oferit fanilor o perspectivă relaxată și sinceră asupra experienței lui Mark Williams în universul „Harry Potter”, dar și câteva detalii despre viața sa personală și despre cum vede el viitorul acestei francize îndrăgite.