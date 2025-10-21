INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea

Dintr-un colț al României pornește o poveste despre vis, curaj și sacrificiu — povestea unui copil care a ajuns să cucerească lumea prin forța muzicii sale și prin integritatea unui spirit imposibil de frânt. „Cravata Galbenă” aduce pe marele ecran destinul extraordinar al lui Sergiu Celibidache, dirijorul care a refuzat orice compromis, trăind mereu sub semnul adevărului și al artei absolute. Este o călătorie printr-o viață de excepție, de la copilăria marcată de un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete, de luptă și de renaștere într-o Germanie devastată de război.

Filmul vorbește despre curajul de a crede în imposibil, despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor, dar și despre iubirea, integritatea și dorul de acasă care l-au definit pe Celibidache. Este o meditație asupra succesului și a recunoașterii, asupra echilibrului fragil dintre geniu și singurătate, dintre gloria internațională și nevoia profund umană de a fi acceptat de cei dragi.

Rezultatul unei munci care s-a întins pe parcursul a peste șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, „Cravata Galbenă” se anunță drept una dintre cele mai ample producții cinematografice românești. În centrul ei se află o poveste despre puterea unui vis dus până la capăt, despre sacrificiu și artă, despre felul în care un om a reușit să transforme muzica într-o formă de viață.

Distribuția este remarcabilă: John Malkovich, Miranda Richardson, Ben Schnetzer și Kate Phillips dau viață personajelor-cheie, alături de Sean Bean, Anton Lesser și Charlie Rowe, într-o interpretare colectivă de excepție. Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul maestrului, care semnează și scenariul alături de James Olivier, iar echipa de creație reunește nume sonore ale cinematografiei internaționale – de la directorul de imagine Peter Menzies Jr., la designerul de costume Alessandro Lai, scenograful Vlad Vieru și compozitorii Kathryn și Kim Allen Kluge.

Producția, realizată de Oblique Media în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media și Frame Film, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, nu este doar un film biografic, ci o declarație artistică despre pasiune, iertare, familie și perseverență. „Cravata Galbenă” devine astfel o oglindă a unei vieți trăite cu demnitate și un omagiu adus unui român care a crezut în muzică, în adevăr și în forța unui vis care a depășit orice graniță.

În contextul lansării filmului, Playtech a realizat o serie de interviuri exclusive cu actrița Olivia Popică, producătoarele Adela Vrînceanu Celebidachi și Cristina Dobrițoiu, precum și cu Serge Ioan Celebidachi, regizorul peliculei. Interviurile vor fi publicate pe rând, săptămânal, oferind o perspectivă complexă asupra modului în care a luat naștere această producție impresionantă – o întâlnire între artă, emoție și adevăr.

Mai jos, o înregistrare unică, realizată la Ateneul Român de o echipă a Televiziunii Române, în anul 1978: Srgiu Celibidache, Geroge Enescu, „Rapsodia română”:

INTERVIU cu Olivia Popică (Sonia în „Cravata Galbenă”)

Ozana Mazilu (Playtech): Cum ai primit vestea că o vei interpreta pe sora dirijorului Sergiu Celibidache?

Olivia Popică: La momentul respectiv m-a entuziasmat în principal oportunitatea de a face parte din această poveste cu care mă identific foarte mult, dar care are și o semnificație specială pentru români. Cel mai important lucru pentru mine a fost că povestea unei personalități de origine română va fi interpretată și distribuită la nivel internațional: în orice colț din lume ar trebui să se știe despre marele nostru dirijor. În plus, cred că fiecare personaj, la fel ca și fiecare persoană din viața lui Sergiu Celibidache, joacă un rol semnificativ în drumul său și în deciziile pe care le-a luat de-a lungul acestuia.

Ozana Mazilu (Playtech): Ce te-a atras cel mai mult la acest rol și la povestea filmului?

Olivia Popică: Fiind un actor, un artist care a ales să plece din țară cam la aceeași vârstă ca și Sergiu, și să-și urmeze destinul la nivel internațional, mă regăsesc în drumul pe care a trebuit să îl parcurgă ca să își găsească locul pe scena mondială. Nu este un drum ușor. Înțeleg perfect ce înseamnă să pornești de la zero în alt colț din lume și să lupți să ți se dea o șansă când ești un străin. Când încrederea de sine e singurul lucru pe care îl ai. Când trebuie să sacrifici conceptul de „acasă” și să o iei pe o cărare pe care nu au mai pășit cei de dinaintea ta, chiar și dacă ești neînțeles, nesusținut, pentru că știi în adâncul tău că altfel nu se poate.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum ai lucrat la construcția personajului, mai ales fiind stabilită la Londra?

Olivia Popică: Chiar și când interpretezi un personaj real, oriunde ai fi în lume, cea mai sigură sursă pentru construcția lui este tot în imaginație și în adevărul situațiilor în care se regăsesc. În plus, am avut încrederea lui Serge că o am deja pe Sonia în esența mea, nu a trebuit decât să mă concentrez pe relația ei cu Sergiu și cu tatăl lor, și pe rolul ei în acest triunghi dificil. Sonia este un mediator blând și luminos între două personalități puternice și uneori foarte încăpățânate.

Ozana Mazilu (Playtech): Care a fost cea mai intensă scenă pentru tine?

Olivia Popică: Una dintre scenele de final, dar cred că nu pot spune mai mult, pentru a nu da spoilere.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum te-ai pregătit pentru a reda perioada istorică în care trăia personajul tău?

Olivia Popică: Personajele traversează câteva decenii împreună și din fericire istoria a fost mereu în topul preferințelor mele, nu doar în școală, dar în general. Aveam la bază o idee destul de solidă despre ceea ce se întâmpla în țară și la nivel internațional în perioada aceea. În rest, e magia filmului: costumele, părul, decorul, muzica, toate elementele acestea care se întâlnesc pe platou în ziua de filmare transportă instant un actor în momentul care trebuie să fie. Am avut o echipă excelentă!

Ozana Mazilu (Playtech): Ce ai descoperit despre familia Celibidache în timpul filmărilor?

Olivia Popică: În prima mea zi de filmare am pășit în „casa” familiei Celibidache, evident una recreată, dar în care m-am simțit instant primită cu entuziasmul și căldura uneia reale. Trebuia să îmi reamintesc uneori că nu sunt, de fapt, în casa lor. Prezența lui Serge (Serge Ioan Celebidachi – regizor), a Adelei (Adela Vrînceanu Celebidachi – producătoare), a lui James (James Olivier – scenarist) și a altor membri ai familiei lor, dar și a faptului că aduceam la realitate o poveste atât de importantă pentru ei, au creat în acele zile iluzia că linia temporală a dispărut: trecutul, prezentul și chiar și viitorul existau în același timp și erau legate de aceeași energie caldă și generoasă. Jucam familia Celibidache și, în același timp, cream cu familia Celibidache, iar această juxtapunere este unică sau, cel puțin, foarte, foarte rară.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum a fost colaborarea cu distribuția internațională, inclusiv cu John Malkovich și Sean Bean?

Olivia Popică: Din fericire, pentru mine a fost „business as usual” în colaborarea cu actori internaționali, mi-am început cariera de actor la Londra și acolo am lucrat în cea mai mare parte. Într-un fel, pentru mine s-au așezat lucrurile invers, fiind prima dată după atâția ani când filmez un proiect în România. O voi face mai des! Dar sunt toți excepționali și abia aștept să îi văd și pe ecran. Bucuria mea cea mai mare când sunt într-un proiect nu este să mă văd pe mine, ci să îi văd pe acești actori minunați cu care am petrecut timp ori pe platou, ori în afara lui, strălucind. De multe ori nu avem scene împreună sau dacă avem, nu vedem în ziua filmării toate detaliile, toate micile reacții pe care le vede doar camera, așa că abia aștept să mă surprindă.

Ozana Mazilu (Playtech): Ce reacție speri să aibă publicul la apariția ta pe ecran?

Olivia Popică: Filmul acesta e un efort colectiv și nu apariția mea îmi stă în gând. Sunt mult mai interesată de reacția publicului la contribuția fiecărui membru al echipei – fiecare detaliu contează și sunt mulți oameni foarte talentați și în spatele ecranului care au depus un efort monumental să aducă acest film la realitate. E un film special, care poartă o semnificație profundă pentru români: sper să iasă din sala de cinema inspirați și plini de mândrie.

Ozana Mazilu (Playtech): Ce proiecte viitoare ți-ar plăcea să abordezi după această experiență?

Olivia Popică: Deși o poveste legată profund de România și filmată pe teritoriul nostru, cred că e important că acest film este interpretat în limba engleză. Ca orice lucru nou, e probabil o schimbare puțin dificilă de digerat la început, fiind obișnuiți ca filmele noastre să fie în limba română, dar la nivel internațional va avea un impact semnificativ. Sunt entuziasmată să fac parte din această schimbare și ca artist o susțin: scriu la rândul meu scenarii, le scriu în engleză, și plănuiesc să creez povești inspirate din magia, folclorul, personalitățile din cultura noastră, transpuse la nivel internațional. E o bogăție în cultura românească pe care, ca și popor, cred că nu am explorat-o artistic suficient până acum și „Cravata Galbenă” deschide o ușă către o lume în care vom putea face asta mai des.

Filmul Cravata Galbenă va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 14 noiembrie, distribuit de Vertical Entertainment.