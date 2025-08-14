„Cravata Galbenă”, filmul românesc cu John Malkovich despre viața lui Sergiu Celibidache, aproape de lansare VIDEO

Primele imagini din lungmetrajul „Cravata Galbenă” au fost dezvăluite publicului, aducând în prim-plan povestea de viață spectaculoasă a dirijorului Sergiu Celibidache.

Pelicula, regizată de fiul său, Serge Ioan Celebidachi, a fost realizată exclusiv în România și a reunit o distribuție internațională impresionantă, cu nume sonore precum John Malkovich și Miranda Richardson.

Regizorul a mărturisit că acest proiect reprezintă „împlinirea unui vis de-o viață”, povestea fiind purtată în suflet timp de peste cinci decenii.

Filmul urmărește destinul unui copil din România care, prin talent și perseverență, a ajuns să inspire lumea întreagă, punând în lumină o imagine pozitivă a unei țări încercate de istorie.

O producție de anvergură cu filmări 100% în România, cu actori de top

„Cravata Galbenă” se remarcă printr-o distribuție de top: John Malkovich, cunoscut din „Dangerous Liaisons” și „Being John Malkovich”, Miranda Richardson, dublu nominalizată la Oscar, dar și actori precum Ben Schnetzer („The Book Thief”), Kate Phillips („Peaky Blinders”), Sean Bean („Game of Thrones”), Anton Lesser și Charlie Rowe.

Filmările au fost realizate exclusiv pe teritoriul României, cu o echipă formată din peste 300 de profesioniști.

Producția a beneficiat de sprijinul a cinci orchestre naționale, care au reprodus interpretările dirijate de Celibidache la Philadelphia, Buenos Aires și Veneția. Decorurile au recreat cu fidelitate Berlinul devastat de război, acolo unde maestrul a susținut primul său concert la pupitrul Filarmonicii din Berlin, în 1945.

Scenariul filmului se bazează pe relatările personale ale lui Sergiu Celibidache către fiul său și pe corespondența familiei, fiind co-semnat de James Olivier.

Povestea explorează atât cariera artistică de excepție a dirijorului, cât și relația complexă cu tatăl său, o figură autoritară care își dorea pentru fiul său o carieră politică.

Povestea unui geniu care a cucerit lumea muzicii

Sergiu Celibidache (1912–1996), originar din Roman, a început studiul pianului la doar patru ani. A urmat cursuri de matematică, filosofie și muzică în Iași, București și Paris, iar în 1936 a fost admis la Academia de Muzică din Berlin. După finalizarea studiilor, a devenit dirijor al Filarmonicii din Berlin, unde a condus peste 400 de concerte.

În 1979, a preluat conducerea muzicală a Filarmonicii din München, transformând ansamblul într-unul dintre cele mai apreciate din lume.

Filmul „Cravata Galbenă” își propune să redea nu doar performanțele artistice ale maestrului, ci și forța interioară a unui om care a refuzat să renunțe la viziunea sa.

Producția este realizată de Oblique Media, în parteneriat cu Safe Frame, Avanpost Media și Frame Film, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

Echipa creativă include nume de renume internațional, de la directorul de imagine Peter Menzies Jr. la designerul de costume Alessandro Lai și compozitorii Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge.

„Cravata Galbenă”, despre viața lui Sergiu Celibidache, va avea premiera în cinematografe din România în data de 28 noiembrie 2025.