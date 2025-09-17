Ultima ora
ENTERTAINMENT
„Cravata Galbenă”, filmul despre viața lui Sergiu Celibidache, își lansează trailerul oficial înaintea premierei din noiembrie
O biografie cinematografică despre curaj și sacrificiu

Povestea fascinantă a marelui dirijor Sergiu Celibidache ajunge pe marile ecrane într-o producție cinematografică de amploare. „Cravata Galbenă”, unul dintre cele mai așteptate filme românești ale anului, și-a lansat oficial trailerul, pregătind publicul pentru premiera din 14 noiembrie, când pelicula va fi disponibilă în cinematografele din întreaga țară. Realizat pe parcursul a peste șapte ani de documentare, filmări și post-producție, proiectul promite să fie un eveniment de referință pentru industria de film din România.

„Cravata Galbenă” urmărește drumul extraordinar al lui Sergiu Celibidache, de la copilăria sa într-o Românie interbelică, sub autoritatea unui tată strict, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Este povestea unui om care a refuzat compromisul, păstrându-și integritatea și viziunea artistică, în ciuda provocărilor istorice și personale.

Filmul vorbește despre iubire, adevăr și perseverență, dar și despre prețul pe care îl plătește cineva pentru a rămâne fidel propriilor principii într-o lume dominată de presiuni și conveniențe. În centrul narațiunii se află nu doar succesul internațional al maestrului, ci și dorul de casă care l-a însoțit pe parcursul întregii vieți. Este o meditație asupra curajului de a visa, dar și asupra forței interioare de a merge mai departe, indiferent de obstacole.

Distribuție internațională de excepție și echipă de creație remarcabilă

Pentru a reda fidel viața complexă a dirijorului, „Cravata Galbenă” reunește o distribuție de calibru internațional. În rolurile principale îi regăsim pe John Malkovich și Miranda Richardson, ambii dublu nominalizați la Oscar, alături de Ben Schnetzer, Kate Phillips, Sean Bean – laureat a două premii BAFTA – Anton Lesser și Charlie Rowe. Prezența acestor actori consacrați garantează o interpretare intensă, capabilă să aducă la viață episoadele dramatice și triumfătoare din existența lui Celibidache.

La fel de impresionantă este și echipa din spatele camerelor. Regia și scenariul sunt semnate de Serge Ioan Celebidachi, fiul maestrului, care a colaborat la scriere cu James Olivier. Directorul de imagine Peter Menzies Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai și specialista în machiaj și prostetică Lynda Armstrong contribuie la recrearea fidelă a diferitelor perioade istorice. Scenograful Vlad Vieru și compozitorii Kathryn și Kim Allen Kluge completează o producție ce se remarcă prin profesionalism și atenție la detalii.

O producție de amploare pentru un public larg

„Cravata Galbenă” nu este doar un film despre muzică clasică, ci o poveste universală despre familie, iertare, dragoste și ambiție. Actorul Ben Schnetzer subliniază că mesajul filmului va atrage un public divers, dincolo de pasionații de muzică simfonică. Proiectul a implicat o logistică impresionantă, echipa reușind să reproducă în București decoruri care redau locații din 11 țări, acoperind peste șapte decenii din viața lui Sergiu Celibidache.

Producția este semnată de Oblique Media, în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Illustrious Studio, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Numeroși parteneri din mediul privat au susținut financiar acest demers ambițios, demonstrând potențialul României de a realiza filme de talie internațională.

Premiera din 14 noiembrie, distribuită de Vertical Entertainment, marchează culminarea unui efort artistic și logistic rar întâlnit în cinematografia românească. „Cravata Galbenă” se anunță a fi nu doar un omagiu adus unuia dintre cei mai mari dirijori ai lumii, ci și o invitație adresată publicului de a reflecta la puterea visului, la prețul integrității și la forța legăturilor familiale, valori care transcind timpul și granițele.

