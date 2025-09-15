Inteligența artificială schimbă turismul: călătorii aleg algoritmii în locul influencerilor

Inteligența artificială (AI) rescrie regulile turismului modern, devenind o sursă tot mai importantă de inspirație și planificare a vacanțelor. Date recente arată că aproape 90% dintre turiști ar vrea ca un asistent digital să le organizeze următoarea călătorie, iar aproape 1 din 5 declară că are deja mai multă încredere într-un algoritm decât într-un creator de conținut. Această schimbare de perspectivă marchează o etapă nouă, în care călătoriile devin mai inteligente, mai personalizate și mai sustenabile.

Dacă în urmă cu câțiva ani decizia finală de vacanță era puternic influențată de recomandările bloggerilor și vloggerilor de travel, astăzi turiștii vor mai mult control și eficiență. AI răspunde acestor așteptări cu propuneri adaptate în timp real, în funcție de buget, sezon, preferințe culinare și chiar de activitățile culturale disponibile la destinație.

Raportul global Booking.com despre percepția AI în turism arată că 87% dintre respondenți ar lăsa cu încredere planificarea unei vacanțe în seama unui asistent digital. 92% spun că se simt entuziasmați să folosească aceste instrumente, iar 74% declară că înțeleg modul de funcționare al tehnologiei. Motivele sunt clare: AI poate recomanda destinații mai puțin aglomerate, poate ajusta itinerarii pentru a evita perioadele scumpe și poate integra munca de la distanță în planurile de călătorie.

Utilizatorii apreciază, de asemenea, viteza cu care algoritmii procesează informațiile. În loc să caute ore întregi pe platforme și bloguri, un simplu asistent digital poate genera o listă completă de hoteluri, activități și restaurante în câteva secunde. În plus, tehnologia poate oferi soluții personalizate pentru turiștii care preferă escapade scurte, city break-uri frecvente sau combinații între vacanță și job.

Cu toate acestea, oamenii nu renunță complet la control. Doar 9% dintre cei chestionați ar lăsa deciziile importante exclusiv în mâna AI, în timp ce 26% încă ezită, iar 12% resping categoric ideea. Astfel, rolul tehnologiei este perceput ca unul de asistent, nu de decident, iar călătorul rămâne „șeful” final al itinerariului.

Profiluri de utilizatori și limitele încrederii

Cercetarea relevă cinci tipuri de utilizatori, fiecare cu o atitudine diferită față de AI. „Entuziaștii” (30%) abia așteaptă să testeze toate funcțiile, „susținătorii” (10%) văd avantajele, dar cer prudență, iar „prudenții” (20%) se concentrează pe protecția datelor și siguranța cibernetică. „Scepticii” (13%) atrag atenția asupra riscului de erori sau bias, iar „criticii” (38%) rămân rezervați față de influența tehnologiei.

Această diversitate arată că, deși AI câștigă teren, mulți călători simt nevoia unei confirmări umane. Aproape 38% verifică întotdeauna informațiile primite de la asistenții virtuali, iar 29% fac acest lucru ocazional. În plus, 30% consideră interacțiunea cu AI impersonală, subliniind că lipsa componentelor emoționale și culturale poate fi o limitare în planificarea unei experiențe de vacanță.

Directorul regional Booking.com, Pilar Crespo, rezumă provocarea: „Este esențial să generăm încredere, să asigurăm transparență și să punem securitatea pe primul loc atunci când ghidăm industria prin această transformare. Oportunitățile sunt uriașe, dar controlul trebuie să rămână la călător.”

Utilizări practice și turism sustenabil

În ciuda prudenței, AI a devenit deja un instrument de bază pentru mulți turiști. 99% dintre cei care au folosit tehnologia au apelat la ea pentru planificarea vacanței sau pentru rezervări, dar aplicațiile merg mult mai departe. Printre cele mai frecvente utilizări se numără traducerile instantanee (40%), căutarea de activități locale (41%), orientarea în orașe necunoscute (37%) și recomandările gastronomice (36%). După întoarcerea din călătorie, 35% folosesc AI pentru a edita fotografii sau pentru a crea albume digitale.

Un aspect important este componenta ecologică. 67% dintre respondenți apreciază când AI recomandă destinații mai puțin aglomerate sau perioade de călătorie în afara sezonului de vârf, reducând astfel impactul asupra mediului. De asemenea, 53% își doresc ca algoritmii să propună experiențe care sprijină comunitățile locale, de la piețe tradiționale până la trasee rurale care scot turiștii din zonele ultra-frecventate.

În concluzie, inteligența artificială nu înlocuiește călătorul, ci îl ajută să își personalizeze experiența și să descopere destinații într-un mod mai responsabil. Viitorul turismului pare să urmeze deviza „AI propune, călătorul dispune”: tehnologia creează oportunități, dar deciziile și emoțiile rămân, deocamdată, în mâinile oamenilor.