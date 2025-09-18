Inteligența artificială atinge un nou prag: Google DeepMind anunță o descoperire considerată „istorică”

Google DeepMind a făcut publică o realizare pe care o descrie drept un moment de referință pentru evoluția inteligenței artificiale. O versiune a modelului Gemini 2.5 a rezolvat o problemă complexă de programare pe care nici cei mai buni concurenți umani nu au putut să o finalizeze, reușind performanța de a câștiga medalia de aur la o competiție internațională desfășurată în Azerbaidjan. Specialiștii compară reușita cu marile borne istorice ale domeniului, de la victoria computerului IBM Deep Blue asupra lui Garry Kasparov în 1997, până la AlphaGo și descoperirea AlphaFold.

În cadrul concursului ICPC, considerat „Olimpiada mondială” a programării universitare, modelul Gemini 2.5 a avut de calculat, în mai puțin de 30 de minute, cea mai rapidă modalitate de a trimite un lichid printr-o rețea de conducte către rezervoare interconectate, având de analizat un număr infinit de posibilități. În timp ce echipe de elită din Rusia, China sau Japonia nu au găsit soluția, IA-ul de la DeepMind a rezolvat sarcina și s-a clasat per total pe locul al doilea din 139 de concurenți. Doar două dintre cele 12 probleme nu au fost complet rezolvate.

Pentru Quoc Le, vicepreședinte Google DeepMind, rezultatul marchează „un pas către inteligența artificială generală” (AGI), sistemele capabile să egaleze gândirea umană într-o varietate largă de sarcini. „Este un moment echivalent cu Deep Blue pentru șah și AlphaGo pentru Go, dar mai aproape de lumea reală”, a explicat el, citat de The Guardian, sugerând aplicații viitoare în domenii precum proiectarea medicamentelor, ingineria cipurilor sau optimizarea infrastructurilor.

Reacții entuziaste și prudență în comunitatea științifică

Chiar dacă realizarea a atras atenția specialiștilor, nu toți împărtășesc entuziasmul Google. Stuart Russell, profesor la Universitatea Berkeley, a avertizat că „afirmațiile privind importanța epocală par exagerate”, reamintind că IA obține de ceva timp rezultate solide în programare. Cu toate acestea, el recunoaște că pentru a răspunde corect la întrebările ICPC este nevoie de „raționament abstract profund, creativitate și capacitatea de a produce cod de calitate”, ceea ce indică un progres autentic.

Michael Wooldridge, profesor la Universitatea Oxford, a catalogat performanța drept „impresionantă”, dar a ridicat întrebări despre puterea de calcul folosită. Google a refuzat să ofere detalii, precizând doar că resursele depășesc ceea ce primește un abonat obișnuit al serviciului Google AI Ultra.

O nouă etapă în istoria inteligenței artificiale

DeepMind are deja o istorie de inovații majore. În 2016, AlphaGo a uimit lumea învingându-l pe maestrul Lee Sedol la Go, un joc considerat deosebit de complex. În 2020, programul AlphaFold a revoluționat biologia, prezicând structura tridimensională a proteinelor și deschizând drumul către descoperiri medicale remarcabile. Acum, Gemini 2.5 continuă această tradiție, dovedind că IA poate aborda nu doar jocuri cu reguli clare, ci și probleme cu aplicabilitate practică.

Chiar dacă unii experți îndeamnă la prudență, momentul marchează o etapă semnificativă: un sistem capabil să raționeze creativ și să ofere soluții originale la provocări reale. Dacă viitorul va confirma potențialul prezis de DeepMind, această reușită ar putea accelera apariția unei inteligențe artificiale generale, cu impact asupra științei, industriei și societății în ansamblu.