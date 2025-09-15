Google și laureatul Nobel Demis Hassabis: în era inteligenței artificiale, cea mai importantă abilitate este să înveți continuu

Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024, transmite un mesaj clar pentru tinerii care se pregătesc să intre pe piața muncii: într-o lume în care inteligența artificială schimbă constant regulile jocului, cheia succesului va fi abilitatea de a învăța continuu și de a te adapta rapid. Prezent la Teatrul Roman de la Acropole, în Grecia, cercetătorul a subliniat că ritmul accelerat al transformării tehnologice impune o nouă abordare a educației, una care să pună accent pe „meta-abilități” – competențe care permit oamenilor să învețe cum să învețe.

Hassabis, fost copil-fenomen în șah și neurocercetător de renume, avertizează că schimbările generate de AI se produc într-un ritm atât de alert, încât viitorul devine aproape imposibil de prezis, chiar și pe termen scurt. „Astăzi e și mai dificil, având în vedere cât de rapid se schimbă AI, uneori de la o săptămână la alta. Singurul lucru cert este că urmează schimbări uriașe”, a spus el în fața audienței.

O lume în care învățarea nu se termină niciodată

Potrivit lui Hassabis, evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale vor transforma fundamental atât educația, cât și carierele profesionale. În acest context, tinerii trebuie să accepte ideea că procesul de învățare nu se încheie odată cu absolvirea școlii sau a facultății. „Un lucru e sigur: va trebui să învățați continuu pe parcursul carierei”, a afirmat el, subliniind că adaptabilitatea și curiozitatea intelectuală devin mai importante decât cunoștințele fixe.

El recomandă dezvoltarea unor competențe „transversale” – abilități care nu depind de un singur domeniu, ci pot fi aplicate în contexte variate. Printre acestea se numără gândirea critică, capacitatea de a învăța rapid noțiuni noi, dar și de a optimiza modul de studiu. Aceste „meta-abilități” se alătură disciplinelor tradiționale precum matematica, științele exacte și științele umane, construind un profil complet al profesionistului viitorului.

Inteligența artificială generală și provocările viitorului

Hassabis este cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea unor sisteme AI capabile să prezică plierea proteinelor – descoperire care i-a adus Premiul Nobel și care reprezintă un pas uriaș pentru medicină și descoperirea de medicamente. Însă viziunea sa merge mai departe. El estimează că inteligența artificială generală, adică mașini cu capacități cognitive comparabile cu cele umane, ar putea deveni realitate în mai puțin de un deceniu.

Această perspectivă deschide oportunități enorme – de la tratamente medicale revoluționare la soluții pentru schimbările climatice – dar și riscuri majore, de la pierderea locurilor de muncă până la dileme etice. Hassabis a subliniat nevoia unei pregătiri constante pentru a gestiona atât beneficiile, cât și amenințările, iar educația adaptabilă rămâne cea mai bună protecție.

O nouă paradigmă pentru educație și piața muncii

Mesajul liderului Google DeepMind este relevant nu doar pentru tineri, ci și pentru instituțiile de învățământ și angajatori. Școlile și universitățile trebuie să-și regândească programele pentru a pune accent pe gândirea critică, pe capacitatea de a lucra cu tehnologii emergente și pe învățarea continuă. În același timp, companiile vor avea nevoie de angajați flexibili, capabili să asimileze rapid noi cunoștințe, mai ales într-un mediu în care AI poate schimba fluxurile de lucru de la o lună la alta.

Demis Hassabis reprezintă un exemplu al modului în care pasiunea pentru învățare continuă poate deschide drumuri neașteptate. Cofondator al laboratorului DeepMind în 2010, achiziționat de Google în 2014, el a combinat expertiza în neuroștiințe cu talentul strategic, contribuind decisiv la progresele inteligenței artificiale. Mesajul său este simplu și puternic: în era AI, cei care învață cum să învețe vor fi cei care vor dicta ritmul schimbării.

Într-o lume în care tehnologia avansează mai repede ca oricând, lecția lui Hassabis este clară: educația nu mai este un proces liniar, ci o călătorie continuă. Pentru noua generație, abilitatea de a se adapta și de a învăța permanent nu este doar un avantaj, ci o condiție esențială pentru a prospera.