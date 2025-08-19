Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 15:43
de Iulia Kelt

Inteligența artificială ar putea decide cine primește un loc de muncă și cine nu, într-o țară preferată de români. Cum ne triază AI-ul, de fapt

TEHNOLOGIE
Inteligența artificială ar putea decide cine primește un loc de muncă și cine nu, într-o țară preferată de români. Cum ne triază AI-ul, de fapt
AI-ul decide dacă iei interviul / Foto: Fortune

Companiile britanice testează sisteme de AI care analizează CV-uri și interviuri pentru a selecta candidații, ridicând semne de întrebare legate de etică și transparență.

Pe măsură ce piața muncii din Marea Britanie devine din ce în ce mai competitivă, companiile apelează la inteligența artificială pentru a-și eficientiza procesul de recrutare.

Potrivit The Telegraph, unele firme au început să testeze sisteme de AI care analizează automat CV-urile, scrisorile de intenție și chiar înregistrările video ale interviurilor.

Vezi și:
ChatGPT Agent – Cum poate controla calculatorul tău și ce riscuri implică pentru siguranță
OpenAI modifică GPT-5 după criticile utilizatorilor: modelul devine mai „cald” și mai prietenos

Scopul este de a filtra rapid un număr mare de candidați și de a-i selecta pe cei considerați mai potriviți pentru un anumit post.

Cum funcționează recrutarea prin AI

Noile tehnologii pot evalua abilități, vocabular, tonul vocii și chiar expresiile faciale ale candidaților, promițând o selecție mai rapidă și mai „obiectivă” decât cea făcută de un recrutor uman.

Sistemele sunt alimentate cu date istorice despre angajați performanți, iar algoritmii caută tipare similare în aplicațiile primite.

De exemplu, unele programe pot scana sute de CV-uri în câteva secunde, eliminându-i pe cei care nu îndeplinesc criteriile de bază.

Altele merg mai departe, analizând modul în care un candidat răspunde la întrebări standardizate într-un interviu video. Astfel, angajatorii primesc o listă scurtă cu potențiali angajați, pe care o pot evalua mai atent ulterior.

Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste sisteme nu sunt lipsite de riscuri. Un algoritm antrenat pe date părtinitoare poate discrimina involuntar anumiți candidați, de exemplu pe criterii de gen, vârstă sau etnie.

În plus, mulți se întreabă dacă este etic ca o decizie atât de importantă precum angajarea să fie influențată major de o tehnologie opacă și greu de explicat.

Dilemele etice și eventuale detalii despre viitorul angajărilor

Guvernul britanic și organizațiile pentru drepturile muncii cer mai multă transparență și reglementare în utilizarea AI-ului la angajări.

Experții subliniază că, deși tehnologia poate reduce costurile și timpul de recrutare, ea nu ar trebui să înlocuiască complet judecata umană.

În cel mai bun caz, AI-ul ar putea funcționa ca un instrument de sprijin pentru recrutorii umani, nu ca un arbitru final al carierei cuiva.

Deocamdată, utilizarea acestor sisteme este încă în fază de testare și nu există reglementări clare care să limiteze sau să standardizeze procesul.

Cu toate acestea, tendința arată că, în viitor, candidații vor trebui nu doar să impresioneze un angajator uman, ci și să „treacă testul” unui algoritm de inteligență artificială.

Astfel, dacă pentru generațiile anterioare cheia succesului era un CV bine scris și un interviu reușit, pentru cei de astăzi provocarea va fi să înțeleagă cum să convingă și o mașină să îi considere potriviți pentru un loc de muncă.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
Mulţi confundă Mamaia cu Mamaia Nord, în 2025. Unde se termină staţiunea veche?
Mulţi confundă Mamaia cu Mamaia Nord, în 2025. Unde se termină staţiunea veche?
Distanța clădirilor față de drumuri publice, în 2025. Totul depinde de şosea
Distanța clădirilor față de drumuri publice, în 2025. Totul depinde de şosea
Somația de plată, în 2025. Cât timp ai ca să-ți plătești datoriile, după ce o primești, pentru a evita executarea silită
Somația de plată, în 2025. Cât timp ai ca să-ți plătești datoriile, după ce o primești, pentru a evita executarea silită
Răsturnare de situaţie în cazul gravului accident de pe A1. Tinerii loviţi mortal de TIR s-ar fi aruncat îmbrăţişaţi pe şosea. Update
Răsturnare de situaţie în cazul gravului accident de pe A1. Tinerii loviţi mortal de TIR s-ar fi aruncat îmbrăţişaţi pe şosea. Update
Traian Băsescu nu va primi o vilă de protocol, aşa cum se vehiculase. Statul român a decis să îi ofere altceva în schimb: „Este prea mare”
Traian Băsescu nu va primi o vilă de protocol, aşa cum se vehiculase. Statul român a decis să îi ofere altceva în schimb: „Este prea mare”
Andra și Cătălin Măruță, terorizaţi de un bărbat. Cei doi au cerut chiar şi ordin de protecţie, ce spune prezentatorul despre situaţie
Andra și Cătălin Măruță, terorizaţi de un bărbat. Cei doi au cerut chiar şi ordin de protecţie, ce spune prezentatorul despre situaţie
NASA renunță oficial la cercetările despre schimbările climatice și se concentrează doar pe explorarea spațială
NASA renunță oficial la cercetările despre schimbările climatice și se concentrează doar pe explorarea spațială
Germania ar putea interzice ad blockerele, avertizează Mozilla: Implicațiile asupra libertății utilizatorilor
Germania ar putea interzice ad blockerele, avertizează Mozilla: Implicațiile asupra libertății utilizatorilor
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Theo Rose, declaraţie de dragoste pentru un fan care voia să urce pe scenă. „Eşti frumos, să te faci fotomodel”. Cum a reacţionat publicul
Playtech Știri
Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga, însă ţinuta a devenit subiect de critică. Imaginile care au creat controverse: “Cum te-au primit aşa?”
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou