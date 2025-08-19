Inteligența artificială ar putea decide cine primește un loc de muncă și cine nu, într-o țară preferată de români. Cum ne triază AI-ul, de fapt

Companiile britanice testează sisteme de AI care analizează CV-uri și interviuri pentru a selecta candidații, ridicând semne de întrebare legate de etică și transparență.

Pe măsură ce piața muncii din Marea Britanie devine din ce în ce mai competitivă, companiile apelează la inteligența artificială pentru a-și eficientiza procesul de recrutare.

Potrivit The Telegraph, unele firme au început să testeze sisteme de AI care analizează automat CV-urile, scrisorile de intenție și chiar înregistrările video ale interviurilor.

Scopul este de a filtra rapid un număr mare de candidați și de a-i selecta pe cei considerați mai potriviți pentru un anumit post.

Cum funcționează recrutarea prin AI

Noile tehnologii pot evalua abilități, vocabular, tonul vocii și chiar expresiile faciale ale candidaților, promițând o selecție mai rapidă și mai „obiectivă” decât cea făcută de un recrutor uman.

Sistemele sunt alimentate cu date istorice despre angajați performanți, iar algoritmii caută tipare similare în aplicațiile primite.

De exemplu, unele programe pot scana sute de CV-uri în câteva secunde, eliminându-i pe cei care nu îndeplinesc criteriile de bază.

Altele merg mai departe, analizând modul în care un candidat răspunde la întrebări standardizate într-un interviu video. Astfel, angajatorii primesc o listă scurtă cu potențiali angajați, pe care o pot evalua mai atent ulterior.

Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste sisteme nu sunt lipsite de riscuri. Un algoritm antrenat pe date părtinitoare poate discrimina involuntar anumiți candidați, de exemplu pe criterii de gen, vârstă sau etnie.

În plus, mulți se întreabă dacă este etic ca o decizie atât de importantă precum angajarea să fie influențată major de o tehnologie opacă și greu de explicat.

Dilemele etice și eventuale detalii despre viitorul angajărilor

Guvernul britanic și organizațiile pentru drepturile muncii cer mai multă transparență și reglementare în utilizarea AI-ului la angajări.

Experții subliniază că, deși tehnologia poate reduce costurile și timpul de recrutare, ea nu ar trebui să înlocuiască complet judecata umană.

În cel mai bun caz, AI-ul ar putea funcționa ca un instrument de sprijin pentru recrutorii umani, nu ca un arbitru final al carierei cuiva.

Deocamdată, utilizarea acestor sisteme este încă în fază de testare și nu există reglementări clare care să limiteze sau să standardizeze procesul.

Cu toate acestea, tendința arată că, în viitor, candidații vor trebui nu doar să impresioneze un angajator uman, ci și să „treacă testul” unui algoritm de inteligență artificială.

Astfel, dacă pentru generațiile anterioare cheia succesului era un CV bine scris și un interviu reușit, pentru cei de astăzi provocarea va fi să înțeleagă cum să convingă și o mașină să îi considere potriviți pentru un loc de muncă.