Un pacient de 66 de ani a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt

Un eveniment tulburător a avut loc la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, unde un pacient și-a pierdut viața în împrejurări dramatice. Cazul ridică numeroase semne de întrebare, mai ales că există două versiuni diferite asupra modului în care s-a produs tragedia.

Un incident neașteptat pe scările spitalului

Potrivit primelor informații, bărbatul în vârstă de 66 de ani, internat la secția de Urologie, ar fi suferit un accident chiar în timp ce cobora scările spitalului. O treaptă s-ar fi rupt sub greutatea acestuia, iar pacientul s-a dezechilibrat și a căzut violent, lovindu-se cu fața de beton.

Impactul i-a provocat răni extrem de grave, în special la nivelul gâtului și al capului. Martorii au alertat imediat cadrele medicale, iar victima a fost transportată de urgență la UPU, unde medicii au încercat să îl salveze.

Eforturi disperate pentru salvarea pacientului

La Unitatea de Primiri Urgențe, bărbatul a fost supus manevrelor de resuscitare timp de 45 de minute. În ciuda eforturilor medicilor, viața sa nu a mai putut fi salvată.

Pacientul, originar din Caransebeș, se afla în continuare sub supraveghere medicală la momentul accidentului, însă moartea sa a survenit brusc, transformând o zi obișnuită într-o tragedie cutremurătoare pentru familie și pentru personalul spitalului.

O altă variantă: ar fi făcut infarct

Totuși, cazul este departe de a fi clarificat. Conform unor informații publicate de Express de Banat, există și o altă ipoteză: aceea că pacientul ar fi suferit un infarct chiar înainte de a cădea. În acest scenariu, decesul nu ar fi fost provocat de scara deteriorată, ci de o problemă medicală survenită brusc.

Medicii legiști urmează să stabilească adevărata cauză a morții, autopsia fiind esențială pentru a lămuri circumstanțele exacte ale tragediei.

O tragedie care ridică semne de întrebare

Indiferent care dintre cele două variante se va confirma, moartea bărbatului de 66 de ani ridică serioase semne de întrebare cu privire la siguranța pacienților din spitalele românești. Dacă prima ipoteză se dovedește reală, problema infrastructurii vechi și a lipsei de investiții în sistemul medical revine în atenția publică.

Victima, un bărbat din Caransebeș, era cunoscut în comunitate, iar vestea morții sale a produs durere și consternare printre apropiați. Pentru familie, tragedia este cu atât mai greu de acceptat cu cât circumstanțele rămân neclare.

În perioada următoare, rezultatele anchetei medico-legale și declarațiile oficiale ale spitalului vor aduce mai multă lumină asupra acestui incident nefericit.