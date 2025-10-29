ING ar putea concedia aproape 1.000 de angajați în Olanda: inteligența artificială accelerează restructurarea bancară

Banca olandeză ING se pregătește pentru o schimbare majoră în structura sa de personal, odată cu anunțul că ar putea elimina până la 950 de locuri de muncă în Țările de Jos până la sfârșitul anului 2026. Motivul principal, potrivit unui document depus la Agenția olandeză pentru ocuparea forței de muncă, este automatizarea bazată pe inteligență artificială (AI), care ar putea înlocui o parte dintre funcțiile actuale.

Măsura face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare la transformările rapide din sectorul bancar, unde digitalizarea și noile tehnologii au devenit esențiale pentru eficiență, dar și o sursă de îngrijorare pentru angajați. Deși banca nu a anunțat oficial disponibilizările, documentul legal reprezintă primul pas obligatoriu înaintea unei eventuale restructurări.

Cu aproximativ 15.000 de angajați doar în Olanda, ING analizează în prezent fiecare divizie pentru a identifica zonele unde inteligența artificială poate prelua sarcini repetitive sau de analiză. Purtătorul de cuvânt al băncii a explicat, pentru cotidianul olandez Algemeen Dagblad, că „documentul depus nu înseamnă neapărat un anunț de concedieri”, dar că banca trebuie să „valorifice noile posibilități oferite de AI” și să se adapteze nevoilor tot mai dinamice ale clienților.

Aceste declarații sugerează o tranziție treptată spre un model operațional bazat pe automatizare inteligentă, unde sistemele AI pot procesa rapid volume mari de date, anticipa comportamentele clienților și chiar gestiona riscurile financiare. În același timp, această transformare ridică întrebări serioase despre viitorul angajaților umani, mai ales în domeniile de suport, analiză financiară și servicii pentru clienți.

În ultimele luni, mai multe bănci europene au anunțat planuri similare de optimizare prin tehnologie, argumentând că automatizarea nu are doar rolul de a reduce costurile, ci și de a îmbunătăți siguranța și precizia operațiunilor. ING, considerată una dintre cele mai inovatoare instituții financiare din Europa, a fost printre primele care au investit masiv în soluții digitale și platforme bazate pe inteligență artificială.

Totuși, sindicatele olandeze avertizează că această tranziție, dacă nu este gestionată corect, poate duce la pierderi semnificative de locuri de muncă și la presiune suplimentară asupra angajaților care rămân în sistem.

Reacția sindicatelor: speranțe că impactul va fi redus

Organizațiile sindicale De Unie și FNV au confirmat că au fost informate despre intențiile ING și au cerut clarificări privind numărul real al angajaților afectați. Reprezentanții sindicali au reamintit că în trecut, previziunile privind concedierile nu s-au concretizat în totalitate.

„Este încă prea devreme pentru a evalua impactul. Într-o restructurare anterioară, banca a estimat eliminarea a 850 de locuri de muncă, dar în final doar 250 au fost desființate efectiv”, a declarat un purtător de cuvânt al sindicatului De Unie.

La rândul său, sindicatul FNV a subliniat că în restructurările anterioare, mulți angajați au fost relocați în alte departamente sau au beneficiat de programe de reconversie profesională. „Sperăm că se va întâmpla același lucru și de data aceasta. Automatizarea nu trebuie să însemne concedieri, ci o redistribuire inteligentă a resurselor umane”, a transmis organizația.

Sindicatele cer băncii garanții că vor fi oferite programe de formare pentru angajații ale căror posturi sunt afectate de automatizare, astfel încât aceștia să poată ocupa roluri noi, adaptate noilor realități tehnologice.

Totodată, se insistă asupra nevoii ca implementarea AI să fie făcută transparent și etic, fără a compromite calitatea serviciilor oferite clienților sau confidențialitatea datelor.

Transformare globală: de la management la procese automatizate

Anunțul vine la doar câteva luni după ce ING a demarat o restructurare globală mai modestă, care a afectat 230 de poziții din divizia dedicată clienților corporate. Acea măsură a vizat în special nivelurile de management, unde banca considera că există un excedent de funcții executive.

De această dată, schimbarea pare mult mai profundă și are la bază redefinirea rolurilor umane într-un ecosistem digitalizat. Automatizarea și inteligența artificială pot deja gestiona activități de analiză financiară, detectare a fraudelor, gestionare a riscurilor și chiar interacțiuni simple cu clienții prin chatboturi.

Pentru ING, obiectivul declarat este de a-și păstra poziția de lider în inovația bancară, reducând în același timp costurile operaționale. Cu peste 38 de milioane de clienți în peste 40 de țări, grupul are o presiune uriașă de a rămâne competitiv într-o industrie în care fintech-urile și platformele de plăți digitale schimbă rapid regulile jocului.

În România, ING Bank are peste 1,9 milioane de clienți și operează ca o bancă universală, acoperind segmentele de retail, IMM-uri și wholesale banking. Până în prezent, filiala locală nu a anunțat măsuri similare de restructurare, dar tendințele globale indică o direcție comună: automatizarea devine nucleul transformării bancare, iar joburile tradiționale se vor reinventa.

O nouă eră în banking: oamenii și AI, parteneri forțați

Chiar dacă disponibilizările par inevitabile în anumite sectoare, specialiștii în resurse umane și tehnologie susțin că automatizarea ar putea genera noi tipuri de locuri de muncă, mai orientate spre analiza datelor, gestionarea algoritmilor și supravegherea proceselor automatizate.

„Nu vorbim despre o dispariție completă a locurilor de muncă, ci despre o transformare a competențelor. Angajații care se adaptează la utilizarea AI vor fi esențiali pentru succesul oricărei companii”, afirmă experți în digitalizare citați de publicațiile olandeze.

În acest sens, cazul ING devine simbolic pentru întreaga industrie financiară: un test al echilibrului dintre eficiența tehnologică și responsabilitatea socială.

Dacă banca reușește să implementeze AI fără a afecta semnificativ forța de muncă, ar putea deveni un model de tranziție sustenabilă. În schimb, o reducere bruscă de personal ar alimenta dezbaterea tot mai intensă despre efectele colaterale ale inteligenței artificiale asupra pieței muncii.