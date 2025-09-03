Adrian Năstase, prezent la parada militară de la Beijing. Vladimir Putin și Kim Jong Un, invitați de onoare la eveniment

Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!". Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
03 sept. 2025 | 07:54
de Vieriu Ionut

Actualitate
Adrian Năstase, prezent la parada militară de la Beijing Foto: adriannastase.ro

Într-un context geopolitic complex, Beijingul se pregătește pentru una dintre cele mai spectaculoase parade militare din ultimii ani, organizată pentru a marca 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Printre cei prezenți la eveniment se numără fostul premier al României, Adrian Năstase, care a confirmat participarea prin intermediul blogului său personal.

Adrian Năstase, invitat la parada militară și la recepția oficială

Fostul prim-ministru a precizat că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, fiind invitat atât la „marea paradă militară”, cât și la recepția oferită ulterior de conducerea chineză.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a scris acesta.

De asemenea, Adrian Năstase a avut o întâlnire oficială cu Sun Haiyan, ministru adjunct al Departamentului Internațional din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. El a postat o fotografie de la întrevedere și a subliniat că discuțiile s-au axat pe teme delicate de politică internațională.

„Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India.”

Lideri de prim-plan, invitați la eveniment

Parada de la Beijing are loc miercuri, 3 septembrie, în Piața Tiananmen, în prezența unor lideri importanți de pe scena mondială. Printre invitații de onoare se află președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un, care a ajuns marți în capitala Chinei.

În total, 26 de șefi de stat și de guvern participă la manifestări, ceea ce reflectă amploarea diplomatică a evenimentului. Din partea Uniunii Europene, singurul lider prezent este premierul Slovaciei, Robert Fico, care a anunțat că va avea întrevederi bilaterale atât cu președintele chinez Xi Jinping, cât și cu Vladimir Putin.

China, demonstrație de forță militară și politică

Momentul marchează nu doar comemorarea istorică, ci și o demonstrație de putere. Peste 10.000 de militari și sute de arme moderne vor defila în fața publicului și a oficialilor prezenți, ilustrând ambiția președintelui Xi Jinping de a accelera modernizarea Armatei Populare de Eliberare.

Parada se desfășoară imediat după un summit în care China a transmis că dorește să își asume un rol de conducere în „noua ordine mondială”. Contextul internațional actual, marcat de tensiunile din jurul Taiwanului, disputele teritoriale din regiune și războiul din Ucraina, oferă o încărcătură suplimentară evenimentului.

