Incident grav în zona Parcului Tineretului: tramvai deraiat după ce o trotinetă a fost aruncată pe șine

Incident grav în zona Parcului Tineretului: tramvai deraiat după ce o trotinetă a fost aruncată pe șine
Eveniment grav in apropierea Parcului Tineretului. Sursa foto: Ilona Andrei/G4Media

Un gest inconștient putea să ducă la o tragedie în centrul Capitalei. Un tramvai a deraiat în zona Parcului Tineretului după ce o trotinetă electrică a fost aruncată pe linia de tramvai, blocând circulația și provocând haos în trafic. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă incidentul a paralizat temporar transportul public pe Bulevardul Șincai.

Cum s-a produs incidentul

Potrivit martorilor, roțile tramvaiului au trecut peste trotinetă, care a luat foc imediat după impact. Imaginile surprinse la fața locului arată vagonul deraiat și călătorii evacuați în siguranță.

Deși nu au existat victime, circulația tramvaielor a fost complet blocată pentru o perioadă, formându-se o coloană lungă de mijloace de transport și ambuteiaje în zona centrală a Capitalei, notează B1 Tv.

Incidentul ridică semne de întrebare asupra responsabilității în utilizarea trotinetelor electrice și asupra riscurilor pe care le pot genera astfel de gesturi necugetate, chiar dacă aparent ”inofensive”.

Poliția anchetează gestul inconștient

Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru a identifica persoanele care au pus trotineta pe șine. Pe rețelele de socializare circulă ipoteza că obiectul ar fi fost aruncat intenționat de câțiva tineri care voiau să filmeze scena pentru vizualizări.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile caută martori locali care să poată oferi informații detaliate despre cei implicați.

Trotinetele, tot mai des implicate în incidente și blocaje

Nu este primul caz în care trotinetele electrice provoacă probleme grave în orașe. În București, dar și în alte capitale europene, autoritățile s-au confruntat cu trotinete lăsate pe mijlocul drumului, aruncate pe carosabil sau chiar pe liniile de tramvai.

În 2022, în Cluj, un tramvai a fost avariat după ce a trecut peste o trotinetă abandonată pe șine, iar în Timișoara un șofer a pierdut controlul mașinii încercând să evite o trotinetă lăsată pe carosabil.

Deși incidentul din zona Parcului Tineretului nu s-a soldat cu victime, el arată cât de periculos poate fi un simplu act de teribilism. Tramvaiul deraiat a blocat ore bune circulația pe Bulevardul Șincai, iar călătorii au fost nevoiți să caute rute alternative, generând întârzieri semnificative în transportul public și ambuteiaje în centrul Capitalei.

Astfel, autoritățile reamintesc necesitatea responsabilității și a respectării regulilor de circulație, mai ales în zonele aglomerate, pentru a preveni accidente care pot avea consecințe mult mai grave.

