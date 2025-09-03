Greşeala făcută de femeia care a murit lovită de o trotinetă pe trecerea de pietoni din Bucureşti. Filmul tragediei

Străzile aglomerate din București au devenit, în ultimii ani, tot mai periculoase nu doar pentru șoferi, ci și pentru pietoni. Un accident grav petrecut pe una dintre cele mai circulate treceri de pietoni din Capitală a readus în atenție riscurile generate de trotinetele electrice, folosite adesea fără respectarea regulilor de circulație.

Cum s-a produs tragedia

Într-o intersecție intens circulată, camerele de supraveghere au surprins momentul în care un tânăr de 22 de ani, aflat pe o trotinetă electrică, accelerează și trece pe culoarea roșie a semaforului. Doi pietoni au reușit să se ferească în ultima clipă, însă o femeie de 71 de ani, care traversa atent doar pe direcția sa, nu a observat pericolul la timp. Impactul violent a proiectat-o pe asfalt, rănile suferite fiind extrem de grave.

Accidentul a avut loc în apropierea Liceului Național „Iulia Hașdeu”, iar tânărul implicat a sunat singur la 112 imediat după incident.

Declarațiile tânărului și urmările accidentului

La audieri, acesta a susținut că a trecut pe roșu pentru că întârzia la serviciu și că nu a observat pietonii din cauza soarelui. Femeia lovită a fost transportată la spital, unde, în ciuda eforturilor medicilor, a murit după patru zile.

Procurorii au investigat cazul timp de două săptămâni, fiind pentru prima dată în România când un astfel de dosar a dus la punerea sub acuzare a unui tânăr care conducea o trotinetă.

„Parchetul a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Este o infracţiune săvârşită din culpă, având în vedere conduita procesuală a inculpatului care a recunoscut, a regretat fapta”, a declarat Eduard Ionilă, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

Judecătorii ar putea să pronunţe o condamnare de până la cinci ani de închisoare, pedeapsa maximă prevăzută pentru acest tip de fapte, pentru a transmite un semnal ferm.

Trotinetele electrice, pericol pe străzi

Accidentul readuce în discuție pericolele legate de utilizarea trotinetelor electrice în trafic. Tot mai mulți șoferi și pietoni reclamă comportamentul riscant al celor care circulă cu aceste vehicule: viteză excesivă, slalom printre mașini și lipsa de atenție la traversări.

„E pericol public! Și pentru noi ca șoferi, și pentru ei ca viață. Eu le-aș scoate efectiv. Nici măcar nu se uită stânga, dreapta să traverseze. O taie direct cu o viteză de nedescris”, a spus o șoferiță intervievată după incident.

Poliția rutieră atrage atenția că și cei care conduc trotinete trebuie să respecte Codul Rutier.

„Sancţiunile pot fi cuprinse între 810 lei şi 1620 de lei în funcţie de tipul de contravenţie încălcată”, a precizat Andra Arsintescu, reprezentant al Brigăzii Rutiere București.

Statisticile alarmante ale accidentelor cu trotinete

Datele oficiale arată o creștere îngrijorătoare a numărului de accidente în care sunt implicate trotinetele electrice. Anul trecut, nouă persoane au murit și peste 1.200 au fost rănite în astfel de evenimente. Iar tendința continuă: numai în primele trei luni din acest an, s-au înregistrat deja un deces și 135 de răniți.